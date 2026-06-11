【いわきFC】 永木 亮太選手、契約更新のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社いわきスポーツクラブ





このたび、いわきFCは、永木 亮太選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新たな契約期間は2027年6月30日までとなります。



【永木 亮太（RYOTA NAGAKI）】




| ポジション


MF



| 生年月日


1988年6月4日（38歳）



| 身長/体重


175cm／67kg



| 出身


神奈川県



| 代表歴


2016年：日本代表



| 経歴


川崎フロンターレU-15 → 川崎フロンターレU-18 → 中央大学 → 湘南ベルマーレ → 鹿島アントラーズ → 湘南ベルマーレ → 名古屋グランパス → 湘南ベルマーレ → 徳島ヴォルティス → いわきFC



| 出場記録


＜2026年＞
百年構想リーグ：10試合出場 / 0得点



＜通算＞
J1リーグ：267試合出場 / 9得点、J2リーグ：160試合出場 / 13得点、百年構想リーグ：10試合出場 / 0得点、リーグカップ：33試合出場 / 1得点、天皇杯通算：39試合出場 / 3得点、ACL：29試合出場 / 1得点、FIFAクラブワールドカップ：7試合出場 / 1得点



| コメント


「このたび、2026/27シーズンもいわきFCの一員として戦えることになりました。
昨シーズンは怪我でプレーできなかった時間も多かったので、まずはシーズンを通して戦い続けられる身体をつくり、チームに貢献していきたいと思います。
そして、もっといわきFCのサッカーを体現できるよう日々のトレーニングに取り組み、ピッチ内外でチームにプラスの力を与えられる存在になれるよう、自分の持てる力と経験のすべてをチームのために注いでいきます。2026/27シーズンも熱い応援をよろしくお願いします」