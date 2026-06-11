株式会社ナレルグループ

株式会社ナレルグループ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田 直樹、以下、ナレルグループ）のグループ会社である株式会社ATJC（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤 拓、以下「当社」）は、企業の現場における業務改善を支援する「IT業務支援事業」を開始したことをお知らせいたします。

■事業開始に至った背景

当社では、これまでのITエンジニア派遣・受託開発・DXコンサルティング・建設ICT支援を通じて、業務の属人化・データ管理の分散・定型業務の非効率といった課題が多くの現場に存在することを確認してきました。こうした課題は、大規模なシステム投資をせずとも、業務フローの整理やITツールの適切な活用によって改善できるケースが多い一方、社内だけでの対応は難しく、継続的な支援体制を求める声も多く寄せられていました。

今回開始する「IT業務支援事業」では、業務フローの整理・標準化、ExcelやスプレッドシートなどのITツールを活用した定型業務の効率化、データ管理の一元化、社内ITサポートの支援を提供します。単なる提案にとどまらず、運用定着までを一貫して支援する伴走型の体制をとっており、現場の実態に即した改善を進めてまいります。

■今後の展望

今後は、本事業を通じて蓄積する現場知見を、当社が展開するエンジニアリングサービス・建設ICT支援・システム受託開発との連携に活かしていく方針です。またナレルグループの中核子会社であるワールドコーポレーションが建設業界で推進する建設DX事業とも連携し、グループ全体でノウハウの蓄積やネットワークを活用してまいります。

■株式会社ATJCについて

当社は2007年に設立し、東京都千代田区に本社を構えるITソリューション企業です。ITエンジニアの派遣・SES事業、DXコンサルティング、建設ICT支援、システム受託開発を展開し、幅広い企業・業種の課題解決を支援してきました。近年は、企業の現場に伴走しながら業務の標準化・IT活用定着を推進するIT業務支援事業を加え、テクノロジーの導入から定着まで一貫して支援できる体制を強化しています。人材の育成と現場への深い関与を強みに、お客様の業務変革を継続的に支えるパートナーを目指してまいります。株式会社ナレルグループ（東証グロース：9163）のグループ会社。

今後も積極的に採用と育成に取り組み、IT業界のみならず社会全体の基盤を支える企業としての使命を果たし、あらゆるお客様のベストパートナーとして価値あるソリューションを提供してまいります。

＜会社概要＞

本社 ： 東京都千代田区九段北4-1-9 市ヶ谷MSビル7階

TEL ： 03-6551-2001

URL ： https://atjc-it.jp/

事業内容 ： IT技術者派遣・SES事業

○派遣許可番号 派13-307268

○有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-310671