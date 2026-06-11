『東京ホラー特区!!2026』チケット6月15日（月）発売！ホラー界のトップクリエイターらが審査する「日本ホラーゲーム大賞2026　produced by 百室」の詳細決定

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ（文京区後楽1-3-61）のプリズムホールでは、2026年9月11日（金）～13日（日）の3日間、あらゆる「ホラー」が一堂に会するイベント『東京ホラー特区!!2026』を開催します。

本イベントのメイン企画である「日本ホラーゲーム大賞2026 produced by 百室」および「東京ホラー特区!!インディーホラーゲーム大賞」の詳細が決定しましたのでお知らせします。注目の「日本ホラーゲーム大賞」では、外山圭一郎氏（『SIREN』・『野狗子:Slitterhead』）、バミューダ3（『1999展』）、藤澤仁氏（『第四境界』総監督）をはじめ、数々の名作を手掛けてきたクリエイターたちが審査員として集結。専門家とホラーファンたちの投票により、最高のホラーゲームを選出します。なお、審査員には今後も国内外の著名なクリエイターが参加予定です。さらに、来場者投票のみで受賞作を決める「インディーホラーゲーム大賞」も、尖った魅力と個性にあふれたどの作品が選ばれるか楽しみな企画です。また、『東京ホラー特区!!2026』のチケットは6月15日（月）より発売開始となります。

■『東京ホラー特区!!2026』 入場料・チケットについて

6月15日（月）より、優先的にご入場いただける「3DAYチケット（3日通し券）」などの販売を開始します。

●券種・料金：

・入場券（日時指定）

一般

前売券 3,800円／当日券 4,300円

中高生

前売券 2,200円／当日券 2,700円

・3DAYチケット（先行入場可能、前売のみ） 12,000円

※先行入場 9月11日（金）11:00～11:30、12日（土）・13日（日）10:00～10:30

●チケット発売：2026年6月15日（月）10:00～

セブンチケット、ローソンチケット、イープラス、チケットぴあ、楽天チケット、チケットペイ、スタイルオンビデオ、プリズムホール当日券売り場（開催当日のみ）

※各券種、1名につき2枚まで購入可能。

※小学生以下は保護者同伴の上、4名まで無料。

※受付期間内であっても定量数に達し次第受付終了となります。

※本イベントはホラー要素を含みます。小学生以下のお子様には刺激が強い表現があるため、保護者様のご判断のもと、ご入場をお願いします。

※中高生チケットをお持ちの方は「学生証」をご持参ください。状況により、ご本人様確認をさせていただく場合がございます。

※価格はすべて税込み。

■「日本ホラーゲーム大賞2026 produced by 百室」 概要

●開催趣旨：ホラー表現の魅力をファンと共有し、歴史と新作を繋ぐホラーゲーム界のハブとなる場を創出します。

●対象作品：2025年3月1日～2026年3月31日の期間にリリースされたホラー表現を含むゲーム作品

●選考方法：ネット投票（ユーザー／クリエイター／メディア）＋百室審査

大賞（1作品）／優秀賞（サバイバル賞／サイコロジカル賞／ホラークリーチャー賞 ほか） など

●投票期間：7月より投票開始予定

●発表：9月11日（金）

●場所：プリズムホール（東京ドームシティ） 『東京ホラー特区!!2026』イベントステージ

＜クリエイター審査員 第一弾発表＞※カテゴリー別五十音順、敬称略

ホラーユニット

・バミューダ3：体験型企画展『1999展 ―存在しないあの日の記憶―』を生んだ、『SIREN』シナリオ担当の佐藤直子、『近畿地方のある場所について』の作者、小説家の背筋、ホラー映画『インビジブルハーフ』監督、西山将貴によるホラーユニット。

クリエイター・作家

・木村祥朗：『RULE of ROSE』、『moon』などを手掛ける。最新作は『ストレイチルドレン』。Onion Games代表。

・黒史郎：『サイレントヒルf』『深夜廻』等のノベライズを手掛ける。小説家。

・高橋美貴：『SIREN』シリーズ、『野狗子:Slitterhead』アーティスト。Bokeh Game Studio所属。

・外山圭一郎：初代『サイレントヒル』、『SIREN』シリーズディレクター。最新作『野狗子:Slitterhead』。Bokeh Game Studio代表。

・藤澤仁：『人の財布』、『かがみの特殊少年更生施設』など、現実を舞台にしたARGを手掛ける「第四境界」総監督。最新作『Pain Pain Go Away!』。ストーリーノート代表。

・Andres Borghi：映画監督、ゲームクリエイター。『Tenebris Somnia』。

・Mason Smith：Airdorf Games代表。『FAITH』ディレクター。

メディア

・オカルトエンタメカンパニー：田中俊行、都市ボーイズはやせ、吉田悠軌、深津さくら等によるYouTubeチャンネル。

・望月哲志：ムー編集部所属、webムー編集長。

■「東京ホラー特区!!︎インディーホラーゲーム大賞」 概要

●開催趣旨：インディーホラーゲームに着目し、恐怖の原石であるかのような作品を探し、讃えるための賞です。

●対象作品：『東京ホラー特区!!2026』への出展作品

●選考方法：会場での来場者投票（一般投票）

●投票期間：9月11日（金）～13日（日）

●発表：9月13日（日）

●場所：プリズムホール（東京ドームシティ）『東京ホラー特区!!2026』イベントステージ

【『東京ホラー特区!!2026』 開催概要】

●開催日：2026年9月11日(金)～13日(日)

●時間：9月11日（金）11:30～19:00／12日（土）10:30～19:00／13日（日）10:30～18:00

※最終入場は閉館の30分前まで

●場所：プリズムホール（東京ドームシティ）

●主催：東京ホラー特区!!2026実行委員会

●公式サイト：https://www.event-td.com/horror-tokk/

●公式X：https://x.com/tokyohorrortokk

●お客様からのお問い合わせ先：

東京ドームシティ わくわくダイヤル

TEL.03-5800-9999（受付：10:00～17:00）

＜主な内容＞

・「日本ホラーゲーム大賞2026 produced by 百室」、「東京ホラー特区!!︎インディーホラーゲーム大賞」同時開催

・ホラーグッズの物販や体験ブース

・豪華ゲストやクリエイターらによるトークイベント

・豪華ゲストによる撮影会、サイン会など

※内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式サイトをご確認ください。