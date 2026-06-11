渋谷・恵比寿・代官山駅から徒歩圏内に新シェアオフィス誕生「BLOCKS SHIBUYA -HIGASHI-」入居者募集開始

株式会社プロフィッツ

シェアオフィスブランド「BLOCKS OFFICE(https://www.blocks-office.jp/)」の新拠点として、東京・渋谷東に、小規模事業者向けに設計された完全個室型のシェアオフィス「BLOCKS SHIBUYA -HIGASHI-」をオープンします。入居者の募集開始は、2026年6月11日、オープンは2026年7月10日（金）を予定しています。

渋谷・恵比寿・代官山の3駅複数路線からアクセスできる好立地に、家具付きの完全個室、ラウンジ、WEBブース、会議室を完備。集中作業から打ち合わせ、オンライン商談まで、用途に合わせて場所を選べる環境を整え、クリエイティブと生産性を高めるワークプレイスを実現しました。

募集開始にあたり、全部屋タイプを対象とした募集開始キャンペーンを実施します。

▼募集サイト・キャンペーン詳細・問い合わせはこちら （詳細は下表もご参照ください）

https://www.blocks-office.jp/shibuya-higashi/

ラウンジ（イメージ）■BLOCKS SHIBUYA -HIGASHI- の特徴 ｜ 「渋谷」×「3駅徒歩圏」×「個室」

本施設は、渋谷・恵比寿・代官山の3駅から徒歩7～11分圏内に位置します。渋谷中心部から少し離れた渋谷東エリアは、落ち着いた街並みとクリエイティブな空気感が共存するロケーションです。渋谷川沿いの遊歩道も近く、都市の利便性を享受しながら、集中して仕事に向き合える環境が整っています。

3駅複数路線を柔軟に使い分けられる好立地

オフィス空間は、渋谷という都市が持つ工業的な記憶に、自然素材の質感を重ね合わせ、落ち着きの中にも独自の個性が感じられるデザインとしました。働く人のクリエイティブな感性を刺激し、チームの協働を促すとともに、訪れる人にも心地よい印象を残します。日々のワークプレイスでありながら、企業の姿勢やブランドを伝える場としても機能します。

エレベーターホール（左）、個室廊下（中央）、個室扉（右） ※いずれもイメージです

全79室の家具付き個室は、1名から6名まで対応しています。各個室にはデスク・チェア・Wi-Fiを備え、全室に専用ポストを設置。法人登記にも対応し、少人数チームや個人事業主が安心して使える執務環境を整えています。

2人部屋個室（左）、6名部屋個室（右） ※いずれもイメージです

2Fのラウンジは、個人作業、打ち合わせ、来客対応まで幅広い用途に対応する多目的な共用空間です。バーカウンターや長テーブル、ソファ席など複数の座席タイプを備え、仕事の内容やその日の気分に合わせて、最適な場所を自由に選べるよう設計しました。窓際に広がるグリーンが、都市の中に自然のやすらぎをもたらし、集中とリラックスを心地よく切り替えられる環境をつくり出しています。

ラウンジの窓際デザイン（イメージ）

ラウンジに隣接するエリアには、扉付きのWEBブースを設置。オンライン商談や集中作業にも利用できます。さらに、来客対応や社内ミーティングに適した会議室も備え、日々のワークシーンを支える機能を集約しました。働く場としての快適さに加え、来客対応や採用面談などの場面でも、企業の印象やブランドを伝える空間として活用できます。

WEBブース（左）、会議室（右） ※いずれもイメージです■BLOCKS OFFICEのこだわり | ONとOFFどちらの時間も充実させることで生産性を高める

BLOCKS OFFICE は、「家よりも集中できて、家のようにくつろげるシェアオフィス」をコンセプトに展開しています。働く場所に求められる機能性だけでなく、日々を過ごす空間としての心地よさにもこだわり、集中して仕事に向き合える環境と、自然に気分を切り替えられる居心地の良さを両立しています。



またラウンジでは、スペシャルティコーヒー専門店「堀口珈琲」プロデュースの香り高いブレンドを、1 杯 130円で気軽に楽しめます。仕事の合間に味わう一杯が、日々のリフレッシュやコミュニケーションのきっかけとして、BLOCKS OFFICEの入居者に好評です。

■個室プランと料金｜キャンペーン価格例のご案内

オープンまでの期間中、全個室を対象に、先行申込キャンペーンとして特別価格にてご案内中です。



【キャンペーン特典】

・ ご契約から2ヶ月間 賃料無料

・ 賃料10% OFF

▼キャンペーン詳細はこちら

https://www.blocks-office.jp/shibuya-higashi/campaign1/

■物件概要

【所在地】〒150-0011 東京都渋谷区東二丁目27番10号

【アクセス】東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅より徒歩7分／東急東横線「代官山」駅より徒歩9分／

JR山手線「渋谷」駅・「恵比寿」駅より徒歩11分

【部屋数】全79室（1～6名用の個室）

【利用可能時間】24時間365日



【主な設備・サービス】

個室オフィス（家具付き） / ラウンジ / WEBブース / 会議室 /

法人登記可 / Wi-Fi完備 / コピー複合機 / 専用ポスト（全室）

BLOCKS SHIBUYA -HIGASHI-外観（イメージ）■公式サイト・キャンペーン詳細・お問い合わせはこちら

https://www.blocks-office.jp/shibuya-higashi/

Email：shibuya@blocks-office.jp

TEL：03-6778-7324

■株式会社RJオフィス

マイクロオフィス領域に精通した PM・BM 体制と、現場ニーズを捉えたオペレーション力を強みに、不動産オーナーや不動産アセットマネジメント会社向けの運営支援を行っています。2026 年 3 月に株式会社ブロックスプラスと合併し、シェアオフィス「BLOCKS OFFICE」の企画・運営体制を一体化。プロフィッツの関連会社として、次世代のワークスタイルに対応したオフィスソリューションを提供しています。

代表：代表取締役 岸田 浩治

所在地：東京都品川区西五反田 7-22-17TOC ビル 10F-52

URL：https://rj-office.co.jp/

■株式会社プロフィッツ

東京都心を中心に、オフィス・住宅・ホテルなどのアセットに対し、ユニークな投資機会を創出・運用しています。不動産を本業としない企業や個人向けのアドバイザリー業務も提供し、投資を通じた社会的ブランディングと CRE を支援。さらに、社会的インパクト不動産ファンド「QOLファンド」を組成するなど、ESGの中でも特にSocial に着目しValue-add投資にも注力しています。機関投資家や大手企業、資産管理会社などを主なクライアントとし、AUM：1,550億円を運用しています。※2026年4月末時点

代表：代表取締役社長 田中 慎一郎

所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9階

URL：https://profitz.jp/

■本件に関するお問い合わせ

物件情報・ご入居に関するお問い合わせ

株式会社RJオフィス

TEL：03-6778-7324

Email：shibuya@blocks-office.jp

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Email: pr@profitz.jp