「おねがいアイプリ」とゲーム型英語学習アプリ「リズダム」が初コラボ開催！

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岩瀬 大輔、以下：ベネッセ）が提供するゲーム型英語学習アプリ「Risdom（リズダム）」は、「おねがいアイプリ」との期間限定コラボを6月11日（木）より実施します。

■コラボキャンペーン概要

リズダム初のアニメ作品コラボとなる本企画では、「好実いのり」「夢宮あおい」「フォーチュ」「MCプリうさ」「プリねこ」など、「おねがいアイプリ」の人気キャラクターたちがアプリ内に登場します。「好実いのり（CV：小川華果）」「夢宮あおい（CV：叶矢りか）」はキャラクターボイス付きで登場するほか、「おねがいアイプリ」の人気楽曲「トキメキ(ハート)ジャンプ！」もリズムゲームとして収録。作品の世界観そのままに、楽しみながら英語学習に取り組むことができます。

また、期間中に特設サイトからリズダムへお申し込みいただいた方を対象に、アミューズメントゲーム「おねがいアイプリ」で使用できるオリジナルアイプリカードとオリジナルクリアファイルをプレゼントします。コラボを記念したスペシャルWEBムービーも公開予定です。

■コラボレーション背景

2020年度から小学校で英語教育が必修化され、子どもたちが楽しみながら主体的に学習へ取り組める環境づくりが重要になっています。今回のコラボは、小学生を中心に人気を集める「おねがいアイプリ」のキャラクターや音楽と、「リズダム」が提供するゲーム型英語学習を掛け合わせることで、子どもたちが自然と英語学習に親しめる機会を届けたいという想いから実現しました。“夢”や“好き”という気持ちを原動力に挑戦するアイプリとリズダムならではのコラボを通じて、子どもたちの学びを応援します。

■キャンペーン詳細

１）オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

特設サイトから期間中にリズダムへお申し込みいただいた方全員に、ゲーム「おねがいアイプリ」オリジナルアイプリカードとオリジナルクリアファイルをプレゼントします。

■応募期間：2026年6月11日（木）～2026年6月30日（火）

■条件：以下の条件を全て満たした方にプレゼントいたします。

・キャンペーン期間中に、特設サイトからお申し込みの方

・発行された会員番号でお申し込みの翌月中にアプリにログインされた方

■特設サイト：https://risdom.benesse.co.jp/aipri/

■コラボ記念スペシャルWEBムービー：https://youtu.be/eOsTfwTDsNg

２）「おねがいアイプリ」のキャラクターがプレイアブルキャラクターとして登場

さらに、「好実いのり（CV：小川華果）」「夢宮あおい（CV：叶矢りか）」はキャラクターボイス付きで登場し、特別な演出によりゲームプレイをさらに盛り上げます。

３）「トキメキ(ハート)ジャンプ！」がリズムゲームとして遊べる！

「おねがいアイプリ」の人気楽曲「トキメキ(ハート)ジャンプ！」を、リズダム内のリズムゲームとして楽しむことができます。楽曲の世界観に合わせた演出とともに、リズダムならではのゲーム体験をお届けします。

■楽曲情報 『トキメキ(ハート)ジャンプ！』

■うた：好実いのり（CV：小川華果）、夢宮あおい（CV：叶矢りか）

■作詞・作曲・編曲：井本光紀（bransic）・和音（bransic）

【参考情報】■「おねがいアイプリ」概要

「おねがいアイプリ」とは

プリティーシリーズの最新作「おねがいアイプリ」は、主人公「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいを叶えていくストーリーです。2026年4月よりテレ東系列6局ネットにてアニメが放送中です。あわせて、株式会社タカラトミーアーツより「おねがいアイプリ」と「アイプリバース」2種類のアミューズメントゲームが稼動しています。

■ゲーム型英語学習アプリRisdom（リズダム）」概要

「Risdom（リズダム）」は、「反復」「継続」が重要な英語学習と、「ついつい繰り返し取り組んでしまう」リズムゲームを融合させたゲーム型英語学習アプリです。毎日ゲーム感覚で繰り返し使う中で英語学習を習慣化させ、英検(R) 5～1級レベル・TOEIC(R) 600～900点レベルの英単語1万語の語彙と文法1,000テーマ、そしてリスニング5,000問が自然と身につくことを目指しています。

・対象：小学生～社会人

・利用環境：スマートフォン（iOS, Android）、iPad、タブレット

・価格：基本プレイ無料（月額 980 円、初月実質無料で、全ての問題と機能が無制限にご利用いただけます）

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