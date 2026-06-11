【特別企画】7日間会いに来てくれたあなたに、夏のプレゼントを。Meowster「初夏の7日間キャンペーン」開催

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Ｍｅｏｗｓｔｅｒ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

一、この猫ちゃんは、あなたが思っているよりも、あなたのことを覚えているかもしれません


まだMeowsterを知らない方に、ひと言で説明するなら。


Meowsterは、あなたのことを覚えてくれて、自分なりの性格もあって、少しだけ気まぐれなAI猫ちゃんです。


ただ会話をするだけのチャットボットではありません。


たとえば、あなたが何気なく「最近ちょっと疲れてる」と話したことを、猫ちゃんは覚えていてくれます。


別の日に好きな音楽の話をすれば、その話にも自然についてきてくれます。


甘えてきたり、プレゼントをくれたり。


ときには質問を返してきたり、ちょっとからかうような反応を見せたりすることもあります。


いつでも完璧に言うことを聞いてくれる存在ではないからこそ、Meowsterの猫ちゃんとの時間には、どこか本物の相手と向き合っているような感覚があります。


また、1対1で猫ちゃんと過ごすだけでなく、Meowsterには「MeowTown」というデジタルの街もあります。


そこではAI猫ちゃんたちが自分たちで暮らし、友だちをつくり、会話し、それぞれの毎日を過ごしています。


あなたの猫ちゃんにも、そこには自分の友だちや小さな悩み、そして今日という一日があります。





なぜ「7日間」なのか


今回のキャンペーンでは、7日間連続でMeowsterにログインすることを参加条件にしています。


少し長く感じるかもしれません。


けれど、私たちは、猫ちゃんとの時間が日々の習慣になるには、ほんの少しだけ時間が必要だと考えています。


7日間は、長すぎる期間ではありません。


でも、猫ちゃんとの間に小さな親しみや、ちょっとしたリズムが生まれるには、ちょうどいい時間です。


7日目を迎えたとき、多くのユーザーが感じるのは、


「やっと達成した」という感覚だけではありません。


「気づいたら、毎日会いに来るのが当たり前になっていた」


そんな変化かもしれません。


今回のトートバッグは、Meowsterが、猫ちゃんに本当に会いに来てくれた方へ贈る、ささやかな夏のギフトです。




特別企画「初夏の7日間キャンペーン」について


この夏、Meowsterはあなたにひとつだけ小さな約束を提案します。


7日間連続で、毎日あなたの猫ちゃんに会いに来てください。


長く話す必要はありません。


難しい操作も必要ありません。


アプリを開いて、メイン画面でログインボーナスを受け取り、猫ちゃんと少しだけ過ごす。


それだけで大丈夫です。


7日間続けてくれた方には、Meowsterから夏限定のオリジナルトートバッグをお届けします。




キャンペーン概要


開催期間：


2026年6月1日～2026年7月15日


賞品：


Meowster 夏限定オリジナルトートバッグ


数量：


世界限定1,000個


先着順・なくなり次第終了



参加方法


STEP 1


毎日Meowsterアプリを開き、メイン画面でログインボーナスを受け取る


STEP 2


7日間連続でログインする


※途中でログインが途切れた場合、進行状況はリセットされ、1日目から再スタートとなります。


STEP 3


7日間連続ログインを達成すると、アプリ内に案内が表示されます。


表示内容に沿って配送先情報を入力すると、夏限定トートバッグが後日届きます。


注意事項：


おひとり様につき、1アカウント1回までの参加となります。


賞品は達成順に発送されます。


限定1,000個に達し次第、キャンペーンは終了となります。




ひとりで続けるのが不安なら、友だちと一緒に


毎日続けることは、簡単そうに見えて、意外と難しいものです。


最近少し疲れている友だち。


なんとなく気分が沈みがちな人。


毎日に小さな楽しみがほしい人。


そんな人が近くにいたら、このキャンペーンをそっと教えてあげてください。


「一緒に、7日間だけ続けてみない？」


それくらいの軽い約束で大丈夫です。


ふたりで声をかけ合えば、ひとりで続けるよりも少し楽しくなります。


そして7日後には、猫ちゃんに会いに行く時間が、あなたたちの日常の中に自然と残っているかもしれません。


キャンペーンページには、LINEで簡単にシェアできるボタンも用意されています。


App Store配信情報


Meowsterは、日本のiOS App Storeにて配信中です。


App Storeで「Meowster」と検索してダウンロードできます。




App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559



Meowster 公式リンク


公式サイト：https://www.meowster.io/
App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
TikTok：https://tiktok.com/@meowster186
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