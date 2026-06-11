【香川ファイブアローズ】2026-27シーズン 小寺ハミルトンゲイリー選手契約締結（新規）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび香川ファイブアローズでは、小寺ハミルトンゲイリー選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決まりましたので、お知らせいたします。なお、6月11日(水)15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。

小寺ハミルトンゲイリー HAMILTONGARY KOTERA

■プロフィール

背番号：2

ポジション：C

身長：206cm

体重：140kg

生年月日：1984年8月7日

出身地：アメリカ合衆国

出身校：マイアミ大学

リーグ登録国籍：日本(帰化)



■経歴

2007 Azs Koszalin（ポーランド）

2007-08 TV Lich （ドイツ）

2008-09 BBC Bayreuth（ドイツ）

2009-11 滋賀レイクスターズ（bjリーグ）

2011-12 ライジング福岡（bjリーグ）

2012-13 Defensor Sporting（ウルグアイ）

2013-14 Bohemios Montevideo（ウルグアイ）

2014-15 大阪エヴェッサ

2015-16 群馬クレインサンダーズ

2016-17 山形ワイヴァンズ

2017-19 バンビシャス奈良

2019-20 佐賀バルーナーズ

2020-21 群馬クレインサンダーズ

2020-21 茨城ロボッツ

2021-22 琉球ゴールデンキングス

2022-23 仙台89ERS

2023-24 越谷アルファーズ

2024-25 福井ブローウィンズ

2025-26 越谷アルファーズ

2025-26 広島ドラゴンフライズ

2026- 香川ファイブアローズ

■本人コメント

Hello Five Arrows, I’m excited for the upcoming season to come along and move to Kagawa.

Last season you all had a wonderful year and I’m hoping to come around and help push the team over the top.

Thank you for your continued support in advance, and I’ll see you all soon!



ファイブアローズの皆さん、こんにちは！来シーズンが待ち遠しく、香川へ行くのが楽しみです。

昨シーズンは素晴らしい活躍を見せていただきましたが、私もチームをさらに高みへ導くお手伝いができればと思っています。

今後とも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

ゲイリーの圧倒的な体格を生かしたディフェンス・リバウンドはもちろんのこと、視野が広くセンス豊かなパス、チームメイトの強みを引き出すスクリーンなどを巧みに扱うプレーは、チームの連携のレベルが数段上がるであろうことを確信しています。



また、経験豊富かつその確かな人間力で、常にチームメイトとコミュニケーションを重ねる姿は、確実に香川ファイブアローズのメンター的存在にもなります。



ゲイリーと共に、チームがさらに一体となり戦っていく光景をぜひご期待ください！