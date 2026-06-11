【香川ファイブアローズ】2026-27シーズン 佐古竜誠選手契約締結（新規）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび香川ファイブアローズでは、佐古竜誠選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決まりましたので、お知らせいたします。

佐古竜誠 RYUSEI SAKO

■プロフィール

背番号：14

ポジション：PG

身長：178cm

体重：85kg

生年月日：2004年02月26日

出身地：広島県

出身校：白鴎大学

■経歴

2025-26 広島ドラゴンフライズ ※特別指定選手

2026- 香川ファイブアローズ

■本人コメント

このたび、香川ファイブアローズに入団することになりました、佐古竜誠です！



まずは、このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。



プロとしてのキャリアを香川でスタートできることを大変嬉しく思うとともに、その責任の重さも感じています。これまで支えてくださった家族や指導者の方々、チームメイト、そして応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しができるよう全力で取り組んでいきます。



そして、香川の皆さまに応援していただける選手、人としても応援したいと思っていただける存在を目指して努力し続けます。



ブースターの皆さまと共に戦える日を楽しみにしています。熱い応援をよろしくお願いいたします！





■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

竜誠は、強いフィジカルを活かしたスコアリングやディフェンスを魅力としながら、PGとして安定感をもたらしてくれる選手です。



昨年は白鴎大のキャプテンとしてインカレを制し、その後特別指定選手として広島ドラゴンフライズさんへ入り、その存在感を見せてくれていました。



竜誠が持ち合わせる素晴らしい成長意欲を武器に、さらなる成長を遂げ、香川ファイブアローズになくてはならない選手になることを確信しています！ぜひご期待ください！