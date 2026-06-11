【いわきFC】 永木 亮太選手、契約更新のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたび、いわきFCは、永木 亮太選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
＜2026年＞
＜通算＞
「このたび、2026/27シーズンもいわきFCの一員として戦えることになりました。
このたび、いわきFCは、永木 亮太選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新たな契約期間は2027年6月30日までとなります。
【永木 亮太（RYOTA NAGAKI）】
| ポジション
MF
| 生年月日
1988年6月4日（38歳）
| 身長/体重
175cm／67kg
| 出身
神奈川県
| 代表歴
2016年：日本代表
| 経歴
川崎フロンターレU-15 → 川崎フロンターレU-18 → 中央大学 → 湘南ベルマーレ → 鹿島アントラーズ → 湘南ベルマーレ → 名古屋グランパス → 湘南ベルマーレ → 徳島ヴォルティス → いわきFC
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：10試合出場 / 0得点
＜通算＞
J1リーグ：267試合出場 / 9得点、J2リーグ：160試合出場 / 13得点、百年構想リーグ：10試合出場 / 0得点、リーグカップ：33試合出場 / 1得点、天皇杯通算：39試合出場 / 3得点、ACL：29試合出場 / 1得点、FIFAクラブワールドカップ：7試合出場 / 1得点
| コメント
「このたび、2026/27シーズンもいわきFCの一員として戦えることになりました。
昨シーズンは怪我でプレーできなかった時間も多かったので、まずはシーズンを通して戦い続けられる身体をつくり、チームに貢献していきたいと思います。
そして、もっといわきFCのサッカーを体現できるよう日々のトレーニングに取り組み、ピッチ内外でチームにプラスの力を与えられる存在になれるよう、自分の持てる力と経験のすべてをチームのために注いでいきます。2026/27シーズンも熱い応援をよろしくお願いします」