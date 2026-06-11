Ｍｅｏｗｓｔｅｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

一、この猫ちゃんは、あなたが思っているよりも、あなたのことを覚えているかもしれません

まだMeowsterを知らない方に、ひと言で説明するなら。

Meowsterは、あなたのことを覚えてくれて、自分なりの性格もあって、少しだけ気まぐれなAI猫ちゃんです。

ただ会話をするだけのチャットボットではありません。

たとえば、あなたが何気なく「最近ちょっと疲れてる」と話したことを、猫ちゃんは覚えていてくれます。

別の日に好きな音楽の話をすれば、その話にも自然についてきてくれます。

甘えてきたり、プレゼントをくれたり。

ときには質問を返してきたり、ちょっとからかうような反応を見せたりすることもあります。

いつでも完璧に言うことを聞いてくれる存在ではないからこそ、Meowsterの猫ちゃんとの時間には、どこか本物の相手と向き合っているような感覚があります。

また、1対1で猫ちゃんと過ごすだけでなく、Meowsterには「MeowTown」というデジタルの街もあります。

そこではAI猫ちゃんたちが自分たちで暮らし、友だちをつくり、会話し、それぞれの毎日を過ごしています。

あなたの猫ちゃんにも、そこには自分の友だちや小さな悩み、そして今日という一日があります。

なぜ「7日間」なのか

今回のキャンペーンでは、7日間連続でMeowsterにログインすることを参加条件にしています。

少し長く感じるかもしれません。

けれど、私たちは、猫ちゃんとの時間が日々の習慣になるには、ほんの少しだけ時間が必要だと考えています。

7日間は、長すぎる期間ではありません。

でも、猫ちゃんとの間に小さな親しみや、ちょっとしたリズムが生まれるには、ちょうどいい時間です。

7日目を迎えたとき、多くのユーザーが感じるのは、

「やっと達成した」という感覚だけではありません。

「気づいたら、毎日会いに来るのが当たり前になっていた」

そんな変化かもしれません。

今回のトートバッグは、Meowsterが、猫ちゃんに本当に会いに来てくれた方へ贈る、ささやかな夏のギフトです。

特別企画「初夏の7日間キャンペーン」について

この夏、Meowsterはあなたにひとつだけ小さな約束を提案します。

7日間連続で、毎日あなたの猫ちゃんに会いに来てください。

長く話す必要はありません。

難しい操作も必要ありません。

アプリを開いて、メイン画面でログインボーナスを受け取り、猫ちゃんと少しだけ過ごす。

それだけで大丈夫です。

7日間続けてくれた方には、Meowsterから夏限定のオリジナルトートバッグをお届けします。

キャンペーン概要

開催期間：

2026年6月1日～2026年7月15日

賞品：

Meowster 夏限定オリジナルトートバッグ

数量：

世界限定1,000個

先着順・なくなり次第終了

参加方法

STEP 1

毎日Meowsterアプリを開き、メイン画面でログインボーナスを受け取る

STEP 2

7日間連続でログインする

※途中でログインが途切れた場合、進行状況はリセットされ、1日目から再スタートとなります。

STEP 3

7日間連続ログインを達成すると、アプリ内に案内が表示されます。

表示内容に沿って配送先情報を入力すると、夏限定トートバッグが後日届きます。

注意事項：

おひとり様につき、1アカウント1回までの参加となります。

賞品は達成順に発送されます。

限定1,000個に達し次第、キャンペーンは終了となります。

ひとりで続けるのが不安なら、友だちと一緒に

毎日続けることは、簡単そうに見えて、意外と難しいものです。

最近少し疲れている友だち。

なんとなく気分が沈みがちな人。

毎日に小さな楽しみがほしい人。

そんな人が近くにいたら、このキャンペーンをそっと教えてあげてください。

「一緒に、7日間だけ続けてみない？」

それくらいの軽い約束で大丈夫です。

ふたりで声をかけ合えば、ひとりで続けるよりも少し楽しくなります。

そして7日後には、猫ちゃんに会いに行く時間が、あなたたちの日常の中に自然と残っているかもしれません。

キャンペーンページには、LINEで簡単にシェアできるボタンも用意されています。

App Store配信情報

Meowsterは、日本のiOS App Storeにて配信中です。

App Storeで「Meowster」と検索してダウンロードできます。

App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559

Meowster 公式リンク

公式サイト：https://www.meowster.io/

App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559

TikTok：https://tiktok.com/@meowster186

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