【いわきFC】 永木 亮太選手、契約更新のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、永木 亮太選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たな契約期間は2027年6月30日までとなります。

【永木 亮太（RYOTA NAGAKI）】

| ポジション

MF

| 生年月日

1988年6月4日（38歳）

| 身長/体重

175cm／67kg

| 出身

神奈川県

| 代表歴

2016年：日本代表

| 経歴

川崎フロンターレU-15 → 川崎フロンターレU-18 → 中央大学 → 湘南ベルマーレ → 鹿島アントラーズ → 湘南ベルマーレ → 名古屋グランパス → 湘南ベルマーレ → 徳島ヴォルティス → いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：10試合出場 / 0得点

＜通算＞

J1リーグ：267試合出場 / 9得点、J2リーグ：160試合出場 / 13得点、百年構想リーグ：10試合出場 / 0得点、リーグカップ：33試合出場 / 1得点、天皇杯通算：39試合出場 / 3得点、ACL：29試合出場 / 1得点、FIFAクラブワールドカップ：7試合出場 / 1得点

| コメント

「このたび、2026/27シーズンもいわきFCの一員として戦えることになりました。

昨シーズンは怪我でプレーできなかった時間も多かったので、まずはシーズンを通して戦い続けられる身体をつくり、チームに貢献していきたいと思います。

そして、もっといわきFCのサッカーを体現できるよう日々のトレーニングに取り組み、ピッチ内外でチームにプラスの力を与えられる存在になれるよう、自分の持てる力と経験のすべてをチームのために注いでいきます。2026/27シーズンも熱い応援をよろしくお願いします」