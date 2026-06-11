【2026.06.11期間限定OPEN】ABC-MART×adidasPOP UP SHOP

写真拡大 (全6枚)

株式会社エービーシー・マート

　ABC-MARTは、サッカーカルチャーとライフスタイルの融合を提案するポップアップショップを、2026年6月11日(木)より、 ABC-MART、ABC-MART GRAND STAGEの店舗限定にて展開いたします。





■トレンドの【ブロークコア】ファッションを多数のアイテムから提案

　各国の代表ユニフォームからスニーカーまで取り揃え、サッカーカルチャーを日常のファッションスタイルとして提案するABC-MARTのポップアップショップが登場。


　今、サッカーユニフォームをスニーカーに合わせる「ブロークコア」がファッショントレンドとして大注目。ユニフォームを街で身に着けることで応援の形が広がり、サッカーの新たな魅力とスタイルをお楽しみいただけます。








■POP UP SHOP 店舗一覧

・ABC-MART メガステージ イオンモール札幌発寒店


・ABC-MART GRAND STAGE青森ELM店


・ABC-MART GRAND STAGE POP UP SHOP エスパル仙台店


・ABC-MART GRAND STAGE仙台店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール新利府南館店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール仙台上杉店


・ABC-MART コクーンシティさいたま新都心店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと富士見店


・ABC-MART GRAND STAGEグランミエ所沢店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーとTOKYO-BAY南館店(6/16OPEN)


・ABC-MART GRAND STAGE銀座店


・ABC-MART GRAND STAGE東京ソラマチ店


・ABC-MART GRAND STAGE横浜西口店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと横浜店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール浜松市野店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと沼津店


・ABC-MART GRAND STAGE名古屋栄店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと名古屋みなとアクルス店


・ABC-MART GRAND STAGEモラレ岐阜店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと愛知東郷店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと安城店


・ABC-MART GRAND STAGE新京極店


・ABC-MART GRAND STAGEヨドバシ京都店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーとEXPOCITY店


・ABC-MART GRAND STAGEくずはモール店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール四条畷店


・ABC-MART GRAND STAGEルクア イーレ店


・ABC-MART GRAND STAGEあべのキューズモール店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール橿原店


・ABC-MART GRAND STAGE神戸ハーバーランドumie店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモールりんくう泉南店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール白山店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール岡山店


・ABC-MART GRAND STAGEミナモア店


・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール福岡店


・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと福岡店


・ABC-MART GRAND STAGE福岡西通り店


・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザ長崎店


・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザくまもと店


・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザ鹿児島店


・ABC-MART GRAND STAGE大分トキハわさだ店


・ABC-MART GRAND STAGE浦添パルコシティ店



詳細はこちらから：https://gs.abc-mart.net/feature/31419/




■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：服部喜一郎


所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F


設立：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）