【SSFF & ASIA 2026アワードセレモニーで発表】世界中のクリエイターを応援　日本直販プレゼンツ、AYETプロジェクトによる ショートドラマ企画コンテスト開催！

株式会社パシフィックボイス

米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（以下、SSFF & ASIA）は、6月10日に開催されたSSFF & ASIA 2026 アワードセレモニーにおいて、日本直販株式会社とタッグを組み、世界中からショートドラマ企画を募るピッチコンテストの開催を公表しました。



アワードセレモニーでは、日本直販の秋元康総合プロデューサーおよび水谷彰孝代表取締役が、AYETプロジェクトのアンバサダーである佐々木久美さん、昭和歌謡＆ポップスグループ「SHOW-WA」の⻘山隼さん・塩田将己さんとともに「ショートドラマ企画コンテスト」の取り組みについて発表しました。

「ショートドラマ企画コンテスト」は、AYETプロジェクトにおけるクリエイター発掘・育成施策の一環として、同プロジェクト及び日本直販が制作資金を拠出し映像作品を創作しつつオリジナル IPの世界的発信を目指す試みであり、世界中のクリエイターからこれに係る企画を広く募るものです。

コンテストの受賞者には製作資金1000万円のショートドラマ制作に参加する機会が与えられ、秋元康氏およびプロ編集者と共に作品の完成を目指します。作品公開時には、企画原案者としてのクレジット表記および商業利益のロイヤリティが提供され、またブロックチェーンを活用した参加証明書（VC）の発行も予定されています。

秋元康総合プロデューサーはビデオメッセージにて、UCLAブロックチェーン開発チーム及び日本直販との取り組みによるAYET（プロジェクト）において、若い才能が映像制作に参加できる場を創出していくこと、またSSFF＆ASIAとの協業によりその機会が提供されることに期待しており、多くの応募を待っているとコメント。





また、登壇した日本直販の水谷彰孝代表取締役からも、AYETプロジェクトが日本のコンテンツの海外への発信と世界のクリエイターの育成を目指すものであり、新ユニットの組成や派生2Dキャラクターの創造によりIPを創出し、それを利用しながら国内外のコミュニティを巻き込んで映像作品をリリースしていくことで、クリエイターが国際的に活躍できる場を作っていきたいとの言及がありました。



SSFF&ASIA代表の別所哲也氏は、「素敵なご縁をいただいてはじまったこのプロジェクト。全力で協力します」と応じており、「国際映画祭としての知見を活かし、またWEB3.0 クリエイタープラットフォームである LIFE LOG BOX も活用して、 本試みを強力にサポートしていくこととなりました。」と意気込みを語りました。

第1回の募集は７月１０日からを予定。

応募に関する詳しい情報は募集開始時に、特設ページにて発表予定です。

【LIFE LOG BOX について】

国内外 10 万人以上のクリエイターとのネットワークを持つ SSFF & ASIA と連動した、スマートフォンや SNS、動画配信サービスなどの充実により、誰もが一クリエイターとしてコンテンツを創作し発信できる web3 時代の動画運用プラットフォームです。データを預けストレージサービスを軸にクリエイターが活躍できるサービスを展開しています。世界中のクリエイターやファン、企業にクリエイター情報、作品情報を発信するポートフォリオや視聴権などを出品でき、クリエイターに利益を還元する NFT マーケットプレイスに預けたデータがつながります。

【ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2026 概要】

開催期間：

5 月 25 日（月）オープニングセレモニー

5 月 26 日（火）～6 月 9 日（火）東京会場

6 月 10 日（水）アワードセレモニー

※オンライン会場は 5 月 25 日（月）～6 月 30 日（火）

※チケット 2,500 円（日本国内）/ 15 米ドル（日本国外）

一般からのお問い合わせ先：info@shortshorts.org

オフィシャルサイト：https://www.shortshorts.org/2026

主催：ショートショート実行委員会 / ショートショート アジア実行委員会