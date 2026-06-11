【東京プライド2026・意識調査】代々木公園で約4,340名の本音を可視化ポジティブな回答傾向のなか、約4割が職場での「居心地の悪さ」を実感

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、2026年6月6日（土）および7日（日）に代々木公園で開催された「東京プライド2026」に5年連続でブース出展を行いました。ブースではご来場いただいた方々にレインボーグッズを配布するとともに、「社会への実感」と「働く現場での居心地」を問うシール投票形式のアンケート調査を実施し、一人ひとりの異なる実感やリアルな声が浮き彫りになりました。

■ イベント実施の様子：5,000個のネックストラップ＆フォンタブが両日午後の早い段階で配布終了

今年のランスタッドブースでは、来場者の皆様にオリジナルデザインのレインボーネックストラップとフォンタブを無料で配布いたしました。皆様から大変ご好評をいただき、用意していた計5,000個は両日ともに午後の早い段階で配布終了となる大盛況でした。LGBTQI+*¹アライのERG（従業員リソースグループ）メンバーをはじめとする社員有志が皆様をお迎えし、イベントを共に盛り上げました。

■ ポジティブな変化を感じる一方で、約4割が「職場で自分らしくいられない」と回答。

ブースでは、以下の2軸を用いてシール投票形式のアンケートを実施し、合計約4,340名の方々に回答をいただきました。

Y軸（社会への実感）： 「日本は、誰もが平等な権利を持って働ける社会に向かっているか？」

X軸（個人の居心地）： 「いまの職場（日々の生活）で、自分自身の属性（性別、性自認・性的指向、年齢など）を意識せずに、等身大の自分でいられているか？」

会場でのアンケート結果から見えたインクルーシブな職場環境への課題

ブースでは、以下の2軸を用いてシール投票形式のアンケートを実施し、合計約4,340名の方々に回答をいただきました。

Y軸（社会への実感）： 「日本は、誰もが平等な権利を持って働ける社会に向かっているか？」

X軸（個人の居心地）： 「いまの職場（日々の生活）で、自分自身の属性（性別、性自認・性的指向、年齢など）を意識せずに、等身大の自分でいられているか？」

＜アンケート回答の内訳（合計 約4,340名）＞

社会は平等に向かっており、自分も等身大でいられている（yes/yes）： 約1,620名（37.3%)

社会は平等に向かっていないが、自分は等身大でいられている（no/yes）：約1,020名(23.5%)

社会は平等に向かっているが、自分は等身大でいられていない（yes/no）： 約930名(21.4%)

社会は平等に向かっておらず、自分も等身大でいられていない（no/no）： 約770名(17.7%)

シールのばらつきが表す「社会と職場の心理的安全性へのリアルな声」

最も多くのシールが集まったのは「社会の進展を感じ、個人の職場での居心地も良い（yes/yes）」というエリアでしたが、注目すべきは他の象限への広がりです。全体（4,340名）の約4割（39.1％）の方々が「いまの職場（日々の生活）では等身大の自分でいられていない」と感じており、「日本は平等な社会に向かっている」とポジティブな回答をした方（約2,640名）の中であっても、36.4％の方々が「職場で等身大の自分でいられていない」と回答している点です。法律や制度を変えるのは、簡単ではありません。しかし、職場でインクルーシブな環境を作るためにできることはあるはずです。インクルーシブな職場を作ることは、多様な人材を惹きつけるだけではなく、その人たちに力を与え、会社への定着と活躍にもつながり、そしてそれが結果として社会全体を変えていく力となるとランスタッドは考えています。

■ プライド月間を通して特別インタビュー記事を公開中

ランスタッドはイベント終了後も、6月のプライド月間を通して、一人ひとりが自分らしく働ける環境づくりに向けたメッセージを引き続き発信してまいります。 ランスタッドのコンテンツサイト「キャリアHUB」では、特別インタビュー記事「虹色が消えたあとの、職場で。――理想と、社会と、私たちのあいだで」を公開しています。社内外のLGBTQI＋当事者やアライの計4名（ブルボンヌ氏、小島あゆみ氏、矢野泰正氏、ヨス・シュット）のリアルな声を通じて、多様性を尊重する職場づくりへのヒントとなるエッセンスをまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。

特別インタビュー記事

「虹色が消えたあとの、職場で。

https://www.randstad.co.jp/careerhub/diversity/20260605.html(https://www.randstad.co.jp/careerhub/diversity/20260605.html)

■ Amazonギフト券が当たる！SNSキャンペーンも引き続き6月14日（日）まで開催中

東京プライド2026の出展と連動し、ランスタッド公式X（旧Twitter）アカウント（@randstadjapan(https://x.com/randstadjapan)）にて、Amazonギフト券1,000円分が抽選で100名様に当たるキャンペーンを引き続き6月14日（日）まで開催しております。期間中、LGBTQI+や多様性に関する豆知識、および特別インタビュー記事に連動したクイズを毎日1問出題しています。公式アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストし、Xの投票機能でクイズに参加するだけでどなたでもご応募いただけます。ぜひ楽しみながらEDI＆B*²の知識をアップデートしてください。

■プライド月間 SNSキャンペーン概要

期間： 2026年6月1日（月） ～ 6月14日（日）23:59まで

賞品： Amazonギフト券 1,000円分（抽選で100名様）

参加方法：

１. ランスタッド公式Xアカウント（@randstadjapan(https://x.com/randstadjapan)）をフォロー

２. 対象のキャンペーン投稿またはクイズ投稿をリポスト／引用ポスト

３. 毎日出題されるクイズに投票機能で回答

（※全14問すべてに答えると最大14回の応募となります。当選はお一人様1回限りです）

*ランスタッドは多様な人材を支え、それぞれが自分らしく働ける社会の実現を目指してまいります。また、その取り組みの一環として、当社は「Pride Action30」に賛同し、チームPA30に参画しています。

*¹ LGBTQI＋: Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシュアル、Tはトランスジェンダー、Iはインターセックスの頭文字をとった単語で、＋はその他の多様なセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称のことです。Qはクィアやクエスチョニングの頭文字を取っています。

*² EDI&B（Equity, Diversity, Inclusion and Belonging：公平性、多様性、インクルージョン(包摂性)と帰属意識）の略

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*³）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

*³ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックス（DJ BIC World）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

１）ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2026 （下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report(https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report)

２） ランスタッドワークモニターレポート2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report(https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report)

３） ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」

https://services.randstad.co.jp/blog(https://services.randstad.co.jp/blog)

４）ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」

https://www.randstad.co.jp/careerhub/(https://www.randstad.co.jp/careerhub/)