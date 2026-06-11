【川越プリンスホテル】プリフィックススタイルとブッフェを融合した「Saturday Night Half Buffet」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

川越プリンスホテル（所在地：埼玉県川越市新富町 1-22、総支配人：竹入学）では、「ブッフェレストラン エトワール」（9F）にて「Saturday Night Half Buffet」を2026年8月の土曜日限定で実施します。

「Saturday Night Half Buffet」イメージ

通常はランチタイムのみ営業しているレストランを期間限定でディナータイムもオープンし、夏季のナイトタイム需要創出および地域のお客さまへ新たな週末夜のご提案をいたします。“南ヨーロッパ”をテーマに、「ムール貝のマリニエール」や「ピザマルゲリータ」、「ガスパチョとカッペリーニ」など旅先のリゾートを思わせる料理で、優雅なひとときをお楽しみいただけます。

メインディッシュは全4品からお好みの1品を選べるプリフィックススタイル。さらに、前菜・温製料理・スイーツはブッフェ形式で、お好きなだけご堪能いただけます。夏休みシーズンのご家族でのお食事はもちろん、女子会やカップルでの週末利用、“近場で旅気分を味わいたい”方にもおすすめです。

■ 実施背景

遠方への旅行需要が高まる一方で、猛暑が続くため“近場で非日常を楽しみたい”というニーズも増加しています。そこで川越プリンスホテルでは、通常ディナー営業を行っていないブッフェレストランを、期間限定で夜営業し、ホテルならではの上質な空間と、旅気分を味わえる料理で、地域のお客さまに新たな夏の過ごし方をご提案いたします。

■ 南ヨーロッパを旅するように楽しむ、4種のメインディッシュ

「Saturday Night Half Buffet」 概要

エビのクリームパスタフォアグラ入りパテアンクルート 赤ワインソース白身魚のソテー シャンパンソース【グレードアップメニュー】国産牛ローストビーフの軽いスモーク 香草風味のグリビッシュソース[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3754_1_bb954f9c1260910289270ec6764942ad.jpg?v=202606110651 ]

【期 間】 2026年8月1日(土)、8日(土)、15日(土)、22日(土)、29日(土) ※8月土曜日限定

【時 間】 5:00P.M.～8:00P.M.(L.O.7:30P.M.)

【場 所】 ブッフェレストラン エトワール（9F）

【料 金】 おとな\5,500（グレードアップメニューは＋\900）

お子さま（4才～小学生）\2,500

≪ブッフェメニュー内容≫（一例）

選べるメインディッシュ

■【グレードアップメニュー】国産牛ローストビーフの軽いスモーク

香草風味のグリビッシュソース（＋\900）

■ フォアグラ入りパテアンクルート 赤ワインソース

■ 白身魚のソテー シャンパンソース

■ エビのクリームパスタ

■ 【お子さまメニュー】国産牛肉と豚肉のハンバーグ デミグラスソースとエビフライ

ブッフェメニュー

クジェール / きゅうりと小エビのピリ辛風 / ミニトマトのコンポート ミントの香り

一口コーンスープ / パンのオリーブオイル焼き ケイジャンスパイス風味

シェフのこだわりビーフカレー / サラダメゾン / ムール貝のマリニエール

アランチーニ / ピザマルゲリータ / マンゴープリン / ティラミス など

詳細・ご予約はこちら :https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/plan/etoile/saturdaynight_buffet_2026_08/

ブッフェレストラン エトワール（9F）について

「ブッフェレストラン エトワール」イメージ

大きな窓から光が差し込む、開放的で明るい雰囲気のブッフェレストラン。洋食を中心に、多彩なメニューをご用意します。

■ブッフェレストラン エトワール（9F）

https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/restaurant/etoile/

「川越プリンスホテルについて」

川越プリンスホテルが位置する小江戸川越は、歴史ある街並みと新しい文化が融合した小粋な街。どこか懐かしさを覚え、不思議な感覚に浸れる、

そんな川越の街歩きをお楽しみください。

＜所在地＞ 〒350‐8501

埼玉県川越市新富町1-22

＜電 話＞ 049‐227‐1111

＜客室数＞ 106室

＜アクセス＞ 西武新宿線「本川越」駅直結

■川越プリンスホテルで体験できること

https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/experience/

※料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料13％を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目 (えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点（6月11日）の情報であり、変更になる場合もございます。※写真はイメージです。