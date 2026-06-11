【シントトロイデン】株式会社Kiii様とのパートナーシップ契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Kiiiと2025-2026シーズンのシルバースポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

また、トップチームの選手が着用する2025-2026シーズン練習着（背中）に株式会社Kiii様のロゴを掲出しております。

【株式会社Kiii様 コメント】

「Kiiiはこれまでインフルエンサーの挑戦を支援し、その可能性を社会へ広げることを大切にしてきました。日本人選手の欧州挑戦を後押ししながら成長を続けるシント＝トロイデンVVの姿勢に共感し、このたびパートナーシップ契約に至りました。今後は谷口選手や後藤選手をはじめとする選手たちの活躍、そしてW杯の舞台で日本サッカー界を盛り上げてくれることを期待するとともに、DMMやシント＝トロイデンVVと連携し、SNS・インフルエンサーマーケティングを通じて双方の発展に貢献してまいります。」

■会社概要

社名：株式会社Kiii

代表者：藤倉 晴樹

所在地：東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー17階

事業内容：

インフルエンサーマーケティング

デジタルマーケティング

SNSアカウント運用

AI開発支援サービス

ライブコマース事業

クリエイティブ制作

公式サイト： https://kiii.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。