通訳/マネージャー 2026-27シーズン契約のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。

アルバルク東京は、以下4名のチームスタッフとの2026-27シーズンの契約が決定しましたので、お知らせいたします。

契約継続の3名に、渥美雄大通訳/マネージャーが新たに加わります。

通訳李 載勲（Jae Hoon LEE）

生年月日：1970年2月9日

出身地：東京都

出身校：ポイントロマナザレン大学

コメント：

2025-26シーズンも多大なるチームへのサポートありがとうございました。

日本一のアルバルクファンの皆さまと共に3冠達成できるよう全力で戦います。2026-27シーズンも応援よろしくお願いいたします。

通訳/マネージャー 渥美雄大（Yudai Atsumi）

生年月日：1997年2月18日

出身地：東京都

出身校：セント・メリーズ・インターナショナルスクール

経歴：

2015-16 パスラボ山形ワイヴァンズ（NBDL）通訳

2016-19 横浜ビー・コルセアーズ（B1）通訳

2019-26 川崎ブレイブサンダース（B1）通訳

2026- アルバルク東京（B1）通訳/マネージャー

コメント：

このたび、アルバルク東京に加入することになりました、渥美雄大です。

新しい挑戦ができることに大きな喜びと責任を感じています。これまで培ってきた経験を生かしながら、チームの目標達成のために全力を尽くします。アルバルカーズの皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。応援よろしくお願いいたします。

マネージャー鈴木理惠子（Rieko Suzuki）

生年月日：1974年5月17日

出身地：千葉県

出身校：東海大学

コメント：

2026-27シーズンもマネージャーとしてお世話になります。私もBプレミアとして新たに始まるシーズンに今からワクワクしています。体制は変わりますが、新しい部分と今までの良い部分を融合させて、魅力のあるチームにしていけるようサポートしていきます。この新しいシーズンも様々な大会への参加が予定されていますが、ぜひ皆さんも楽しみながら一緒に戦ってください。よろしくお願いします。

マネージャー武田有人（Yuto Takeda）

生年月日：1991年5月13日

出身地：栃木県

出身校：拓殖大学

コメント：

いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。B.PREMIER初年度となる来シーズンもアルバルク東京のマネージャーとして戦わせていただくこととなりました。新しい体制となり、試合のスケジュールも一新され、タフなシーズンになると思いますが、チームをしっかりとサポートしていけるよう尽力いたします。