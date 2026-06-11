TGR Haas F1 Team 2026 Testing of Previous Cars(TPC)Event 6月12日（金）よりチケット発売開始！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイ（静岡県小山町）にて2026年7月28日（火）～29日（水）の2日間、モータースポーツファンの夢を叶える特別なイベント「TGR Haas F1 Team 2026 Testing of Previous Cars」を開催することが決定いたしました。

世界最高峰の舞台「F1」を戦うマシンが、今年も富士の国際レーシングコースを疾走。圧倒的なスピード感とともに、魂を揺さぶるエキゾーストノートがサーキットに響き渡ります。

さらに、走行だけに留まらず、ドライバーやチームの魅力を深く知ることができるプレミアムなイベントコンテンツも多数ご用意。

モータースポーツの聖地で、非日常の感動を味わう特別な2日間をぜひお楽しみください。

■「TGR Haas F1 Team」とは

TGR Haas F1 Teamは、アメリカを拠点とし2016年のオーストラリアグランプリで記憶に残るポイント獲得デビューを果たして以来、10年間にわたりFIAフォーミュラ1世界選手権において確固たる存在感を示してきました。現在では200戦以上のグランプリ出走実績を持ち、F1における野心的なチャレンジャーであることをチームの誇りとしています。

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）との技術提携を発表したことで、現在は日本のモータースポーツシーンでも大きな注目を集めています。世界トップクラスの最先端技術と、果敢に上位を狙う若きドライバーたちの力を融合させ、現在のF1において最もダイナミックでエネルギッシュなチームの一つとして活躍しています。

■ TPC（旧型車テスト）とは

TPCとは「Testing of Previous Cars」の略称で、F1のレギュレーション（規則）に基づき、「2年以上前のF1マシン」を使用して行う特別テスト走行のことです。 現行マシンのテストには厳しい制限があるF1において、TPCはチームやドライバーにとって非常に重要な役割を持っています。



【TPCが持つ重要な役割と見どころ】

・若手ドライバーの育成とシミュレーション

将来のF1昇格を目指す育成ドライバーや、新たにチームに加わったドライバーが、シミュレーターでは味わえない本物のF1マシンの挙動やスピード、G（重力）をリアルに体感・学習するための貴重な実車走行の機会となります。

・メカニックやエンジニアのスキルアップ

レースウィーク中とは異なる環境で、マシンのセッティングやデータ解析、ピットワークのシミュレーションを行うことができ、チーム全体の運用能力を底上げする役割も担っています。

・サーキットでしか見られない「生の開発現場」

普段は一般に公開されることのないF1チームの「テスト現場」を間近で目撃できるのは、モータースポーツファンにとって貴重な機会となります。公式レースとは一味違う、マシンのポテンシャルを極限まで引き出す走行をじっくりと堪能していただけます。

■ 究極のF1体験をさらに深める！充実のイベントコンテンツ

走行の熱気をそのままに、モータースポーツファンの期待に応えるプレミアムコンテンツをサーキット各所で実施いたします。

※各コンテンツのタイムスケジュールや参加方法などの詳細は、近日中に公式サイトにて発表いたします。

・オートグラフセッション

TGR Haas F1 Teamがご来場のお客様向けにオートグラフセッションを開催いたします。

・激感ピット

TGR Haas F1 Teamが使用するピットのすぐ真横から観覧ができる「激感ピット」が登場します。

・トークショー

ここでしか聞くことができない貴重なお話を聞くことができる機会となりますので、是非ご参加ください。

■ 公共交通機関でのご来場も便利に！御殿場駅からのシャトルバスを運行

お車をお持ちでない方や遠方からのファンの皆様にも快適にご来場いただけるよう、イベント期間中は公共交通機関を利用したアクセスルートをご用意いたします。

当日は、JR御殿場駅～富士スピードウェイ間を結ぶ臨時シャトルバス（朝夕の時間帯）を運行予定です。運行スケジュールや運賃などの詳細は、確定次第、後日公式サイトにて公表いたします。

■ 前売チケット情報

本イベントの各種チケットは、6月12日（金）AM 9:00より、電子チケットプラットフォーム「CLOUD PASS（クラウドパス）」にて発売を開始いたします。

2日間ともじっくり満喫できるお得な「二日間通し券」もご用意しております。

15歳以下のお子様は入場無料となっておりますので、ぜひご家族でも世界最高峰の走りを体験しにご来場ください。

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チケットの詳細はチケットサイト(https://cloud-pass.jp/get/tgrhaasf1teamtestingofpreviouscars2026(https://cloud-pass.jp/get/tgrhaasf1teamtestingofpreviouscars2026))をご確認ください。

■ 「Haas+」会員限定！お得なチケット割引のご案内

TGR Haas F1 Team 公式ファンサイト「Haas+（ハースプラス）」に事前登録のうえ、ファンサイトからチケットお申込みをいただくと、前売価格より500円引きとなる特別価格でご購入いただけます。

「Haas+」は、TGR Haas F1 Teamのここでしか読めない最新ニュースをはじめ、チームやドライバーの詳細情報、限定オリジナルグッズの販売など、ファン必見のコンテンツが満載のウェブサイトです。ぜひこの機会に「Haas+」へご登録いただき、TGR Haas F1 Teamの最新情報をお受け取りください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/397_2_032f719664ad4bc0189d42aba041f214.jpg?v=202606110651 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/397_3_a51120fbd6e2de769707725d65822430.jpg?v=202606110651 ]