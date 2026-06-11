マレリ、FIAと共同開発のF1公式データ・ロガー「SDR」が通算300レースを達成　さらにAIを搭載した最新バージョンを初投入

マレリ株式会社

マレリが国際自動車連盟（FIA）と共同開発したF1公式データ・ロガー「サバイバル・データ・レコーダー（SDR）」は、2026年6月のモナコ・グランプリにおいて重要な節目を迎えました。SDRは通算300回目の公式レースでの運用を達成したのです。同時に、AI技術の導入や多くの機能向上を遂げた最新の進化版「SDR 5」が実戦デビューを果たしました。

この記念すべき成果を称え、マレリ・モータースポーツ責任者のリカルド・デ・フィリッピは記念セレモニーを行い、FIA会長のモハメド・ベン・スレイエム氏に限定版の「SDR 4」を贈り、300レースの歩みを祝福しました。

SDRはすべてのF1マシンに搭載されている重要な電子ユニットです。レース中の安全性向上や、技術レギュレーション（規則）の順守を支えるため、詳細なデータをリアルタイムでFIAに提供する役割を担っています。

FIA会長 モハメド・ベン・スレイエム氏のコメント：

「SDRはF1にとって極めて重要な存在です。安全性を支え、規則順守を確実にするために必要な、高品質なデータをFIAに提供してくれています。F1で300レースを達成したことは素晴らしい節目であり、マレリとの強い協力関係の証でもあります。

モータースポーツの根幹には常にイノベーションがあります。新しいSDR 5のような先進技術は、より速く、より正確で、より包括的なデータを届けることで、FIAの競技委員を支える上で、今後さらに重要な役割を果たすことになるでしょう。」

マレリ・モータースポーツ責任者 リカルド・デ・フィリッピのコメント：

「最先端のモータースポーツにおいて、リアルタイムのデータ分析は極めて重要です。当社のSDRがデータの収集と転送を支え、技術レギュレーションの順守に貢献してきたF1レースは、これまでに300回を超えました。これはまさに祝うべき節目です。新しいSDR 5の導入により、競技委員はこれまで以上に正確で信頼性が高く、すぐに役立つ情報を得られるようになります。私たちはFIAと共にイノベーションを推進し、F1の進化を支えていきます。これからも技術の限界に挑み続けることを楽しみにしています。」

このシステムは、マシンに搭載された加速センサー、温度・圧力・速度センサーなど、幅広いセンサーや電子制御ユニットからデータを集めます。走行中、SDRは高い信頼性と高速書き込みによって大量のデータを保存。さらに、高度な数式やハードウェア・フィルターを使ってデータをきれいに整え、リアルタイムで分析します。こうして集められたデータは、専用の通信回線を通じて、リアルタイムでFIAの競技委員へと送られます。

異常な動きや特定の出来事を素早く見つけて記録することで、迅速な原因究明やトラブルの予防が可能になります。これは、正確な事故の記録や、レース規則が守られているかを確認するために欠かせない仕組みです。

とりわけ、今回登場した新型「SDR 5」は、2026年からの新しいF1レギュレーションに対応し、多くの技術的な進化を遂げています。これまでの設定との互換性を保ちながら、10個の高速CAN FDインターフェースや新しい車載イーサネット・ポートを備え、通信機能を大幅に強化しました。

また、最大5,000チャンネルに対応し、重要なデータの収集スピードがさらに向上。データの転送量と速度はこれまでの2倍になり、より効率的なデータ収集が可能になりました。

新しい高度なフィルターや監視機能によって、データの正確性が上がったほか、電圧や電流を測る新しい機能も加わりました。最新のドライバー（駆動回路）を採用したことで、アクチュエーター（作動装置）をより柔軟にコントロールできるようになり、電流の直接読み取りや、取り付け作業の簡素化も実現しています。さらに、AI（人工知能）の搭載によって高度なデータ分析ができるようになったほか、本体の軽量化によってマシン全体の性能向上にも貢献しています。

SDR 5の導入により、マレリ・モータースポーツはF1およびFIAへの技術的な貢献をさらに深め、安全性と規則順守の進化を支え続けます。最高峰のモータースポーツで100年以上にわたり培ってきた経験を活かし、マレリ・モータースポーツは今後も先進技術を開発し、すべての主要なチームや選手権へ提供していきます。

訳注：当文書は2026年6月11日に発表された英語版プレスリリースの翻訳です。プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語版が優先されます。

マレリについて

マレリは自動車業界をリードするグローバルなモビリティ・テクノロジー・サプライヤーです。技術革新と卓越した製造において確固たる実績を持つ当社の使命は、お客様やパートナーとの協力を通じてモビリティの未来を変革し、より安全で環境に優しく、より良いコネクテッド・ワールドを創造することです。全世界に約40,000人の従業員を擁するマレリは、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカに150以上の施設と研究開発センターを有しています。