New ビジュアル公開！韓国No.1のヘアケアブランド「UNOVE」グローバルアンバサダーSEVENTEEN MINGYUの新ビジュアル公開

Wyatt Co.,Ltd.

「羨望の柔らかさと心惹かれる香り」がコンセプトの韓国No.1*のヘアケアブランド「UNOVE（アノブ）」のグローバルアンバサダーSEVENTEEN MINGYUさんの新ビジュアルを公開します。今回、新たに準備された2つの異なるコンセプトのうち、第一弾となる新ビジュアルがベールを脱ぎます。

今回公開した新ビジュアルはUNOVEの代表製品である「ディープダメージヘアマスク」のパッケージカラーともリンクするソフトな世界観で、やわらかく心地よいピンクに包まれた空間の中、ホワイト系統の衣装に身を包んだMINGYUさんが登場。ホワイトシャツにゆるいネクタイを合わせたスタイリングに加え、サロン帰りのような柔らかい髪を演出しました。MINGYUさんの多彩な表情や仕草から美しくやわらかな雰囲気が漂い、「アノブの感覚的で柔らかな瞬間」というコンセプトをより印象的に描き出しています。

今回KVとして公開するディープダメージヘアマスクを持ったイメージ以外にも、今後続々と公開されますので、ぜひお楽しみください。

*タイトル・本文内 ディープダメージヘアマスク 韓国オリーブヤングヘアケア部門４年連続１位受賞（*2022~2025年）

■初公開！撮影時のエピソード

今回の新ビジュアル撮影も終始和やかな雰囲気の中で行われました。MINGYUさんのチャーミングな姿も余すことなくカメラに収められており、こちらは後日、動画として公開される予定です。また、彼のプロフェッショナルなポージングによって、現場の撮影は非常にスムーズに進行しました。

2つの相反するコンセプトで行われた今回の撮影。コンセプトが変わるたびに、MINGYUさんの表情や佇まいがガラリと変化する様子に、現場のスタッフからは思わず感嘆の拍手が沸き起こる場面も。

「本日の撮影はいかがでしたか？」というスタッフからの問いかけに対し、MINGYUさんは「本当に楽しかったです！」と満面の笑みでコメント。

すでに数年間、UNOVEのグローバルアンバサダーとして活躍しているMINGYUさんは、名実ともにブランドの “アイコン” として、完璧な息の良さを見せてくれました。

■製品情報

■ダメージリペアヘアマスク

サラサラにこだわる！毎日サラサラ髪 #こだわりヘアパック

パーマ、カラー、熱で傷んだ髪にもうれしい！プレミアムタンパク質*¹配合で、使うたびうるおい満ちるツヤ髪へ。タンパク質由来成分*¹やケラチン*²がうるおいをたっぷり閉じ込め、しなやかで健やかな美髪へ導きます。

[テンダーブルーム] フレッシュフローラルムスクの香り

[ウォームペタル] ウッディフローラルムスクの香り

*¹ 加水分解ケラチン、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ダイズタンパク、加水分解トウモロコシタンパク、加水分解アボカドタンパク(全て毛髪補修・保湿成分)

*² 加水分解ケラチン(毛髪補修・保湿成分)

■UNOVEとは

韓国発ヘアケアブランド「UNOVE」は、「羨望の柔らかさと心惹かれる香り」がコンセプトの下、「羨望の柔らかな髪へ」導くために、ダメージ髪に潤いを与え、柔らかさや香りを基にムードをまとうことができるのが特徴です。

代表製品である『ディープ ダメージ ヘアマスク』が4年連続 オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS) ヘアケア部門1位、Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS ヘアケアカテゴリー1位、LIPSベストコスメ2025 インバストリートメント部門1位、VOCE 韓国ベストコスメ 2025 ヘアケア 部門1位など日韓アワードにて多数受賞しており、ビューティー強国でも愛され続けているブランドです。

【POINT】

１.韓国K-BEAUTY 代表プラットフォームで1位を獲得

2022～2025年に4年連続オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS)でヘアケア部門第1位

2024~2025年韓国オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS) シャンプー部門第2位

２.24時間対応！髪の美容液

髪に必要なタンパク質を素早くチャージできるようシャンプーの他に、ウォータリータイプ・

オイルタイプ・熱から守るクリームタイプなど複数のトリートメントをラインナップ

３.まるで香水！こだわりのシグネチャーパフューム

専門調香技術を適用したアノブだけのシグネチャーパフュームで魅力的でフレッシュな香りを表現

■各種リンク

・アノブ公式サイト ：https://unove.jp/

・Qoo10公式ストア ：https://www.qoo10.jp/shop/unove

・日本公式X ：https://x.com/UNOVE_japan

・日本公式Instagram ：https://www.instagram.com/unove.jp/