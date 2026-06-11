ニセコ町産ラベンダーを使用したクラフトジン「ohoro GIN Limited Edition Lavender」SFWSC 2026 でDOUBLE GOLD MEDAL 受賞

株式会社ニセコ蒸溜所

株式会社ニセコ蒸溜所（北海道ニセコ町、代表取締役社長：南雲二郎、以下ニセコ蒸溜所）は、世界最大級かつ最も権威ある酒類コンペティションの一つである「San Francisco World Spirits Competition（SFWSC）2026」において、同蒸溜所が製造するクラフトジン「ohoro GIN」シリーズが受賞いたしました。

なかでも、ニセコ町産ラベンダーを使用した数量限定商品「ohoro GIN Limited Edition Lavender」が、Japanese Gin部門 Contemporary Ginカテゴリーで「DOUBLE GOLD MEDAL」を受賞しました。DOUBLE GOLD MEDALは、審査員全員が金賞に値すると評価した商品にのみ与えられる特別な賞です。

また、「ohoro GIN Limited Edition Japanese Peppermint」は同カテゴリーでSILVER MEDAL、「ohoro GIN Standard」はLondon Dry Gin部門でSILVER MEDALを受賞し、ohoro GINシリーズの品質の高さが世界的に認められました。

San Francisco World Spirits Competitionについて

San Francisco World Spirits Competition（SFWSC）は、2000 年に創設された世界最大級の酒類コンペティションの一つです。毎年世界各国から数千点を超えるスピリッツが出品され、業界を代表する専門家による厳正なブラインドテイスティング審査が行われます。

なかでも「DOUBLE GOLD MEDAL」は、審査員全員が一致して金賞に値すると評価した製品のみに授与される特別な賞です。SFWSC での受賞は世界中のバーテンダーや酒販関係者から品質の指標として高く評価されており、優れたスピリッツの証として広く認知されています。

北海道・ニセコの自然が育む「ohoro GIN」

ohoro（オホロ）は、アイヌ語で“続く” を意味する言葉です。ニセコの地で生まれたこのジンが多くの方に親しまれ、未来へと長く続いていくようにとの願いを込めて名付けました。今回受賞した「ohoro GIN」シリーズは、この地の素材にこだわり、ニセコアンヌプリの清冽な伏流水をはじめ、ヤチヤナギやニホンハッカ、ラベンダーなど北海道由来のボタニカルを使用しています。いずれのジンもクリアでバランスの取れた味わいを目指し、それぞれの素材の個性を丁寧に引き出しています。

ニセコのラベンダーが生み出す、華やかで繊細な香り

今回DOUBLE GOLD MEDAL を受賞した「ohoro GIN LimitedEdition Lavender」は、ニセコ町の町花であるラベンダーをキーボタニカルに使用した数量限定商品です。収穫したてのニセコ町産ラベンダーを贅沢に使用し、生花ならではの華やかで上品な香りを引き出しました。ジュニパーベリーや柑橘系ボタニカルとの調和により、繊細かつ奥行きのある味わいを実現しています。

世界が認める「ohoro GIN」シリーズ

「ohoro GIN」は、ニセコアンヌプリの清冽な伏流水と北海道由来のボタニカルを活かして造られるクラフトジンです。2024 年には「ohoro GIN Standard」がSan Francisco World Spirits CompetitionでDOUBLE GOLD MEDAL を受賞。さらに同年、世界三大酒類コンペティションの一つであるInternational Spirits Challenge ではカテゴリー最高賞となるトロフィーを受賞するなど、国内外の主要コンペティションで高い評価を獲得しています。

今回の受賞は、ニセコの豊かな自然と蒸溜技術から生まれる「ohoro GIN」シリーズの品質が、世界的に高く評価されたことを示す結果となりました。このたび、世界的な酒類コンペティションにおいて高い評価をいただけましたことは、製造スタッフをはじめ所員一同にとって大きな励みとなっております。

今後も高い品質を追求しながら、ニセコの自然や風土を感じていただける製品づくりに真摯に取り組んでまいります。

製品概要

ohoro GIN Limited Edition Lavender (オホロ・ジン・ラベンダー )

ニセコ町花であるラベンダーがキーボタニカルの数量限定品。ラベンダーは全量摘みたてのニセコ町産を贅沢に使用。生花から心地よい香りを引き出しました。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ラベンダー ( 北海道ニセコ町産 )、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリ

ス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：5,500 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ohoro GIN Standard (オホロ・ジン・スタンダード)

ニセコアンヌプリの良質な伏流水（軟水）に、北海道ニセコ町産のヤチヤナギ、ニホンハッカをボタニカルとして使用しました。クリアでスムースでありながら、芯のあるしっかりとした味わいに軽やかなシトラスの香りを感じるような仕上がりとし、ジン・トニックやマティーニなどのカクテルベースとしても使いやすい味わいです。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ヤチヤナギ ( 北海道ニセコ町産 )、ニホンハッカ（北海道ニセコ町産）、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：4,950 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ohoro GIN Limited Edition Japanese Peppermint ( オホロ・ジン・ニホンハッカ )

北海道ニセコ町産ニホンハッカをキーボタニカルにした数量限定品。ハッカならではの清涼感あふれるフレーバーを存分にお楽しみいただけます。柑橘類を使用したカクテルベースにもおすすめです。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ニホンハッカ (北海道ニセコ町産)、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：5,500 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ニセコ蒸溜所について

国定公園ニセコアンヌプリと国立公園羊蹄山に囲まれた世界的なスノーリゾート地・ニセコ町で 2021年より製造を開始。

豪雪地帯ならではの上質な軟水に恵まれた上、道内でも気温が下がりすぎない土地柄を活かし、上品で繊細でバランスの取れたウイスキーづくりを行うとともに、クラフトジン「ohoro GIN」シリーズも製造。

株式会社ニセコ蒸溜所はHakkaisanグループです。

お客様からの問い合わせ先

株式会社ニセコ蒸溜所 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ478-15

電話：0136-55-7477（10：00-17：00）

https://niseko-distillery.com/ja/