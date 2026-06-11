通訳/マネージャー 2026-27シーズン契約のお知らせ
いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。
アルバルク東京は、以下4名のチームスタッフとの2026-27シーズンの契約が決定しましたので、お知らせいたします。
契約継続の3名に、渥美雄大通訳/マネージャーが新たに加わります。
通訳
李 載勲（Jae Hoon LEE）
生年月日：1970年2月9日
出身地：東京都
出身校：ポイントロマナザレン大学
コメント：
2025-26シーズンも多大なるチームへのサポートありがとうございました。
日本一のアルバルクファンの皆さまと共に3冠達成できるよう全力で戦います。2026-27シーズンも応援よろしくお願いいたします。
通訳/マネージャー 渥美雄大（Yudai Atsumi）
生年月日：1997年2月18日
出身地：東京都
出身校：セント・メリーズ・インターナショナルスクール
経歴：
2015-16 パスラボ山形ワイヴァンズ（NBDL）通訳
2016-19 横浜ビー・コルセアーズ（B1）通訳
2019-26 川崎ブレイブサンダース（B1）通訳
2026- アルバルク東京（B1）通訳/マネージャー
コメント：
このたび、アルバルク東京に加入することになりました、渥美雄大です。
新しい挑戦ができることに大きな喜びと責任を感じています。これまで培ってきた経験を生かしながら、チームの目標達成のために全力を尽くします。アルバルカーズの皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。応援よろしくお願いいたします。
マネージャー
鈴木理惠子（Rieko Suzuki）
生年月日：1974年5月17日
出身地：千葉県
出身校：東海大学
コメント：
2026-27シーズンもマネージャーとしてお世話になります。私もBプレミアとして新たに始まるシーズンに今からワクワクしています。体制は変わりますが、新しい部分と今までの良い部分を融合させて、魅力のあるチームにしていけるようサポートしていきます。この新しいシーズンも様々な大会への参加が予定されていますが、ぜひ皆さんも楽しみながら一緒に戦ってください。よろしくお願いします。
マネージャー
武田有人（Yuto Takeda）
生年月日：1991年5月13日
出身地：栃木県
出身校：拓殖大学
コメント：
いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。B.PREMIER初年度となる来シーズンもアルバルク東京のマネージャーとして戦わせていただくこととなりました。新しい体制となり、試合のスケジュールも一新され、タフなシーズンになると思いますが、チームをしっかりとサポートしていけるよう尽力いたします。