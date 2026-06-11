「N organic」、阪急うめだ本店にて関西百貨店初出店となるPOP UPを6月10日（水）より開催

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する「N organic（エヌ オーガニック）」は、2026年6月10日（水）～2026年7月14日（火）の期間、阪急うめだ本店にてPOP UPイベントを開催することをお知らせいたします。

「N organic」にとって関西の百貨店への初出店となる本イベントでは、TVCM放映中の薬用美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX 医薬部外品）」や、2025年ベストコスメ21冠受賞*¹の「N organic Basic スージング クレンジングジェル」などを含む、阪急うめだ本店限定の2種のスペシャルセットをご用意しております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。



■阪急うめだ本店限定 スペシャルセット

１.Basic 毎日のベースケアセット

「Basic」シリーズの人気アイテムをまとめた、日々のスキンケアルーティンに最適なセットです。繰り返す肌荒れ*² やニキビ*² 、シミなど*²、肌のゆらぎや肌不調*²の原因となる小さなダメージ*³に立ち向かう「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX 医薬部外品）」をはじめ、ベーシックケアに欠かせない「N organic Basic バランシング ローション」と「N organic Basic コンディショニング VCエッセンス」の現品3種をセットにしました。さらに、花粉一掃クレンジング「N organic Basic スージング クレンジングジェル」、洗顔フォーム、UVプロテクターのミニサイズ、ランチボックスやお弁当の持ち運びに便利なクーラーバッグが付いた充実のセットです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/193_1_ce7f1b91dcd603fa0d991db7aa8b37ce.jpg?v=202606110451 ]

２.Vie 本格エイジング*⁴ケアセット

本格エイジング*⁴ケアの「Vie」シリーズから、厳選したアイテムをセットにした上質なセットです。肌にたっぷりの潤いを与える「N organic Vie モイストリッチ ローション」、ハリと弾力をサポートする「N organic Vie リンクルバック エッセンス」、とろけるようなテクスチャーのリフトケアクリーム「N organic Vie ヒアルアップ リフトクリーム」の現品3種に加え、スパチュラ、クリアホイップフォーム、モイストリペアナイトセラムのミニサイズとクーラーバッグが付いた、大人の肌を全方位でケアできるプレミアムなセットです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/193_2_b49e369de33675bdd73932343378a657.jpg?v=202606110451 ]

■開催概要

・開催期間：2026年6月10日（水）～2026年7月14日（火）

・営業時間：10：00～20：00（阪急うめだ本店に準ずる）

・開催場所：阪急うめだ本店 2階 HANKYU BEAUTY

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号



*¹ 2025年ベストコスメ含む各種アワードで21冠（2025年12月末日時点）

*² グリチルリチン酸ジカリウム（肌あれ・にきびを防ぐ）

*³ 乾燥による

*⁴ 年齢に応じた潤いを与えるケア



■「N organic」について

「N organic（エヌ オーガニック）」は、"ありのままでいたいから、ありのままに手をかける" というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

肌を満たすために、厳選した植物の力とサイエンスの融合で確かな効能を、心を満たすために、安らぐ香りで深呼吸する時間や、心地の良いテクスチャーを提供します。

2017年のブランド誕生から今日まで、350万人以上*¹ のお客様に支えられ、現在では4つのスキンケアシリーズに加え、ヘアケア・ライフスタイルアイテムも展開しています。

潤いと健やかさを巡らせ予防的美容を叶えるファーストエイジング*²ケア「N organic Basic」、年齢肌に不足しがちな潤いやハリを補う本格エイジング*²ケア「N organic Vie」、濁り*³のない肌を目指す美白*⁴エイジング*²ケア「N organic Bright」、贅を尽くした成分と処方で美しさを全方位磨き上げるラグジュアリーエイジング*²ケア「N organic Plenum」。そして、大人の髪にスキンケア発想で応えるヘアケアシリーズと、暮らしの中で自分と向き合う時間を豊かにするHOMEシリーズ。

使っていて心地よく、すぐに変化を実感できる。だから、お手入れの時間が楽しみになる。そんな風に、日常に溶け込みそっと背中を押してくれるようなアイテムを絶えず生み出し続けることで、ブランドコンセプトを体現していきます。

*¹ 2025年9月30日時点

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ 乾燥による

*⁴ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





●「N organic」公式サイト ：https://sirok.jp/norganic

●「N organic」公式Instagram：https://www.instagram.com/norganic_official/

●「N organic」公式X ：https://x.com/Norganic_JP

■商品に関するお問い合わせ

シロクオンラインショップお客様サポートセンター

0120-150-508（フリーダイヤル）

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

お問い合わせフォームはこちら（https://sirok.jp/inquiry/new）