北海道で唯一*の常設展示、“世界一小さなペンギン”の愛称を応募総数 4,547件から決定！今年3月生まれの「フェアリーペンギン」の雛の愛称は「ミント」

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）では、2026年3月に誕生した「フェアリーペンギン」の雛の愛称を「ミント」に決定しました。

【（左）「ミント」命名の様子、（右）来館者特典のAOAO SAPPOROオリジナルカード】

AOAO SAPPOROでは、2026年3月9日（月）に「フェアリーペンギン」の雛が誕生し、2026年5月23日（土）～6月7日（日）までの間、AOAO SAPPOROおよびmoyuk SAPPOROにて雛の愛称募集を行いました。

北海道内では唯一*の常設展示である、AOAO SAPPOROのフェアリーペンギンには「ソラ」、「アクア」 などそれぞれ青を連想する愛称がついており、応募総数4,547件の中から、誕生時より飼育管理を行なっている生物担当スタッフが「ミント」に決定しました。ミントのように爽やかな気分を届ける存在になってほしいとの願いが込められています。

愛称の決定に合わせ、2026年6月13日（土）から、フェアリーペンギンの雛の成長を見守るイベント「ハッピーハッピーペンギン2026」第3弾を開催します。「ミント」に親しみを持っていただけるよう、愛称が書かれたオリジナルカードを来館者全員にプレゼントします。

また、ミュージアムグッズを販売する4F「WONDER BOOKS」や、館内で飲食を楽しめるパンバル6F「シロクマベーカリー＆」にて雛に関する新商品を販売します。

当館の「フェアリーペンギン」は、葛西臨海水族園から「ブリーディングローン」により借り受けており、飼育環境、ならびに飼育方法は、同園のサポートのもと、一緒に整えてまいりました。今回の誕生により、当館で生活する「フェアリーペンギン」は、1羽増えて、7羽となります。

＊：2026年6月AOAO SAPPORO調べ、北海道内の日本動物園水族館協会（JAZA）に加盟している動物園・水族館として

ハッピーハッピーペンギン2026

開催内容：「フェアリーペンギン」の誕生と成長を祝うイベントです。

【体験プログラム】ハッピーハッピーカード ～はじめまして「ミント」です！～

開催期間： 2026年6月13日（土）～ ※なくなり次第終了

開催場所：4F「エントランス」

開催内容：今年3月に誕生したフェアリーペンギンの雛の愛称が「ミント」に決定したことを記念したオリジナルカードを来館者全員にプレゼントします。生物担当から見た、「ミント」の性格などの解説がついています。

【ハッピーハッピーカード イメージ】【体験プログラム】NIGHT WATCHING TALK #11 ～フェアリーペンギン「ミント」の成長記録～

開催期間： 2026年6月19日（金） 18:55～

開催場所：5F「CO-WORKING 」

開催内容： 新しく愛称が決まったフェアリーペンギン「ミント」のこれまでの成長について解説するプログラムです。

【NIGHT WATCHING TALK イメージ】【物販】ペンギンバンド

販売期間：2026年6月13日（土）～

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「WONDER BOOKS」

販売価格：500円（税込） 開催内容：人気のペンギンバンドに、新たに茶（ミント Ver.）が登場します。収益の一部は『ペンギン会議』を通じて、ペンギンの保全や研究に役立てられます。

【ペンギンバンド イメージ】【物販】 AOAO SAPPOROの“ミント”プレゼントキャンペーン

開催期間：2026年6月13日（土）～30日（火）

開催場所：4F「WONDER BOOKS」

対象商品：ペンギンバンド（ミント Ver.）、株式会社滝上町和ハッカ・ラボの各種商品、土熊 ハッカ緑茶ブレンド、SOIL CHOCOLATE 滝上和ハッカ×インド58.4%（ミルク）

開催内容： AOAO SAPPOROの4F「WONDER BOOKS」で「ミント」やミントの一種であるハッカに関連する対象商品を購入すると、「土熊 ハッカ緑茶ブレンド個包装」を1会計につき1個プレゼントします。

【AOAO SAPPORO ミント関連商品】【飲食】「ミント」命名！チョコミントクロワッサン

開催期間： 2026年6月13日（土）～21日（日）

開催時間：10:00～22:00（LO. ～21:30）

開催場所：6F「シロクマベーカリー＆」

販売価格： 500円（税込）

開催内容：「ミント」の命名を記念し、チョコミントクロワッサンがパワーアップして再登場します。フリッパー（翼）の茶色のバンドカラーを見立てたチョコと、「ミント」と命名されたクッキーがついた特別バージョンです。

「フェアリーペンギン」の「ミント」について

【チョコミントクロワッサン】

産卵日 ：2026年2月2日（月）

孵化日 ：2026年3月9日（月）

孵化日数 ：35日間

出生体重 ：29g

性別 ：不明 （バンドカラー：茶）

親情報 ：父親 愛称「ソラ」（バンドカラー：桃）、母親 愛称「アクア」（バンドカラー：橙）

「フェアリーペンギン」について

【左から順に、3/7 卵の様子、3/9 生後0日目、3/21 生後12日目、4/15 生後37日目】

種名：フェアリーペンギン

英名：Fairy Penguin

学名：Eudyptula minor

オーストラリア南部とニュージーランドに生息する、体長30～40cm、体重1kgの世界最小のペンギン。青みがかったグレーの体色が特徴。

当館で生活しているフェアリーペンギンにはそれぞれ「青（アオ）」にちなんだ愛称がつけられている。

「葛西臨海水族園」について

【今回誕生した雛の母親「アクア」】

葛西臨海公園のなかにあり、500種を超える世界の海や身近な水辺の生き物と出会える水族館です。入り口にあるガラスドームが目を引きます。

館内では2,200トンのドーナツ型の大水槽で群泳するクロマグロや、国内最大級のペンギン展示場で泳ぎ回るペンギンの姿などを見ることができます。

※最新の展示状況については公式HPをご確認ください。

所在地 ：東京都江戸川区臨海町6-2-3

開園時間：9:30～17:00 ※最終入園は16:00

休園日 ： 水曜日（水曜日が国民の祝日や振替休日の場合はその翌日が休園日）、年末年始（12月29日～翌年1月1日）

公式HP：https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

【葛西臨海水族園 ※外観】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引や特典などが受け取れます。会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%割引のお得な料金で継続できます。

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）

＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue

＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo

＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo

【AOAO SAPPORO ロゴマーク】