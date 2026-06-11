【アドベンチャーワールド】＋3,000円で2027年3月末まで“何度でも入園OK”　期間限定「無限アドベンチャーパス」登場

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

和歌山県白浜町の主要観光施設であるアドベンチャーワールド（運営：株式会社アワーズ）にて、期間中に当日入園券でご入園いただいたゲストを対象に、2027年3月31日（水）まで何度でも入園できる「無限アドベンチャーパス」を期間限定で販売いたします。大人・シニアは＋3,000円で、また小人・中人は追加料金なしでアップグレードが可能です。

“推しの動物に好きなだけ会いに行ける”“季節ごとに変わるパークの魅力を何度も楽しめる”新しい来園スタイルを提案いたします。

「無限アドベンチャーパス」概要

■商品名

無限アドベンチャーパス

■販売期間

2026年6月1日（月）～2026年7月17日（金）

※休園日を除く

※休園日

6月：3日（水）・10日（水）・17日（水）・24日（水）

7月：1日（水）・8日（水）・15日（水）

■有効期間

2027年3月31日（水）まで

■対象者

販売期間中、当日入園券でご入園いただいたゲストの皆さま

※入園当日、パーク内でのお手続きに限ります。

※パーク外やご自宅などからのお手続きはできません。

■アップグレード料金

・大人、シニア：当日入園券料金 ＋3,000円

・小人、中人：追加料金なし（当日入園券料金のみでアップグレード可能）

※和歌山こどもアドベンチャーパス等、無料キャンペーンでご入園の方は、１日入園料金（中人4,300円、小人3,300円）をお支払いいただくことでアップグレードが可能です。

■受付場所・対応時間（パーク内特設ブース）

１.エントランスドーム内休憩スペース

対応時間：10:00～12:00

２.エントランスドーム内スーベニアモール

対応時間：12:00～営業終了まで

３.センタードーム

対応時間：12:00～16:00

４.お帰り口

対応時間：15:00～営業終了まで

※受付場所・対応時間は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■お手続き方法

お手持ちのスマートフォンで、パーク内特設ブースに掲出している専用QRコードを読み取り、公式WEBチケットストア「Terravie（テラヴィ）」にアクセスしていただきます。

「Terravie」上で顔写真の登録および決済を行うことで、「無限アドベンチャーパス」へのアップグレード手続きが完了します。

注意事項

・本パスへのアップグレードは、入園当日に限りパーク内でのみお手続きいただけます。

・パーク外やご自宅などからはお手続きいただけません。必ずパーク滞在中にお手続きを完了してください。

・「無限アドベンチャーパス」販売期間中は、通常の２日間入園券および年間パスポートの販売を休止いたします。

・遊園地、動物ライド、その他有料ツアー、駐車場料金は別途必要です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 アワーズ（アドベンチャーワールド）

経営企画室マーケティング課 広報担当

E-mail：pub-iqtkcg@aws-s.com

TEL：0739-43-3365

〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399-1