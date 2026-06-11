投資特化メディア「OPENBOOK」、6月15日より週5日YouTube番組配信開始

株式会社OPENBOOK

株式会社OPENBOOK（本社：東京都中野区、代表取締役社長：山口 佳子）は、2026年6月15日（月）より、金融・投資に特化したYouTubeチャンネル「OPENBOOK」（https://www.youtube.com/@openbookjp）にて、週5日の番組配信を開始します。月曜初回にはホリコ・キャピタル・マネジメント代表の堀古英司氏、火曜初回には登録者数90万人以上のYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY」を運営する小林亮平氏の出演が決定。7月火曜マンスリーゲストには世界最大の資産運用会社であるブラックロックの日本法人、ブラックロック・ジャパンの登場も控えています。

■ 番組開始の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DzpMUbYwv8I ]

OPENBOOKは、金融業界の「情報の非対称性」を解消することをミッションに、投資家が本当に必要とする情報を届けるメディアとして誕生しました。

今回の週次番組配信開始は、OPENBOOKのミッションを体現するメディア事業の中核となります。情報過多の現代において、質の高い情報を選び取るにも知識が求められる一方で、情報発信側にも十分な「目利き」を行う責任が求められています。一次情報への取材、ファンドマネージャーとの対話、独立投資家との意見交換などをバランス良く行い、多様な観点から投資情報をお届けします。また、各曜日にテーマを設定することで、視聴者が自分のニーズに応じて情報を選びやすい構成としています。偏りなく、誰にでも分かりやすく、かつ「本質」に踏み込んだ内容を完全無料で提供し、個人投資家から信頼されるオープンなメディアを目指してまいります。

■ 番組ラインアップ（週5日・毎週配信）

■ 注目ゲスト

- 月曜「OPENBOOK INSIGHT」：マーケットの気になる話題を取材で掘り下げる番組- 火曜「OPENBOOK TALK」：金融業界の「中の人」の素顔に迫るトーク番組- 水曜「OPENBOOK FUND DIG」：注目ファンドを徹底解剖するインタビュー番組- 木曜「OPENBOOK TREND」：新ファンドやランキングを紹介するトレンド解説番組- 土曜「OPENBOOK BASICS」：業界内部の視点から投資の基礎を深める番組【月曜 OPENBOOK INSIGHT 初回ゲスト（6月15日・22日出演）】

堀古英司氏（ホリコ・キャピタル・マネジメントLLCプレジデント&CEO）

テーマ：「AI相場──過熱か、序章か」

米国株投資の第一人者として知られる堀古氏が、現在の市場環境と今後の投資戦略を語ります。

【火曜 OPENBOOK TALK 初回ゲスト（6月16日・23日出演）】

小林亮平氏（YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY」運営）

テーマ：「"辞め金融"同士が語る独立のワケ」

大手金融機関を離れて独自の道を切り拓く小林氏と山口が、業界の内側とキャリアの実像に迫ります。

■ 代表取締役社長 兼 番組MC：山口 佳子 コメント

多くの個人投資家が「何を、誰から学べばよいか」に迷う時代に、OPENBOOKは"信頼できる本物の声"を届ける場でありたいと考えています。今回ご出演いただく堀古英司氏、小林亮平氏、そしてブラックロックの皆様は、それぞれの立場から日本の個人投資家の皆様に伝えるべきことをお持ちの方々です。「本当のことを知りたい」と感じた瞬間に、OPENBOOKがその答えになれるよう、質の高いコンテンツを届けてまいります。

■会社概要

代表取締役社長：山口 佳子（やまぐち けいこ）

神戸大学卒業後2011年に大手銀行へ入社、リテール営業を経て2016年よりアセットマネジメント専門職に従事。2021年にネット証券へ入社、投資信託事業の部長等を歴任。銀行・アセマネ・ネット証券と様々な立場で15年間金融業界を経験する中、情報の伝達構造に課題を感じ、2026年5月にOPENBOOKを創業。公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）

会社名：株式会社OPENBOOK

資本金：5,000,000円

事業内容：金融デジタルメディアの企画・制作・運営、コンテンツ制作及びマーケティング支援に関する事業、教育・イベント・セミナーに関する事業

■本件に関するお問い合わせ

株式会社OPENBOOK 山口佳子

お問い合わせフォーム：https://x.gd/5YMhn