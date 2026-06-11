GINKAN / SyFu、株式投資型クラウドファンディングで申込金額2,880万円・投資家100名超を達成

株式会社GINKAN

株式会社GINKAN（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：神谷知愛）は、日常の決済データを活用し、消費実績をゲーム体験・デジタル資産・将来的な消費実績証明へつなげるFinTech × Web3サービス「SyFu」の本格展開に向けて実施していた株式投資型クラウドファンディングにおいて、募集終了時点の申込金額が28,800,000円、投資家数が100名超となったことをお知らせします。

本クラウドファンディングは、イークラウド株式会社が運営する株式投資型クラウドファンディングサービス「イークラウド」にて、2026年5月28日から6月8日まで実施されました。

・募集ページ：https://ecrowd.co.jp/projects/62

※上記は募集終了時点の申込金額です。今後の入金状況や撤回期間等により、最終的な金額は変動する可能性があります。

SyFuについて

日常の決済データを、ゲーム体験・デジタル資産・将来の信用へ

SyFuは、決済データを活用し、日常の消費実績をMANEKINEKOの育成、ゲーム体験、デジタル資産体験、将来的な消費実績証明へつなげるFinTech × Web3サービスです。

ユーザーは、自身の決済データをアプリ体験と接続することで、MANEKINEKOと呼ばれるNFT / デジタルアセットを育成しながら、日常の消費実績をゲーム体験やデジタル資産体験へつなげることができます。

SyFuが目指しているのは、単なるNFTプロジェクト、ポイントアプリ、キャッシュバックサービスではありません。これまで一度きりの支出として終わりやすかった日常の消費を、ユーザー自身に蓄積される「消費実績」として扱い、将来的には企業のロイヤルティ施策、顧客接点、ユーザー許諾に基づくクレデンシャル活用へ広げていくことを目指しています。

SyFuが取り組む課題

消費実績を、ユーザーと企業をつなぐ新しい接点へ

日常の消費実績は、その人がどのような場所で、どのようなサービスを利用し、どのように経済に参加してきたかを表す重要なデータです。しかし現在、その多くは決済事業者、金融機関、店舗、プラットフォームごとに分断され、ユーザー自身の価値として十分に活用されているとは言えません。

一方で企業にとっても、広告配信やポイント施策だけでは、ユーザーの実際の消費行動に基づいた継続的な関係づくりは難しくなっています。SyFuは、ユーザー許諾に基づいて消費実績をアプリ体験へ接続し、ユーザーと企業の双方にとってより自然で納得感のある接点をつくることを目指しています。

AI時代に必要となる「消費実績の信頼レイヤー」へ

AIエージェントが情報収集、比較、提案、購買支援に関わる時代には、AIが何を推薦するかだけでなく、その推薦やオファーが「そのユーザーに本当に合っているのか」を判断するための信頼できる文脈が重要になります。

その文脈の一つが、実際の消費実績です。

AIは検索履歴、閲覧履歴、会話履歴から多くの情報を推測できます。一方で、ユーザーが実際にどの店舗・地域・カテゴリで消費してきたのか、どのブランドやサービスと継続的な関係を持っているのかといったリアルな消費実績は、AIだけでは取得しづらい領域です。

また、消費実績はユーザーにとって非常にプライベートな情報でもあります。購買明細や決済履歴をそのまま外部AIや企業へ渡すのではなく、ユーザー本人が理解し、許諾し、必要な範囲で活用できる状態にすることが重要です。

SyFuは、AI時代における「消費実績の信頼レイヤー」として、日常の決済データをユーザー自身のプロフィール資産へ変えていきます。

具体的には、ユーザーが自分の消費傾向や実績を把握し、必要に応じて「特定カテゴリで継続的な消費実績がある」「特定地域で実際に経済活動をしている」「特定の体験やブランドとの関係性がある」といった情報を、本人の許諾に基づいて活用できる仕組みを構築していきます。

これにより、ユーザーは自分の消費実績を安全に管理し、価値あるプロフィールとして活用できるようになります。企業は、ユーザーのプライベートな明細情報を直接取得することなく、より関連性の高いロイヤルティ体験やオファーを届けられるようになります。

SyFuは、日常の消費実績を、AI時代のプロフィール資産へ変えていくFinTech × Web3サービスとして、この領域の実装と事業連携を進めていきます。

クラウドファンディング実施の背景と結果

今回の株式投資型クラウドファンディングは、SyFuの本格展開に向けた資金調達であると同時に、SyFuが取り組む「決済データを活用した新しい消費体験」の可能性を、より多くの方に知っていただく機会として実施しました。

結果として、募集終了時点で申込金額28,800,000円、投資家数100名超、募集目標5倍超となり、Web3やNFTの文脈だけでなく、決済データを活用するFinTech事業としても一定の関心を集める結果となりました。

今回の結果を受け、GINKANはSyFuのMainnet公開に向けた準備を進めるとともに、事業会社、CVC、金融機関、大企業の新規事業部門などとの対話を広げていきます。

今後の展開

GINKANは今後、SyFuのMainnet公開に向けたアプリ体験の拡充を進めるとともに、決済データを活用したFinTech × Web3事業として、国内外での展開を進めていきます。

あわせて、SyFu Cardを含む決済データ連携体験の強化、MANEKINEKOを中心としたGameFi体験の拡充、事業会社とのPoCやロイヤルティ施策、ユーザー許諾に基づく消費プロフィール・オファーマッチング・クレデンシャル活用を、段階的に事業化していきます。

SyFuの事業内容、クラウドファンディングの募集概要、Q&Aなどは、以下の募集ページよりご確認いただけます。

代表コメント

株式会社GINKAN 代表取締役CEO 神谷 知愛

SyFuで私たちが取り組んでいるのは、日常の「消費」の意味を変えていくことです。

買い物、食事、移動、旅行などの消費は、多くの場合、その場でお金を使って終わるものとして扱われてきました。しかし本来、日々の消費実績には、その人がどのように経済に参加してきたのかを示す価値ある情報が含まれています。

今回のクラウドファンディングでは、100名を超える方にこの構想へ関心を寄せていただきました。これは、SyFuが単なるWeb3サービスではなく、「消費実績を価値へ変える」という新しいFinTech事業として受け止めていただけた結果だと感じています。

今後、AIエージェントが購買や決済支援に関わる時代には、ユーザーのリアルな消費実績を、本人の許諾に基づいて安全に扱うことが重要なテーマになります。

SyFuは、日常の消費実績をユーザー自身のプロフィール資産へ変え、ユーザーにとっては前向きな体験や価値につながり、企業にとっては一方的な広告ではない新しい顧客接点を作れるサービスを目指します。

事業会社・CVC・金融機関・大企業の皆さまとの連携を通じて、この構想を実装フェーズへ進めていきます。

会社概要

SyFu関連リンク- GINKAN / SyFu クラウドファンディング募集ページ：https://ecrowd.co.jp/projects/62- SyFuはなぜ強いのか：https://note.com/ecrowd_official/n/n156cad6c9158- SyFu公式サイト：https://syfu.io/- SyFu Game：https://syfu.io/product- SyFu Card：https://card.syfu.io/- SyFu Marketplace：https://manekineko.syfu.io/- SyFu公式X：https://x.com/syfujapan- SyFu Discord：https://discord.gg/kPMczw5rfe

会社名：株式会社GINKAN

所在地：東京都中央区銀座三丁目11番3号 LEAGUE銀座7階

代表者：代表取締役CEO 神谷 知愛

設立：2015年12月22日

資本金：100,000,000円

URL：https://ginkan.jp/

GINKANは、リアルな消費行動とデジタルをつなぐ事業に取り組んできたスタートアップです。前身事業であるトークンエコノミー型グルメSNS「SynchroLife」を展開し、2023年4月にライブドアへ事業譲渡。現在は、日常の決済データをゲーム体験・デジタル資産・将来の信用へつなげる次世代FinTech「SyFu」を展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GINKAN

お問い合わせ先：info@ginkan.jp