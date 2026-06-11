株式会社Qoil、6/24～6/26に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek - MaS -」に出展

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田 健太郎、東京証券取引所グロース：3917、以下「アイリッジ」）の連結子会社でマーケティングに関するコミュニケーションデザイン事業を展開する株式会社Qoil（読み：コイル、本社：東京都港区、代表取締役社長：山下 紘史、以下「Qoil」）は、2026年6月24日（水）から26日（金）にかけて開催される第27回「マーケティングWeek -夏 2026-」（通称：MaS）に出展することをお知らせします。

マーケティングWeekは、広告・プロモーション、デジタルマーケティング、販売促進などを網羅したマーケティングの総合展示会です。「ブランド戦略・PR EXPO」エリアに出展するQoilは、企業の多岐にわたるマーケティング課題に対し、最適なコミュニケーションプランニングを提案するブースを展開します。

ブースでは、企業やブランドが抱える個別の課題に対し、戦略立案からクリエイティブ制作、実施までを一気通貫で支援するソリューションをご紹介します。BtoBマーケティング、Web制作、動画制作、ブランディング、イベント企画といった幅広い領域に加え、LINEを活用した販促・顧客育成ツール「LINKFUN」の活用方法などについて、具体的な解決策や過去の支援実績を交えて直接ご案内します。プロモーション施策の最適解や新たなコミュニケーション手法をお探しの担当者様はぜひお立ち寄りください。

開催概要

Qoilの事例について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11255/table/603_1_6dad831a78d891a55307fc1b2dcf491a.jpg?v=202606110651 ]

BtoBマーケティング、Web/動画/広告制作、コミュニケーションプランニング、イベント/キャンペーン等、Qoilの支援事例は下記事例ページやプレスリリースでも一部公開しています。

・works：https://www.qoil.co.jp/works/

・news：https://www.qoil.co.jp/news/

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジは、スマートフォンアプリを活用した企業のOMO（Online Merges with Offline）支援を軸に、リテールテック、フィンテック、MaaS等のDXを推進しています。アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」をはじめ月間アクティブユーザー数1億超のプロダクトを提供するとともに、グループ会社のQoilと連携したビジネスプロデュースにより、戦略立案から開発、マーケティング施策までを一気通貫で支援します。

https://iridge.jp/

株式会社Qoil

愛とユーモアと情熱と。

「意志ある企業と伴走する "想いドリブン" カンパニー」



わたしたちQoilは、クライアントのビジネス成長に向けて、コミュニケーションのあるべき姿を構想し、戦略設計から企画・実行までをワンストップで伴走する「実装型マーケティングプロデュース会社」です。妄想から仮説を立て、対話を重ね、思考を更新する。そのプロセスを通じて、単発の施策に留まらないビジネスの全体像を描き、圧倒的な当事者意識で本質的な課題解決へと導きます。

https://www.qoil.co.jp/