【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】広島県世羅町産ぶどう100％のワインを堪能 | 「せらワイナリー」ワイン試飲会開催！

積水ハウスホテルマネジメント株式会社※写真はイメージです

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、2026年7月11日(土)、フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅のロビーにて、広島県世羅町の「せらワイナリー」とコラボレーションしたワインの試飲イベントを開催いたします。当日ご宿泊のお客様を対象に、ソムリエの資格を持つワイナリー施設長による解説とともに、世羅町産ぶどう100％の日本ワインをお楽しみいただけます。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。

広島県世羅町は、昼夜の寒暖差が大きく果樹栽培に適した気候に恵まれ、古くから梨をはじめとする果樹の産地として歩みを重ねてきた地です。世羅台地に佇む「せらワイナリー」は、町内約17戸の契約農家が大切に育てたぶどうだけを使い、輸入濃縮果汁に頼らない「日本ワイン」へのこだわりを貫いています。補糖や補酸を極力控え、この土地の風土そのものを一杯に映し出すような、丁寧な醸造が続けられてきました。ワイナリー構想とともにぶどう栽培が始まった比較的新しい産地でありながら、農家と醸造家が心をひとつに紡ぎあげる姿勢が、世羅のワインに深い味わいと個性を与えています。

本イベントでは、施設長でソムリエの資格を持つ畠康晴氏をお迎えし、各ワインの味わいの特徴や製法、背景にあるストーリーについてお話いただきながら、世羅町ならではの風土が生み出した一杯をご堪能いただけます。

当日は、世羅町産シャルドネを100％使用し、「瓶内二次発酵」によるトラディショナル方式で仕上げたスパークリングワイン「せらワイン シャルドネスパークリング」をご用意。きめ細やかな泡とやわらかな果実味、軽やかで上品な口当たりが特徴です。さらに、爽やかな香りが広がる白ワイン「百花サンセミヨン2021」も登場。繊細な口当たりの中にしっかりとした味わいを持ち、なめらかなコクとすっきりとした酸、そして心地よい余韻をお楽しみいただけます。

それぞれのワインの個性をじっくりと味わいながら、造り手の想いや世羅の風土に触れていただける機会となっております。

また、お子様やアルコールが苦手な方には濃厚なぶどうジュースをご用意しており、ご家族でも一緒にお楽しみいただける内容となっております。

2026年4月より配信開始した、偶然と発見に出会う旅のポッドキャスト番組「旅のセレンディピティ」では、せらワイナリーの醸造責任者を務める橋本悠汰さんをお迎えし、広島県世羅町やせらワイナリーの魅力について深く掘り下げてご紹介しています。世羅台地の風土が育むぶどう、契約農家と醸造家の想い、そして世羅町ならではの旅の楽しみ方など、現地を訪れる前に聴くことで、旅の体験がより豊かで味わい深いものになります。

イベントへのご参加前、あるいはご旅行の計画段階でぜひ一度お聴きいただき、世羅の物語に触れてから現地での一杯をお楽しみください。造り手の想いを知ったうえで味わうワインは、きっと格別なひとときとなるはずです。

▼https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/episode/008/index.html

その土地でしか味わえない香りを、造り手の想いとともに。特別な夜のひとときへ、どうぞお立ち寄りください。

イベント詳細

【開催日】 2026年7月11日（土）

【開催場所】

フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 1階ロビーラウンジ

【時間】 17:00～20:00

【申込】 不要 ご宿泊の方はイベント開催時間内、自由にご参加いただけます。

【参加費】 無料

※20歳未満の方、および運転をされる予定の方のお酒試飲は固くお断り申し上げます

せらワイナリーについて

自然豊かな世羅高原で、世羅町産ぶどう100％のワイン造りを行なうワイナリーです。ワイナリーには、ワインショップや世羅町産の食材を使った料理を提供するレストラン、世羅の特産品と新鮮食材を販売する市場や足湯館、ミニSLなどの施設を併設しており、お子様から大人の方まで楽しむことができます。

https://www.serawinery.jp/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

＊公式WEBサイト：https://fairfield-michinoeki-japan.com/

＊公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

＊公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

＊公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

＊ポッドキャスト「旅のセレンディピティ」WEBサイト：

https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/

＊愛犬旅インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfield_dogquest/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテルは、全国各地で地域の魅力を満喫できるイベントを継続的に開催し、都会から離れた場所だからこそ実現できる体験を通じて、ご宿泊のお客様に滞在中のひとときをお楽しみいただくとともに、地域観光の活性化にも貢献してまいります。今回のせらワイナリーとのコラボレーションは、ホテルと地域の生産者が連携し、広島県世羅町ならではの産品や文化を新たな視点で旅行者にお届けする取り組みのひとつです。今後も各地の生産者や事業者と協力しながら、旅行者が地域の知られざる魅力に出会える機会を広げ、ホテルでの滞在が単なる宿泊にとどまらず、訪れた土地との出会いや発見の時間となるよう、多彩な企画を展開してまいります。こうした取り組みを重ねることで、訪れた方々がその土地への理解と愛着を深め、再び足を運びたくなるような旅の体験を提供し、地域経済の循環と持続的な観光振興につなげていくことを目指します。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300 以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。