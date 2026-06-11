「楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック！Apple PayでVisaのタッチ決済！」キャンペーンを開催

楽天カード株式会社

楽天カード株式会社（以下「楽天カード」）は、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（以下「Visa」）と、本日6月11日（木）から「楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック！Apple PayでVisaのタッチ決済！」キャンペーンを開催することを発表します。

※本キャンペーンの詳細は、以下のページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/spt/visa_applepay/

本キャンペーンは、Visa割にメールアドレスと楽天カード Visaのカード番号を登録のうえ、キャンペーン期間中に1回1,000円以上（税込）、Apple PayにてVisa割に登録した楽天カード VisaでVisaのタッチ決済をご利用いただくと、最大1,000円キャッシュバックされる抽選にご参加いただけます（注1・2）。

【Visa割登録ページ】

https://www.offers-exchange.com/visa-japan/create-account/

当社は、2005年7月の「楽天カード」の発行以来成長を続け、カード発行枚数は2026年3月末時点で3,387万枚を超え、楽天グループの各種サービスとのクロスユース促進ならびにグループ内外におけるキャッシュレス決済の普及等に向けて積極的に取り組んでいます。

今後も、当社は社会環境の変化や多様なニーズに応え、サービスをさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指します。

（注1）特典進呈には条件達成が必要です。また一部取り引きについては加盟店の事情で対象外となる可能性があります。詳細を必ずご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/p/enavi/include/campaign/detail/202892/detail.html

（注2）抽選にご参加いただけるのは1枚の楽天カード Visaに対して25回までです。

＜「楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック！Apple PayでVisaのタッチ決済！」キャンペーン概要＞

■キャンペーン期間

2026年6月11日（木）～2026年7月19日（日）

※キャンペーン期間は変更・早期終了の可能性があります。

■キャッシュバック時期

抽選を行った後数日以内を目途に実施する予定です。

※「VisaRakutenCardC3Cashback」の加盟店名称で請求書からキャッシュバックいたします。

■キャンペーン内容

Visa割に事前にメールアドレスと楽天カード Visaのカード番号を登録のうえ、キャンペーン期間中に1回1,000円以上（税込）、Apple PayにてVisa割登録の楽天カード VisaでVisaのタッチ決済をご利用いただくと※1、以下の金額が記載の当選確率でキャッシュバックされる抽選にご参加いただけます。※2

抽選のご参加には、Visaからの抽選メールを配信させていただいてから240時間以内に規定の方法にて抽選を行っていただく必要があります。※3

【特典内容】

1等：1,000円 当選確率1％

2等：200円 当選確率25 ％

3等：10円 当選確率74％

※特典進呈には条件達成が必要です。また一部取り引きについては加盟店の事情で対象外となる可能性があります。詳細を必ずご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/p/enavi/include/campaign/detail/202892/detail.html

※楽天カード Visaで本キャンペーンに参加した場合、上記の特典が適用され、ビザ・ワールドワイドが開催する「Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！」は適用対象外となります。

※本キャンペーンは楽天カードとビザ・ワールドワイドの共催です。

※抽選メール配信に日数を要する場合がございます。

※1スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスでの決済も対象です。

※2当選確率については、実際の応募数等により誤差が生じる場合があります。

※3抽選にご参加いただけるのは期間中1枚の楽天カード Visaに対して25回までです。

■対象カード

本キャンペーンは日本国内で発行され、かつApple Payに登録できる楽天カード Visaが対象となります。

■エントリー

事前にVisa割への登録が必要です。以下のページから登録可能です。

【Visa割登録ページ】

https://www.offers-exchange.com/visa-japan/create-account/

※本キャンペーンの詳細は、以下のページを必ずご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/spt/visa_applepay/