【2026.06.11期間限定OPEN】ABC-MART×adidasPOP UP SHOP
ABC-MARTは、サッカーカルチャーとライフスタイルの融合を提案するポップアップショップを、2026年6月11日(木)より、 ABC-MART、ABC-MART GRAND STAGEの店舗限定にて展開いたします。
■トレンドの【ブロークコア】ファッションを多数のアイテムから提案
各国の代表ユニフォームからスニーカーまで取り揃え、サッカーカルチャーを日常のファッションスタイルとして提案するABC-MARTのポップアップショップが登場。
今、サッカーユニフォームをスニーカーに合わせる「ブロークコア」がファッショントレンドとして大注目。ユニフォームを街で身に着けることで応援の形が広がり、サッカーの新たな魅力とスタイルをお楽しみいただけます。
■POP UP SHOP 店舗一覧
・ABC-MART メガステージ イオンモール札幌発寒店
・ABC-MART GRAND STAGE青森ELM店
・ABC-MART GRAND STAGE POP UP SHOP エスパル仙台店
・ABC-MART GRAND STAGE仙台店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール新利府南館店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール仙台上杉店
・ABC-MART コクーンシティさいたま新都心店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと富士見店
・ABC-MART GRAND STAGEグランミエ所沢店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーとTOKYO-BAY南館店(6/16OPEN)
・ABC-MART GRAND STAGE銀座店
・ABC-MART GRAND STAGE東京ソラマチ店
・ABC-MART GRAND STAGE横浜西口店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと横浜店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール浜松市野店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと沼津店
・ABC-MART GRAND STAGE名古屋栄店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと名古屋みなとアクルス店
・ABC-MART GRAND STAGEモラレ岐阜店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと愛知東郷店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと安城店
・ABC-MART GRAND STAGE新京極店
・ABC-MART GRAND STAGEヨドバシ京都店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーとEXPOCITY店
・ABC-MART GRAND STAGEくずはモール店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール四条畷店
・ABC-MART GRAND STAGEルクア イーレ店
・ABC-MART GRAND STAGEあべのキューズモール店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール橿原店
・ABC-MART GRAND STAGE神戸ハーバーランドumie店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモールりんくう泉南店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール白山店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール岡山店
・ABC-MART GRAND STAGEミナモア店
・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール福岡店
・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと福岡店
・ABC-MART GRAND STAGE福岡西通り店
・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザ長崎店
・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザくまもと店
・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザ鹿児島店
・ABC-MART GRAND STAGE大分トキハわさだ店
・ABC-MART GRAND STAGE浦添パルコシティ店
詳細はこちらから：https://gs.abc-mart.net/feature/31419/
■会社概要
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：服部喜一郎
所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F
設立：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）