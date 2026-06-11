おふろcafe utatane で、とことん楽しむサッカー観戦イベントを実施中。おふろでラウンジで盛りあがろう

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設 おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市、以下 utatane）は、2026年6月11日（木）～7月20日（月）まで、露天風呂やサウナ室、館内でサッカー観戦を盛り上げるイベントを開催中です。

utataneは、DAZNでサッカーの試合配信を行います。配信をさらに楽しむために、さまざまな特別イベントや飲食メニューの提供を行います。

イベント対象となる試合：

6月11日（木） 28時～ メキシコ vs 南アフリカ

6月14日（日） 29時～ オランダ vs 日本

6月21日（日） 13時～ チュニジア vs 日本

6月26日（金） 8時～ 日本 vs スウェーデン ※

7月14日（火） 28時～ 試合内容未定

7月19日（日） 28時～ 試合内容未定

※朝9～10時は閉館時間となります

◎ラウンジでサッカー観戦

フロント前のラウンジに、サッカー観戦特設エリアが期間限定で登場。芝生が敷かれ、サッカーアイテムが散りばめられた気分が盛り上がる空間で、大画面での試合観戦をお楽しみください。

対象試合中は、時間を問わずハッピーアワーを実施。生ビール/ハイボール/レモンサワーが199円でお楽しみいただけます。限定フードやお得なドリンクをお供にサッカー観戦をお楽しみください。

場所：サッカー観戦特設エリア（フロント前）

◎応援グッズ貸出

応援バルーンやタオル、応援国旗、メガホン、フェイスペイントシールなど、サッカー観戦をもっと楽しむ応援グッズを無料で貸し出します。

貸出場所：サッカー観戦特設コーナー（フロント前）、男性露天風呂

◎おふろde全力応援

男性露天風呂の超迫力85インチ大型テレビでおふろに浸かりながらサッカー観戦がお楽しみいただけます。対象試合の放送時間に合わせて、男性露天風呂が日本の国旗をイメージした「日の丸風呂」になります。

サッカー観戦がより楽しくなる応援グッズやととのい椅子もご用意しています。

◎深夜戦の日はオールナイト風呂を実施

通常のおふろ営業は25時までですが、深夜の試合時間の日には「オールナイト風呂」を開催。朝10時～翌朝9時まで23時間いつでも、時間を気にせずに、おふろでサッカー観戦が可能です。

実施日：6月11日（木）、6月14日（日）、7月14日（火）、7月19日（日）

◎特製のサッカー観戦バーガーを販売

試合観戦のお供に、限定メニューとして「日本代表応援バーガーセット」をご用意しました。日本を象徴する色彩を表現したバーガーは、スパイシーなメキシカンミートソースがアクセント。一口食べれば応援にさらに熱が入る、刺激的な味わいです。ノンアルコールドリンクの「ブルーラグーン」付き。サッカー観戦をさらに盛り上げる自信作です。

提供場所：おふろcafe utatane内「Nordic Cafe ＆ Dining matka」

料金：1,280円（税込）

◎ユニフォーム着用でドリンクプレゼント！

ユニフォームを着て来館いただくと、ドリンクを一杯プレゼントします。

※対象ユニフォームは当日試合が放送されるチームのユニフォームに限ります。放送試合はutatane公式X（＠ohurocafe_uta）をご確認ください。過去のユニフォームも可能です。

対象ドリンク：

コーラ、ジンジャーエール、カルピス、メロンソーダ、烏龍茶、生ビール、ハイボール、レモンサワー

引換方法：フロントにてドリンクチケットをお渡しします

実施日：2026年6月11日（木）～7月20日（月）

■おふろcafe utatane

北欧・フィンランドをコンセプトにした温浴施設。オーロラのあるラウンジやフィンランドのサウナ小屋をイメージした蒸気浴室「サウナコタ」、カフェの北欧メニュー、テキスタイルブランド「カウニステ」とコラボした館内着などで、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらお過ごしいただけます。

埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

10:00～翌9:00（23時間営業）

https://ofurocafe-utatane.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/