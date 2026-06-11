アドベンチャーワールド『Always Together』30周年記念　和歌山在住こども入園無料「和歌山こどもアドベンチャーパス」6/1～7/17実施

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

和歌山県白浜町の主要観光施設であるアドベンチャーワールド（運営：株式会社アワーズ）にて、アドベンチャーワールドの名曲『Always Together』誕生30周年を記念し、日頃の感謝の気持ちを込めて、和歌山県在住のご家族・ご友人を対象とした入園優待企画「和歌山こどもアドベンチャーパス」を、2026年6月1日（月）～7月17日（金）の期間（休園日を除く）で実施いたします。

本キャンペーンでは、大人1名の入園につき、和歌山県在住のこども1名を入園無料とし、未来を担うこどもたちに、アドベンチャーワールドでの“特別な冒険の時間”をお届けします。

「和歌山こどもアドベンチャーパス」概要

■名称

和歌山こどもアドベンチャーパス

■内容

大人（18歳以上）1名 5,300円につき、

こども（4歳以上17歳以下／高校生まで）1名の入園が無料となります。

・大人とこどもの関係性は問いません（ご家族・ご親族・ご友人など）

・大人、こどものいずれか一方が和歌山県在住であれば適用対象となります

■実施期間

2026年6月1日（月）～7月17日（金）

※休園日を除く

＜休園日＞

2026年6月：3日（水）、10日（水）、17日（水）、24日（水）

2026年7月：1日（水）、8日（水）、15日（水）

■対象

和歌山県内在住の方

・チケット購入時に、所持されている身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証等）の種類を専用フォームにご記入ください

・入園時に、身分証明書にて現住所を確認させていただく場合がございます

■料金

大人（18歳以上）1名：5,300円（税込）

こども（4歳以上17歳以下／高校生まで）：大人1名につき1名入園無料

■適用条件・注意事項

・大人・こどものどちらか一方が和歌山県在住であれば、本パスの適用対象となります

・大人とこどもの続柄・関係性は問いません

・障がい者割引、学校団体割引との併用はできません

・年間パスポートは適用対象外です

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 アワーズ (アドベンチャーワールド)

経営企画室マーケティング課 広報担当

Ｅ-mail：pub-iqtkcg@aws-s.com

TEL： 0739-43-3365

〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399-1