2026年バドミントン日本代表　追加選出のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、2026年バドミントン日本代表の追加選出メンバーを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

＜ナショナルチーム（追加選出2名）＞

【男子ダブルス】

山下 恭平（NTT東日本）/ 岡村 洋輝（BIPROGY）

＜U24ナショナルチーム（追加選出9名）＞

【女子シングルス】

白川 菜結 ※初選出（ヨネックス）

【男子ダブルス】

櫻井 煌介 ※初選出（法政大学）/ 南本 和哉 ※初選出（法政大学）

目崎 駿太郎 ※新選出（トナミ運輸）/ 奥 優汰 ※初選出（トナミ運輸）

【女子ダブルス】

高橋 美優（BIPROGY）/ 中出 すみれ ※初選出（BIPROGY）

田口 真彩 ※初選出（ACT SAIKYO）/ 鎌田 虹花 ※初選出（柳井商工高校）

※初選出 ＝ ナショナルチーム初選出

※新選出 ＝ 2024 年以前にナショナルチーム選出実績がある選手

※本資料の記載内容は2026年6月11日時点の情報です。

▼2026年バドミントン日本代表メンバー詳細はこちら

https://www.badminton.or.jp/national