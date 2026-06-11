ホテルニューアカオ 宿泊しなくてもホテルを満喫できる「半日ホテルステイ」プランを販売開始

ホテルニューアカオ

ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢、以下当ホテル）は、宿泊せずに当ホテルでの滞在そのものを楽しめる新たな提案として、レストラン「ボヌール」でのフレンチディナーと温泉をゆったり楽しめる日帰りプラン「絶景温泉と美食フレンチに癒される上質な熱海ステイ（以下本プラン）」を、2026年6月5日（金）より販売開始いたしました。

本プランは、東京から新幹線で約50分という立地を活かし、日帰りでありながら当ホテルでの滞在をゆったりとお楽しみいただける新プランです。相模灘を一望するレストラン「ボヌール」でのフレンチディナーに加え、館内3カ所ある自慢の温浴施設を21時までご利用いただけます。また、食事や温泉だけではなく、ラウンジで海を眺めながらゆったりと過ごしたり、昭和レトロな趣が残る館内を散策したりと、ホテルで過ごす時間そのものをお楽しみいただけます。夕暮れから夜へと移り変わる熱海の景色とともに、まるで宿泊しているかのような、心身ともに癒やされる贅沢な滞在体験をご提案いたします。

ディナーは、レストラン「ボヌール」にて、シェフが厳選した地元食材を使用したフレンチコースをご提供いたします。旬の食材を一つひとつ丁寧に調理し、素材本来の魅力を引き出した料理の数々を、刻々と表情を変える海の景色とともにお楽しみいただけます。

さらに、フェイスタオルとバスタオルのレンタルを無料でご利用いただけるほか、ラウンジでのソフトドリンクの無料サービス（時間限定）もご用意しており、手ぶらで気軽に温泉と食事をお楽しみいただけます。

また、観光で熱海を訪れる方だけではなく地元にお住まいの皆様にも気軽にご利用いただけるよう、静岡県在住のお客様を対象とした特別料金を設定しております。

【プラン概要】

・プラン名：絶景温泉と美食フレンチに癒される、上質な熱海ステイ

・時間：日帰り温泉13:00～21:00、レストラン「ボヌール」夕食 17:30～

・料金：平日大人 11,000円 平日小学生 6,600円

休日大人 11,500円 休日小学生 7,150円

幼児施設使用料 平日1,100円 休日 1,650円

※静岡県在住の方は500円割引。対象は大人のみ。

※夏季や年末年始の特定日は休日料金になります。

※フレンチはスタンダードコースでのご提供になります。

※表示の料金はすべて税込みです。

※本プランには客室でのご滞在は含まれておりません。

・予約方法：電話0557-83-6161または公式ウェブサイトからお申し込みいただけます。（前日18時までの事前予約制）

オンライン予約

TableCheck：https://www.tablecheck.com/ja/shops/hotel-new-akao-bonheur/reserve

■地元食材と絶景を楽しむレストラン「ボヌール」

「ボヌール」は、当ホテル ホライゾン・ウイング3Fに位置するフレンチレストランです。180度ガラス張りの店内からは相模灘を一望でき、夕暮れから夜へと移り変わる絶景が、特別なひとときを演出します。ディナーでは地元の食材を活かしたコース料理を提供。箱根西麓・三島エリアのこだわりの野菜をはじめ、静岡の豊かな食材をシェフが繊細に仕立てます。目にも美しいフレンチコースを、熱海ならではの絶景とともにご堪能いただけます。

コース内容（2026年6月1日～8月31日）

【Amuse bouche】

一口のお楽しみ

【Premier】

旬のかんぱちカルパッチョ レモンとバジルの

ソース

【Deuxieme】

地鶏のレバームーストリュフとマッシュルームの

かおり

【Soup】

熱海とうもろこしのポタージュ

【Main dish ~Viande~】

国産牛内もも肉のソテー

【Dessert】

丹那ヨーグルトのリング 抹茶チュイルと旬の

フルーツ

レストラン「ボヌール」公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/restaurant_bonheur/

■海を望む開放的な空間で楽しむ、3つの温浴施設

当ホテルでは、館内に3つの温浴施設を備えており、それぞれ異なる源泉を使用した個性豊かな湯めぐりをお楽しみいただけます。いずれも温泉成分が豊富に含まれており、保湿・保温効果が期待できるのも魅力の一つです。海を望む開放的な空間でゆったりと湯に浸かりながら、日常の喧騒を忘れるくつろぎのひとときをお過ごしいただけます。

波音（オーシャン・ウイング1階）

海までわずか5m。寄せては引いていく波の音が響き渡り、露天風呂では潮風を感じながら温泉をお楽しみいただけます。

スパリウムニシキ（オーシャン・ウイング15階/ホライゾン・ウイングB1階）

浴槽の水面が海と一体となったように感じられるインフィニティスタイルの露天風呂と、段々畑のように3つの湯船を段違いに並べた露天風呂の異なるデザインを持つ温浴施設。時間とともに移り変わる海の表情や色彩をお楽しみいただけます。

彩海(ホライゾン・ウイング3階)

湯煙が湯面を這うオーシャンビューの内風呂と、日差しが湯面にきらめく露天風呂。施設名の通り、時間や天候によって表情を変える彩り豊かな美しい景色をお楽しみいただけます。

■モデルコース

13:00 ホライゾン・ウイングロビーにて受付

13:15 「波音」にて温泉を満喫

14:00 オーシャン・ウイング2階「アビース」でひと休み(ソフトドリンク付き)

14:30 「スパリウムニシキ」にて温泉を満喫

15:30 ホライゾン・ウイング2階「ロイヤルラウンジ」にて

絶景を堪能しながら休憩(ソフトドリンク付き)

16:00 ホライゾン・ウイング2階「ショップエール」にてお土産選び

16:30 「彩海」にて温泉を満喫

17:30 「レストランボヌール」にてご夕食

19:30 最後にお気に入りの温泉でゆったりとしたひとときを

【ホテルニューアカオ】

静岡県熱海市にある「海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル」。2012年に日本ジオパークに認定された伊豆半島ジオパークの一部である熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の名称「ホテルニューアカオ」として営業を再開。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。紡いできた歴史をそのままに、2024年11月にはロビーを改装し、新たなホテルの顔となるフロントが誕生。昭和レトロな世界観が広がるオーシャン・ウイングのフロントには人気のホテルロゴ入りグッズが並ぶロビーショップもオープンしました。さらに、2026年4月より、滞在体験そのものの質を高めるための改装を段階的に実施しています。

公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL:0557-83-6161

アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：352室

ホテルニューアカオ公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_newakao_official/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/hotel_newakao

TikTok：https://www.tiktok.com/@hotelnewakao_official

LINE：https://page.line.me/356xpyyi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155073/table/34_1_91ac4f39b59084cfd92c154bc4235fbf.jpg?v=202606110751 ]

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp