「みやブル」アプリ、UI/UXを刷新　～6月11日より新バージョンを順次提供開始～

BBSS株式会社

AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる”BBSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：本多 晋弥、以下BBSS）は、ネット詐欺専用セキュリティ対策ソフト「みやブル」のUI/UX刷新を実施し、2026年6月11日（木）よりAndroid版で提供を開始し、その他OS版についても順次提供を予定しています。

みやブルとしてブランドの統一感を持たせるため、アプリ画面をOS間で共通した直感的で分かりやすいUI/UXへ刷新し、デザインと操作性を統一しました。また、サポート情報/アプリ利用状況/各種レポートなどをアプリ上から閲覧・遷移できるよう改善しました。

■主なリニューアルポイント

1.メイン画面

ブラウザ保護の状態を「アイコン＋メッセージ」で直感的に表示し、アプリの稼働状況や設定状態をひと目で把握できるようになりました。

モバイル（画像はAndroid版）

刷新前刷新後

PC（画像はWindows版）

刷新前刷新後

2．ユーザー向けレポート・情報の一元化

アプリ内に各種レポートやニュースを集約しました。利用レポート画面ではみやブルの利用状況をグラフで確認でき、ニュース画面では最新のネット詐欺情報やトレンドを知ることができます。

3．サポート導線の強化

アプリから直接サポート情報へアクセス可能にし、必要な情報へスムーズにたどり着けるよう改善しました。

■提供開始日

Android版：2026年6月11日（木）

※その他OSは順次提供予定

■アプリバージョン

Ver. 5.2.0

本UI/UX刷新を起点に、「みやブル」は製品のさらなる向上を目指し、

継続的な改善を進めてまいります。

＜会社概要＞

社名 ：BBSS株式会社

所在地 ：東京都港区海岸1丁目7番1号 WeWork東京ポートシティ竹芝

代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 本多 晋弥

設立日 ：2006年1月17日

株主 ：SB C&S株式会社 100％

事業内容：コンシューマ向けソフトウエア、およびIoTサービスの企画・開発・提供、法人向けライセンス販売

URL ：https://www.bbss.co.jp/