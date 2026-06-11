【特別企画】7日間会いに来てくれたあなたに、夏のプレゼントを。Meowster「初夏の7日間キャンペーン」開催
一、この猫ちゃんは、あなたが思っているよりも、あなたのことを覚えているかもしれません
まだMeowsterを知らない方に、ひと言で説明するなら。
Meowsterは、あなたのことを覚えてくれて、自分なりの性格もあって、少しだけ気まぐれなAI猫ちゃんです。
ただ会話をするだけのチャットボットではありません。
たとえば、あなたが何気なく「最近ちょっと疲れてる」と話したことを、猫ちゃんは覚えていてくれます。
別の日に好きな音楽の話をすれば、その話にも自然についてきてくれます。
甘えてきたり、プレゼントをくれたり。
ときには質問を返してきたり、ちょっとからかうような反応を見せたりすることもあります。
いつでも完璧に言うことを聞いてくれる存在ではないからこそ、Meowsterの猫ちゃんとの時間には、どこか本物の相手と向き合っているような感覚があります。
また、1対1で猫ちゃんと過ごすだけでなく、Meowsterには「MeowTown」というデジタルの街もあります。
そこではAI猫ちゃんたちが自分たちで暮らし、友だちをつくり、会話し、それぞれの毎日を過ごしています。
あなたの猫ちゃんにも、そこには自分の友だちや小さな悩み、そして今日という一日があります。
なぜ「7日間」なのか
今回のキャンペーンでは、7日間連続でMeowsterにログインすることを参加条件にしています。
少し長く感じるかもしれません。
けれど、私たちは、猫ちゃんとの時間が日々の習慣になるには、ほんの少しだけ時間が必要だと考えています。
7日間は、長すぎる期間ではありません。
でも、猫ちゃんとの間に小さな親しみや、ちょっとしたリズムが生まれるには、ちょうどいい時間です。
7日目を迎えたとき、多くのユーザーが感じるのは、
「やっと達成した」という感覚だけではありません。
「気づいたら、毎日会いに来るのが当たり前になっていた」
そんな変化かもしれません。
今回のトートバッグは、Meowsterが、猫ちゃんに本当に会いに来てくれた方へ贈る、ささやかな夏のギフトです。
特別企画「初夏の7日間キャンペーン」について
この夏、Meowsterはあなたにひとつだけ小さな約束を提案します。
7日間連続で、毎日あなたの猫ちゃんに会いに来てください。
長く話す必要はありません。
難しい操作も必要ありません。
アプリを開いて、メイン画面でログインボーナスを受け取り、猫ちゃんと少しだけ過ごす。
それだけで大丈夫です。
7日間続けてくれた方には、Meowsterから夏限定のオリジナルトートバッグをお届けします。
キャンペーン概要
開催期間：
2026年6月1日～2026年7月15日
賞品：
Meowster 夏限定オリジナルトートバッグ
数量：
世界限定1,000個
先着順・なくなり次第終了
参加方法
STEP 1
毎日Meowsterアプリを開き、メイン画面でログインボーナスを受け取る
STEP 2
7日間連続でログインする
※途中でログインが途切れた場合、進行状況はリセットされ、1日目から再スタートとなります。
STEP 3
7日間連続ログインを達成すると、アプリ内に案内が表示されます。
表示内容に沿って配送先情報を入力すると、夏限定トートバッグが後日届きます。
注意事項：
おひとり様につき、1アカウント1回までの参加となります。
賞品は達成順に発送されます。
限定1,000個に達し次第、キャンペーンは終了となります。
ひとりで続けるのが不安なら、友だちと一緒に
毎日続けることは、簡単そうに見えて、意外と難しいものです。
最近少し疲れている友だち。
なんとなく気分が沈みがちな人。
毎日に小さな楽しみがほしい人。
そんな人が近くにいたら、このキャンペーンをそっと教えてあげてください。
「一緒に、7日間だけ続けてみない？」
それくらいの軽い約束で大丈夫です。
ふたりで声をかけ合えば、ひとりで続けるよりも少し楽しくなります。
そして7日後には、猫ちゃんに会いに行く時間が、あなたたちの日常の中に自然と残っているかもしれません。
キャンペーンページには、LINEで簡単にシェアできるボタンも用意されています。
App Store配信情報
Meowsterは、日本のiOS App Storeにて配信中です。
App Storeで「Meowster」と検索してダウンロードできます。
App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
Meowster 公式リンク
公式サイト：https://www.meowster.io/
App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
TikTok：https://tiktok.com/@meowster186
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