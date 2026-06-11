世界へ挑むバレーボール日本代表を熱く応援！　カプコン×バレーボール全力応援　新たな描きおろしビジュアルを公開！

株式会社カプコン

株式会社カプコン（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：辻本春弘、以下「カプコン」）は、公益財団法人日本バレーボール協会（以下「JVA」）のトップパートナーです。

日本から世界の頂を目指す選手達をファンの皆様とともに応援すべく、2026年度のバレーボール日本代表全力応援キャラクターを発表しました。カプコンの人気キャラクターたちが競技の魅力や躍動感を表現し、試合観戦の楽しさを一層高めるコンテンツとして展開していきます。

コート上で躍動する姿やチームワークを感じさせる構図など、クリエイターのこだわりと想いを込めたデザインにもご注目ください。

当社は今後も、スポーツを通じた感動の創出とともに、日本代表の挑戦を後押しし、ファンの皆様とともに熱い声援を届けてまいります。

2026年度 カプコンバレーボール全力応援キャラクター集合イラスト

■ キャラクターのご紹介！

「バレーボールの競技特性」と「キャラクターの個性」を融合させたイラストをご紹介します。各イラストを手掛けた当社制作陣のコメントもあわせてご覧ください。

ダンテ 『デビル メイ クライ』

公式HP：CAPCOM：Devil May Cry（デビルメイクライ） シリーズ(https://www.devilmaycry.com/ja/)

ユニフォームをダンテらしくクールに着こなしてもらいました。襟もバッチリ立ってますよ～(開発メンバーN)

エドモンド本田 『ストリートファイター6』

公式HP：STREET FIGHTER 6（ストリートファイター6）｜CAPCOM(https://www.streetfighter.com/6/ja-jp)

でっかくて筋肉で本田で…と色々悩みましたが最終的には本田らしいパワフルな感じに仕上げました。(はるこもり)

ジュリ 『ストリートファイター6』

公式HP：STREET FIGHTER 6（ストリートファイター6）｜CAPCOM(https://www.streetfighter.com/6/ja-jp)

ジュリらしい挑発的な雰囲気が出せればとポーズや表情を表現しました。(はるこもり)

レオン 『バイオハザード レクイエム』

公式HP：バイオハザード レクイエム｜CAPCOM(https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/)

今回のメンバーの中では最年長ですので、安定感のあるたたずまい を意識しました。グレースとの骨格や厚みの違いなど楽しんでいただけたら嬉しいです。(開発メンバーT)

グレース 『バイオハザード レクイエム』

公式HP：バイオハザード レクイエム｜CAPCOM(https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/)

アナリストということでしっかりした印象でまとめましたが、彼女らしい愛嬌も感じていただけたら嬉しいです。(開発メンバーT)

ルディ 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

公式HP：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～｜CAPCOM(https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/)

描いているだけでも楽しいキャラで担当させてもらえて嬉しかったです。ありがとうございます！ (はるこもり)

ディアナ 『プラグマタ』

公式HP：PRAGMATA公式サイト｜CAPCOM(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

無邪気さとは、子供らしさとは…とアレコレ考えながら描いていました。ディアナの可愛らしさが少しでも伝われば嬉しいです。(はるこもり)

■2026バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ（2026/5/18、5/21）にて新描きおろしイラストを使用したフォトブースを展開しました！

選手の熱いプレーが繰り広げられる試合会場におきまして、キャラクターと一緒に選手を応援すべく、多くのファンの皆様にブースにお立ち寄りいただきました。

■「もっと応援したい」を形に！ オリジナルステッカーの配布も開始

1. 6/6(土)、7(日)に開催されたビーチバレージャパンツアーグランフロント大阪大会会場のカプコンブースにて、新描きおろしイラストを使用した「オリジナルステッカー」を配布しました。

サイズ：縦5cm、横8cm

2.会場での配布のほか、「カプコンバレーボール全力応援」公式X（旧Twitter）アカウントにて、フォロー＆リポストキャンペーンを実施します！ 抽選で15名様にステッカー4種セットをプレゼント予定です。ぜひご参加ください。

【賞品】オリジナルステッカー 全4種セット

【実施期間】2026/6/15（月）～ 6/21（日）

【参加方法】

１.下記2つのアカウントをフォロー

「カプコンバレーボール全力応援」Xアカウント（@toppartner_jvb）

「もっと!Capcom」Xアカウント（@More_Capcom）

２.キャンペーン対象ポストをリポスト