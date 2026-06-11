ブランドを“伝える”から“体感する”へ。顧客の心を動かす次世代マーケティングの最前線「第2回 イマーシブテクノロジー EXPO」2026年6月17日（水）から開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年6月17日（水）～19日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、「第2回 イマーシブテクノロジー EXPO」（「第19回 コンテンツ東京」内）を開催します。

デジタル広告やSNSがあふれる中、いま企業の関心は、“体験を軸にしたユーザーとのコミュニケーション”に集まっており、五感を使って身体で記憶する没入型体験は、ブランドの世界観やメッセージを深く印象づける手段として注目されています。総務省が、VR（仮想現実）・AR（拡張現実）・MR（複合現実）といった没入型技術について利活用促進に向けた検討を行うなど*、製造、建設、運輸、医療、教育等の多様な社会実装の現場からエンターテイメント領域まで、幅広い領域で急速に実用化が進んでいます。そして今、その没入感は、企業のマーケティングやブランディングにおける「次世代のプロモーション手法」として本格的な導入期を迎えています。

こうした潮流のもと、本展には、AI×疑似ホログラム、3D音響空間オーディオ、没入型イマーシブ空間、香り演出体験など、五感を刺激する最先端技術が集結。最先端の製品・技術を“実際に見て・体験して・その場で相談できる”場として、3日間にわたり大規模に開催します。

* 参照： 総務省「『没入型技術の利活用促進に向けたマルチステークホルダー連携会合』の開催」（2026年1月20日）(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu20_02000001_00020.html)

注目の出展製品（一部抜粋）

公式ホームページ :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/immersive.html

【AIアシスタント＆疑似ホログラム】 ACUAH

AIアシスタントと疑似ホログラムを組み合わせたインタラクティブなアバタープラットフォームで、音声（録音音声再生・音声合成）、頭脳（ルールベースの対話シナリオ・複数AI(LLM)）、機能（スマホ標準機能、他社API連携、ロボット連携）などを統合しています。スマートフォンをスタンドに置き、疑似ホログラムのキャラクターを出現させて対話する体験ができます。

［出展社：シーズユナイト 株式会社］

【短時間で3D撮影】 TAVIO 3Dフォトブース

イベント会場や商業施設に設置することで、来場者が気軽に3D撮影を体験できるサービスです。笑顔やポーズだけでなく、その場の空気感までも立体的に記録し、デジタルの思い出として保存・共有することができます。撮影後は、その場で発行される二次元コードを通じて自身のアカウントにデータを保存でき、動画形式での受け取りにも対応しています。

【出展社：株式会社OpenHeart】

【世界初のApple Vision Pro専用カメラ】

URSA Cine Immersive

世界初のApple Vision Pro専用のイマーシブカメラとして開発された製品で、8K・90fps・180°ステレオスコピックVRに対応しています。専用レンズと高性能センサーにより、圧倒的な臨場感とリアリティを持つ没入映像の撮影が可能です。MetallicaのコンサートやNBA、MotoGPなど、海外の大規模プロジェクトで採用実績があります。会場ではまるでその場に入り込んだかのような圧倒的な没入感のイマーシブ映像を体験できます。

［出展社：ブラックマジックデザイン］

【没入型音楽体験】 Sound xR Image

空間内で音の方向をコントロールするオブジェクトベースの音像制御システムです。専用ハードウェアと制御用ソフトウェアで構成される音響設備で、企業オフィスの体験型ショールームに音の没入体験を演出や、体験型商業施設におけるアートコンテンツなどに立体的でクリエイティブな音響表現を行っています。展示ブースでも実際の製品の体験ができます。

［出展社：株式会社 ヤマハミュージックジャパン］

【イマーシブ空間を体験】

2.8mm 屋内用LEDディスプレイ MG6S

シンユニティグループは、最新のテクノロジーとクリエイティブの力で、 人の感情を動かす体験を創出してきました。今回の展示では、映像や音響だけでなく、照明・香りまで用い、「五感に訴え、来場者の心を動かすイマーシブ空間」を体験いただけます。映像・音響・照明加え、足元の質感も組み合わせることで、より没入感のある空間を構成いたします。

［出展社：シンユニティグループ（シムディレクト・SWAG・タケナカ）］

【におい再現デバイス】 Hearom

株式会社レボーンが開発するにおい再現デバイスです。独自のAIシステムにより、専門知識がなくても誰でも簡単に調香が可能。独立した8つのポートから異なる香料を組み合わせることで数万通りの香りを生成できます。各種AIとの連携により、映像・音楽・照明・空間演出と連動した自在なイマーシブ体験を実現します。

［出展社：株式会社 レボーン］

（2026年6月11日現在の内容）

◆開催概要

リアル体験に特化した五感を刺激する最新のイマーシブテクノロジーが出展する専門展

展示会名：第2回 イマーシブテクノロジー EXPO（「コンテンツ東京 2026」内）

コンテンツ東京構成展：第19回 ライセンシングジャパン／第18回 クリエイター EXPO／

第17回 映像・CG制作展／第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO／

第15回 コミュニケーションデザイン EXPO／第2回 イマーシブテクノロジー EXPO ／

第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO

同時開催展：第6回 XR・メタバース総合展【夏】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

公式HP： https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/immersive.html

【取材のお申し込みはこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html)】

★一般来場の来場登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/YGAU5s7j/y5PZ5YDXp0rnez7xV2C2fSs=&ct=U2FsdGVkX1+ylaS1aqna+7maEo6WKwiuXB3XqFX/Nco=&p=U2FsdGVkX1/QT7o4Su6F9kwTsO2f7S6u14crkAnXyEyzJz14EFv4vMZblpmsL02N)から

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ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

会期前日（6月16日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

【報道関係者からのお問合せ先】

RX Japan合同会社 イマーシブテクノロジー EXPO 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com