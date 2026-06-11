子どもが“町工場の職人見習い”になれる特別な1日。自分のオリジナルカラビナクリップを作る工場体験イベントを開催

株式会社 丸八化成全国の町工場のコミュニティでの合同工場体験

2026年6月14日（日）、町工場の魅力を体験できるイベント「町工場サーカス Let's工場体験」が、BIRTH LAB（東京都麻布十番）にて開催されます。

本イベントは、全国のものづくり企業5～6社が集まり、普段は見ることのできない製造現場の技術や仕事を、子どもから大人まで楽しく体験できる参加型イベントです。

開催概要

イベント名： 町プロタウン BIRTH DAY

日 時： 2026年6月14日（日）13:00～17:00

場 所： BIRTH LAB(所在地：東京都港区麻布十番2-20-7)

申 込：https://peatix.com/event/4975158/view

備 考

参加費：入場無料（ワークショップは一部有料）

対 象：子どもから大人まで、幅広くご参加いただけます。小学生以下は必ず保護者同伴でご参加ください。

共 催：町プロタウン・BIRTH LAB（株式会社高木ビル）

SNS

町プロタウン公式X：https://x.com/machipro_town

OYASSAN&CO. 栗原稔さん（おやっさん）X：https://x.com/krige09

BIRTH LAB公式X：https://x.com/BirthLab

プラスチック成形メーカーである株式会社丸八化成（愛知県名古屋市）は、自社ブランド「OUROBOROS（ウロボロス）」シリーズの人気商品「ウロボロスクリップ」の製造体験ブースを出展します。

従来の販売しているカラーではなく、このイベント限定カラーで好きなパーツを好きな組み合わせで作ることができます。

素材は従来と同じポリカーボネート樹脂を利用しています。

イベントに合わせて非売品カラーを用意しました。

実際に工場で使用しているニッパーも用意します。

当日は10種類くらいのニッパーを用意するので切れ味や使いやすさなど比較しながら作業ができます。

ニッパーの種類も数百円～数千円と価格差もあるので道具へのこだわりも体験できると思います。

いろいろな種類のニッパーも準備してます。

子どもたちが実際に“製造スタッフ”になる

今回の体験では、射出成形された状態の部品を使い、製品が完成するまでの工程を実際に体験できます。

体験内容は、

ニッパーを使ったゲートカット から部品の検査、 バネの組付け 、梱包作業

まで。

もちろん、完成した製品はそのまま持って帰れます。

特に注目は、ニッパーを使ったことがない子どもたちが、実際に工場で行われている「ゲートカット」作業を体験できること。

普段何気なく使っている製品が、どのような工程を経て完成するのかを学びながら、ものづくりの楽しさと難しさを体感できます。

また、バネの組付けを体験することでバネの仕組みを学ぶこともできちゃいます。

射出成形されたままの状態（未仕上げ）

色の組み合わせは自由。世界にひとつだけのウロボロスクリップ

体験で使用する部品は複数色を用意。

参加者は、

「クリップ本体」

「ストッパー」

「カラビナ」

それぞれ好きな色を自由に選択し、自分だけのオリジナルカラーを製作できます。

さらに会場では、通常販売していない非売品カラーも数量限定で登場。

イベント限定の特別仕様を作れるのも大きな魅力です。

暗闇で光る蓄光モデルも用意

人気の蓄光シリーズ「朧（OBORO）」を使用した特別プランも実施。

昼間は淡く美しい色合い、暗闇では鮮やかに発光する蓄光素材を採用しており、アウトドアや防災用品としても人気を集めています。

もちろん蓄光も好きな色の組み合わせでOK！

体験料金

【通常カラー】

1,500円（税込）

【蓄光カラー】

2,000円（税込）

※体験料には部品代・体験費・完成品持ち帰りを含みます。

当日のワークショップ紹介（一例）

ワークショップ

開催企業/クリエイター

内容概要

・職人に学び、世界にひとつの万華鏡をつくろう！

金久保製作所（埼玉）

町工場の本物の部品を使って、万華鏡づくりに挑戦！ネジやギア、カラービーズを自由に組み合わせて、自分だけの“光の世界”をデザインしよう。完成した作品はそのまま持ち帰りOK！

・かわいい鳥の鳴き声！バードコールづくり体験

大高製作所（神奈川）

木を切り、穴をあけ、ヤスリをかけて、ねじを回し、ひもを結ぶ。職人と一緒に工具を使いながら、オリジナルのバードコールを制作します。くるくる回すと本物の鳥のような音が鳴るよ！完成した作品は持ち帰りOK！

・好きな色でつくる！カラビナ組み立て体験

丸八化成（愛知）

好きな色のパーツを選んで、カラビナ付きクリップを組み立てよう！ニッパーでパーツを切り出し、バネの仕組みも体験。暗闇で光る部品も選べます。最後は袋詰めまで自分で行う、“商品づくり体験”です。

・カラーパーツでつくる金属製カラビナキーホルダー

栗原精機・OYASSAN&CO.（埼玉）

好きな色を選んで組み合わせよう！カラフルな金属パーツを組み合わせて、オリジナルカラビナキーホルダーを制作。シンプルだけど奥深い、ものづくり体験です。

デザイナー見習い体験！金属キーホルダーづくり

マナブデザイン（東京）

好きな形の金属パーツを選んで、レーザー加工でお名前が入れられます。仕上げに、シールなどでデコレーションも楽しめます。

デザイナーになって、世界に1つだけのオリジナルキーホルダーを作ろう！

■自社製造だから実現できる小ロット多品種展開

本商品は、1974年創業のプラスチック射出成形メーカーである株式会社丸八化成が企画・製造を担当しています。

自動車部品や工業部品で長年培った射出成形技術と品質管理、新たに蓄光素材のノウハウを活かし、日本国内の自社工場で一つひとつ製造。小型ながらも軽量で丈夫なカラビナに仕上げました。

「下請けメーカーから創造メーカーへ」を掲げる小さな町工場のモノづくりへの挑戦を象徴する商品です。

■商品概要

・商品名：ウロボロスクリップ

販売開始日：2026年6月14日（日）13:00～17:00



価格：\1,500円（税込）

種類：全5色

・商品名：ウロボロスクリップ朧

販売開始日：2026年6月14日（日）13:00～17:00



価格：\2,000円（税込）

種類：全2色

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社丸八化成

担当者：金田

TEL：052-793-6827

Email：kaneda@maruhachi-kasei.co.jp

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売