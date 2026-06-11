【ザ・リッツ・カールトン大阪】世界で活躍するガールズグループ TWICE とのコラボレーションキャンペーン

マリオット・インターナショナル1階「スプレンディード」 アフタヌーンブッフェ【キャンディー・ドリーム】TWICEアフタヌーンティー

ザ・リッツ・カールトン大阪（所在地：大阪市北区梅田2-5-25 総支配人：マーク・ノイコム）は、数々の国際的なトラベルアワードで受賞歴を誇るマリオット・インターナショナルの旅行プログラムMarriott Bonvoy (マリオット ボンヴォイ)が展開する、世界で活躍するガールズグループ TWICE とのコラボレーションキャンペーン「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」に参画いたします。本キャンペーンでは、国内６つのMarriott Bonvoy系列ホテルにてアフタヌーンティーを、さらにW大阪にてコンセプトルームをご用意。ザ・リッツ・カールトン大阪は、2026年6月25日（木）より、１階イタリア料理「スプレンディード」でアフタヌーンブッフェ【キャンディー・ドリーム】TWICEアフタヌーンティーを開催いたします。

アフタヌーンブッフェ【キャンディー・ドリーム】TWICEアフタヌーンティー

TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験としてTWICE アフタヌーンティーを展開いたします。今回のテーマ「キャンディー・ドリーム」は、TWICEの柔らかなパステルカラーの世界観をもとに、象徴的なライトスティック「キャンディボング（Candy Bong）」からインスピレーションを得たものです。TWICE アフタヌーンティーでは、エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モローによるパステルカラーのスイーツ13種や、イタリア料理「スプレンディード」料理長 青嶋誠之によるセイヴォリー9種に加え、ジュエルのように艶めくルビーチョコレートのチョコレートファウンテン、TWICEのポップでキュートな世界観を表現したオリジナルモクテルなど、多彩なラインナップをご用意いたしました。

スイーツ13種の中でもシェフ フレデリックがとくにおすすめするのは、TWICEのふんわりとしたイメージを「雲」の形で表現した「ピスタチオカスタード パッションフルーツソース」。コクのあるピスタチオカスタードに、爽やかな酸味のパッションフルーツソースを添え、味わいのコントラストを表現しました。アイスクリームを思わせる愛らしいフォルムの「シルキーバニラライスクリーム チェリージュレ」は、なめらかなバニラ風味のライスクリームに鮮やかなチェリージュレを重ね、見た目でもテイストでも遊び心を感じていただけます。イタリア料理ならではのセイヴォリーには、ハイビスカスを取り入れたピンク色のリゾットに海老の旨味とトレヴィスのほろ苦さを重ねた「ハイビスカスのリゾット 海老とトレヴィス」や、赤ピーマンとナッツが織りなす鮮やかな赤色のロメスコソースをあしらったスズキのロースト、赤パプリカのなめらかなパンナコッタをかわいらしいパステルピンクに仕上げた「レッドベルペッパーパンナコッタとモッツアレラチーズ」などが登場。こちらも目でも舌でも楽しめる品々です。

また、ライブデザートでは、果実味豊かなマンゴージュレやグレナデン、ブルーキュラソーで色付けしたカラフルなジュレに、ココナッツソース、カカオパルプのシャンティを重ねたトロピカルな一皿をご用意。パステルカラーのハート型モナカで可愛らしくデコレーションし、仕上げはお客様の目の前で行います。色鮮やかで夏らしい彩りで視覚と味覚の両方でお楽しみいただける特別なスイーツです。

光、色、そして感情をつなぐストーリーを細部にまで散りばめることで、まるで夢の中に迷い込んだかのような甘く幻想的なTWICEの世界観を、ホテル空間と味覚を通してご体感いただける没入型体験をぜひお楽しみください。

■「【キャンディー・ドリーム】TWICEアフタヌーンティー」Instagram キャンペーン

ザ・リッツ・カールトン大阪のアフタヌーンブッフェ「【キャンディー・ドリーム】TWICEアフタヌーンティー」をご利用のお客様を対象に、Instagramキャンペーンを実施いたします。期間中、ホテル公式アカウント（@ritzcarlton.osaka）をフォローのうえ、お気に入りのお写真や動画をご投稿いただいた方の中から、抽選でオリジナルノベルティグッズをプレゼント。色とりどりのスイーツやセイヴォリーが彩る、あなただけの“キャンディー・ドリーム”の世界を、ぜひご自身のアカウントでご共有ください。

＜オリジナルノベルティグッズ＞

トートバッグ（TWICEメンバーサイン入りを含む）・タンブラー・コースターのいずれかをプレゼント※すべてのトートバッグにサインが入っているわけではありません。

＜応募方法＞

１．ホテル公式アカウント（@ritzcarlton.osaka）をフォロー

２．お気に入りのお写真・動画を#RCOdream をつけて投稿し応募完了。投稿には、プレートに色とりどりのスイーツやセイヴォリーが映えるあなただけの"キャンディー・ドリーム"の世界を表現したものを1枚以上含めた上でアップしてください。

＜応募期間＞

6月25日（木）～8月31日（月）23：59

＜当選発表＞

抽選後、当ホテル公式アカウントDMにてご連絡いたします。（指定期間内にご返信がない場合、当選を無効とさせていただく場合がございます。）

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

・当選商品の発送は日本国内に限らせていただきます。

・本キャンペーンはInstagramが後援、支持、または運営するものではなく、Instagramとは関係がありません。

＜ご来店プレゼント＞

期間中、TWICEアフタヌーンティーをご利用いただいたお客様に、今回のキービジュアルデザインを使用したオリジナルコースターを プレゼントします。（先着順でのご提供・数量限定につきなくなり次第終了）

期 間： 2026年6月25日（木）～8月31日（月）

時 間： 2:30 p.m.～5:00 p.m. （90分制／最終入店3:30 p.m.）

2:30 p.m. ～ 2:45 p.m. 撮影タイム

2:45 p.m. ～ ブッフェスタート

場 所： イタリア料理「スプレンディード」（1階）

価 格： 平日 大人 お1人様7,000円／お子様3,500円

土日祝 大人 お1人様7,500円／お子様3,750円

※お子様は6歳～12歳、未就学のお子様は無料

予 約： 電話 06-6343-7020（レストラン予約） 10:00 a.m.～7:00 p.m.

W E B： https://splendido.ritzcarltonosaka.com/afternoon

＜メニュー詳細＞

スイーツ

・ トロピカルマンゴームース 柚子のシトラスクランブル

・ シルキーバニラライスクリーム チェリージュレ

・ ピスタチオカップケーキ ラズベリークリーム

・ ブルーベリームースと爽やかな青りんごのジュレ

・ アーモンドとピーチのピンクハートケーキ

・ ブラッドオレンジのパンナコッタ ブルーキュラソーとライムのクーリ

・ 繊細な抹茶のシャンティとアーモンドスポンジケーキ

・ なめらかなアプリコットクリームミントジュレ

・ ピーチとココナッツのソフトケーキ ストロベリージュレ

・ ピスタチオカスタード パッションフルーツソース

・ マンゴースポンジケーキ グァバとストロベリームース

・ チーズケーキ ラズベリーとマンゴー

セイヴォリー

・レッドベルペッパーパンナコッタとモッツアレラチーズ

・スモークサーモンとカシスマスタードのベリーブレッドサンド

・クールなトマトブルーテ 胡瓜のミントフレーバー

・スパイスローストポークとレッドキャベツのスイートピクルスバンズ

・クリーミーコーンとホワイトセサミ ブリオッシュハート

・スズキのロースト ロメスコソースとレモンゼスト

・ハニーとセサミのローストチキン

・たらこスパゲッティーと青海苔のジェノベーゼ

・ハイビスカスのリゾット 海老とトレヴィス

チョコレートファウンテン

・ルビーチョコレート

ディップ用アイテム

・レインボー バニラクッキー

・抹茶ロリポップ

・ピンク・ロッキーロード

・ラズベリーマーブル パウンドケーキ

・ストロベリー

・パイナップル

・バナナ

・アーモンドケーキ

・フリーズドライ ストロベリー

・桜クリスピー

・ホワイトチョコクリスピー

・ココナッツファイン

・金平糖

ライブデザート

・マンゴージュレ、ココナッツソース、カカオパルプのシャンティ

オリジナルモクテル

・ファンシーポップ

ドリンク

ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルブレンドティー、

ソフトピーチ、コーヒー、カフェラテなど9種

※価格はすべて消費税・サービス料金込

※写真はイメージです。

※メニューは予告なく変更となる場合がございます。

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Marriott Bonvoyについて

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoyが展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントをご獲得いただけます。また、将来の宿泊およびMarriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）https://moments.marriottbonvoy.com/en-us をはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoyブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoyのモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。Facebook、X、Instagram、TikTokでも随時情報を発信しています。

ザ・リッツ・カールトン大阪について

ザ・リッツ・カールトン大阪は、国際的なホテルグループ、ザ・リッツ・カールトンの日本第一号として、1997年5月に開業いたしました。18世紀の英国貴族の邸宅を感じさせる洗練された空間、五感を 満たすお料理の数々、そして世界中で高い評価を得るザ・リッツ・カールトンならではのきめ細やかなサービスで、お客様にユニークで思い出に残る、パーソナルな体験をご提供いたします。

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