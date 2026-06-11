【2026.06.11期間限定OPEN】ABC-MART×adidasPOP UP SHOP

株式会社エービーシー・マート

ABC-MARTは、サッカーカルチャーとライフスタイルの融合を提案するポップアップショップを、2026年6月11日(木)より、 ABC-MART、ABC-MART GRAND STAGEの店舗限定にて展開いたします。

■トレンドの【ブロークコア】ファッションを多数のアイテムから提案

各国の代表ユニフォームからスニーカーまで取り揃え、サッカーカルチャーを日常のファッションスタイルとして提案するABC-MARTのポップアップショップが登場。

今、サッカーユニフォームをスニーカーに合わせる「ブロークコア」がファッショントレンドとして大注目。ユニフォームを街で身に着けることで応援の形が広がり、サッカーの新たな魅力とスタイルをお楽しみいただけます。

■POP UP SHOP 店舗一覧

・ABC-MART メガステージ イオンモール札幌発寒店

・ABC-MART GRAND STAGE青森ELM店

・ABC-MART GRAND STAGE POP UP SHOP エスパル仙台店

・ABC-MART GRAND STAGE仙台店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール新利府南館店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール仙台上杉店

・ABC-MART コクーンシティさいたま新都心店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと富士見店

・ABC-MART GRAND STAGEグランミエ所沢店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーとTOKYO-BAY南館店(6/16OPEN)

・ABC-MART GRAND STAGE銀座店

・ABC-MART GRAND STAGE東京ソラマチ店

・ABC-MART GRAND STAGE横浜西口店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと横浜店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール浜松市野店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと沼津店

・ABC-MART GRAND STAGE名古屋栄店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと名古屋みなとアクルス店

・ABC-MART GRAND STAGEモラレ岐阜店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと愛知東郷店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと安城店

・ABC-MART GRAND STAGE新京極店

・ABC-MART GRAND STAGEヨドバシ京都店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーとEXPOCITY店

・ABC-MART GRAND STAGEくずはモール店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール四条畷店

・ABC-MART GRAND STAGEルクア イーレ店

・ABC-MART GRAND STAGEあべのキューズモール店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール橿原店

・ABC-MART GRAND STAGE神戸ハーバーランドumie店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモールりんくう泉南店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール白山店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール岡山店

・ABC-MART GRAND STAGEミナモア店

・ABC-MART GRAND STAGEイオンモール福岡店

・ABC-MART GRAND STAGEららぽーと福岡店

・ABC-MART GRAND STAGE福岡西通り店

・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザ長崎店

・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザくまもと店

・ABC-MART GRAND STAGEアミュプラザ鹿児島店

・ABC-MART GRAND STAGE大分トキハわさだ店

・ABC-MART GRAND STAGE浦添パルコシティ店

詳細はこちらから：https://gs.abc-mart.net/feature/31419/

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）