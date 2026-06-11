14 久岡 幸太郎選手 契約合意(継続)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#14 久岡 幸太郎選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

#14 久岡 幸太郎 -Kotaro Hisaoka-

ポジション

PG

身長/体重

182cm/80kg

生年月日

1997年1月4日

出身地

群馬県

出身校

中央大学

経歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/420_1_f92295a87bf18d8a9656287cb4ae5b02.jpg?v=202606110651 ]

契約期間

2026-27シーズンまで

※2025-26シーズンからの2年契約の2年目となります。

久岡 幸太郎選手 コメント

2026-27シーズンも茨城ロボッツの一員としてプレーさせていただきます。

B.LEAGUE PREMIER初年度というとても大切なシーズンをこのクラブと共に戦えることを大変光栄に思っております。

様々な変革がある中で、今までこのクラブを作り上げて来た方々の想いを繋ぎ、より良いクラブにしていけるように、そして何者でもない自分にチャンスをくれたこのクラブ、どんな時も僕のことを信じ支えてくれた皆さまのために自分の全てを捧げる覚悟を持って活動していきます。

よろしくお願いいたします。

落 慶久GM コメント

久岡幸太郎選手との26-27シーズンの契約の合意に至りました。

2025-26シーズンはバックアップのPGとして、怪我もなく、常に安定したパフォーマンスを発揮してくれました。またバイスキャプテンとして、チームをコート内外を問わず支え続けてくれた選手であることは、誰もが認めることと思います。

久岡選手の「常に全力で、粘り強く最後まで諦めない」、「チームファーストで自らの役割に徹し、愚直に遂行する」姿は、我々が大切にしてきたロボッツのカルチャーそのものです。



PGとして常にオールコートでプレッシャーをかけ続けるディフェンスで相手に脅威を与え、チームディフェンスのトーンセットに欠かせない選手です。また、オフェンス面においても自らの特性を理解しながら、コートに安定と躍動感を与えてくれます。

「B.PREMIER（Bプレミア）」の舞台でも躍動する久岡選手の更なる活躍に、どうぞご期待ください。