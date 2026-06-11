東京・渋谷で大盛況の話題のポップアップ！待望の大阪開催決定！ジャルジャルPOPUPSTORE 『渋谷にジャルジャルみにきた奴in大阪』

吉本興業株式会社

大人気YouTubeチャンネル『ジャルジャルアイランド』の世界観を詰め込んだPOPUP STOREが、SHIBUYA109渋谷店での大好評を受け、このたび大阪へ進出することが決定しました。本イベントは、6月27日（土）から7月5日（日）までの期間、SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!にて開催します。

東京での開催時に話題を呼んだオリジナルグッズの再販をはじめ、SNSで注目を集めた限定フォトブースやオリジナルプリ機が大阪にも上陸。さらに、5月24日に千秋楽を迎えたばかりの単独ライブ「っせ ーJARUJARU CONTE TOUR 2026SSー」のグッズやガチャガチャも登場します。また、一部過去グッズの販売も予定しています。なお、混雑緩和のため、オープンから3日間となる6月27日（土）から6月29日（月）は事前予約制を導入します。

ジャルジャル 本人コメント

【後藤淳平】

in大阪て！東京で好評だったのでin大阪でも開催されるんです。

そういうことなんです。みなさんで盛り上げてくれたら非常にりんぐりです！

【福徳秀介】

渋谷にジャルジャルみにきた奴in大阪 ？！

〈大阪にジャルジャルみにきた奴〉ではないのですか！？

そんな違和感たっぷりのジャルジャルアイランドポップアップストア、ぜひ、ぷらりと立ち寄ってください。

なんか楽しそうです。〈なんか〉がつくと、より楽しそうですよね。なんかってなんかイイ感じ。

なんかわからんけど、ぷらりとお手すきの際にお越しくださいませ。

みなさまのなんか楽しい毎日に、なんか楽しい刺激を添えますよ～！

「渋谷にジャルジャルみにきた奴in大阪」 開催概要

■日程： 6月27日（土）～7月5日（日）※営業時間：10:00～21:00

■会場： SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!! （大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール2階）

■入場料：無料

＜ジャルジャル公式SNS＞

●X：@jarujaru12th／https://x.com/jarujaru12th?lang=ja

●Instagram：＠jarujarustaff／https://www.instagram.com/jarujarustaff/?hl=ja

＜事前予約に関して＞

混雑緩和および安全確保の観点から、下記日程において事前予約制による入場規制を実施します。

2026年6月27日（土）～ 6月29日（月） 終日

※その他の日時に関しては、事前予約なしで入店いただけますが、混雑時は予告なしに整理券配布をする場合があります。あらかじめご了承ください。

【予約受付期間（先着）】 6月13日（土）18:00～

＞＞詳細：https://livepocket.jp/t/jwg4e