「鎌倉彫ふれあい展」を開催します！

神奈川県

今年11月に開催するKOUGEI EXPO in KANAGAWAのプレイベント「鎌倉彫ふれあい展 ～見てたのしい 使ってたのしい～」を６月26日から28日にかけて開催します。皆様ぜひご来場ください。

鎌倉彫ふれあい展ポスターhttps://prtimes.jp/a/?f=d108051-1600-79e0e82f56a4c2d3f8764920ffe63cc1.pdf

１ 「鎌倉彫ふれあい展」概要

伝統的工芸品の展示、販売、熟練の職人による制作実演、職人に教わりながらオリジナルの鎌倉彫が作れる制作体験を行います。

・日程：令和８年６月26日(金曜日)から28日(日曜日)(26日は３階のみ）

・時間：10：00～20：00(26日は10：00～20：30)

・会場：大船ルミネウィング（鎌倉市大船１-４-１）

・内容

（１）３階正面入口前

熟練の職人によるお皿の制作実演、日常で気軽に使っていただける鎌倉彫の販売。

（２）６階ルミネウィングサロン

「花」をモチーフにした鎌倉彫の作品展や、子どもたちが作成した鎌倉彫の花器の展示。

職人が丹精込めて作った鎌倉彫の販売と制作体験（有料）。

２ 27日、28日の制作体験について

（１）内容

制作体験は、鎌倉彫をじっくり体験いただける事前予約コースと、気軽に体験いただける当日受付コースの２種類を設けています。

事前予約コースでは、県のキャラクターである、かながわキンタロウの絵柄もご用意しています。

今回は、KOUGEI EXPO in KANAGAWAのプレイベントとして、特別価格を設定しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1600_1_8a846fc8b634ae46e108216ecf50c69e.jpg?v=202606110651 ]

※制作体験は彫刻刀を使います。小学校３年生以上の方が対象です。

（２）事前予約フォーム

制作体験の事前予約は６月15日12時から開始します。詳しくは「鎌倉彫ふれあい展」専用ページをご確認ください。

＜鎌倉彫ふれあい展専用ページ＞

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/kougei_expo/kamakurapre-event.html

鎌倉彫ふれあい展専用ページホームページ