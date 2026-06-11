マーカーレスで手軽に体験できる最新のモーションキャプチャーシステム！OptiTrack×Captury統合システム＆MOVIN新製品の性能を2つのイマーシブ体験デモコンテンツで実証開始

株式会社スパイス

株式会社スパイス（取締役社長：岡田 亮大、本社：東京都港区赤坂）は2026年6月3日、最先端のモーションキャプチャー技術を体感していただける、2つのイマーシブデモコンテンツを開発し、実証を行いました。

ハードウェア、ソフトウェアの面で進化したMovin、Capturyの性能を最大限に体感できる、スパイスの取り扱うモーションキャプチャー機器の活用に関して更なる理解と興味を持っていただけるデモコンテンツとなっています。

こちらのデモコンテンツは、社内スタジオや展示会での展示を予定しております。

直近の展示会出展情報は本リリースの最後に掲載しておりますので、ぜひ会場までお越しください。

【 SUPER POWER 】Powered by OptiTrack×Captury

ハイブリッドモーションキャプチャー「OptiTrack×Captury」を活用したデストラクションコンテンツ。



全身の動きだけではなく指先の動き、さらには物体のトラッキングも可能な製品の特長を体感していただけます。

使用システム：【OptiTrack×Captury】

両システムを統合した「Duplex Mode」では、マーカーレスによる指を含めた全身のキャプチャーを、マーカーによるオブジェクトのキャプチャーと同時に実現します。

複数人、複数のオブジェクトも高精度でキャプチャーし、表現の幅を広げます。

OptiTrackについての詳細はこちら :https://mocap.jp/optitrack/Capturyについての詳細はこちら :https://mocap.jp/captury/

【 PIXEL RAIN 】Powered by MOVIN

マーカーレスモーションキャプチャー「MOVIN」の新ラインアップ「MOVIN TRACIN Stage」を活用したインタラクティブアート。

体験者の位置と動きに呼応して、美しく変化する世界を味わうことができます。

使用システム：【MOVIN TRACIN Stage】

体験コンテンツやライブ演出に特化した、MOVINの最新システムです。

最小限のセンサーで広範囲をカバーしながら、複数人のモーション、点群（ポイントクラウド）、三次元位置データを同時に取得可能。

Notch、Unreal Engine、Disguiseへのリアルタイムストリーミングに対応し、インタラクティブ演出の可能性を大きく広げます。

システムの詳細はこちらから :https://mocap.jp/movin/

【「イマーシブテクノロジーEXPO」への出展】

2026年6/17（水）～6/19（金）の3日間にわたって開催されます「イマーシブテクノロジーEXPO」にて、上記2つのイマーシブ体験コンテンツのデモ展示を行います。

詳細はこちらから：イマーシブEXPO公式サイト(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/exhibit/immersive.html)

当日のブースでは、上記でご紹介させていただきました2つのイマーシブコンテンツを体験できるデモを展示します。

最先端のモーションキャプチャー技術が創り出すマーカーレス技術により、体験エリアに入るだけで即座に全身の動きを捉え、三次元空間のインタラクティブコンテンツをお楽しみいただけます。

また、AI搭載型バーチャルヒューマンやARデジタルノベルティ、最新のモーションキャプチャー関連機器など、

スパイスならではの「先端技術とクリエイティブ」を掛け合わせたさまざまな展示をご用意しています。

当日はシステム担当のスタッフも常駐しておりますので、展示内容や導入についてのご質問も可能です。

皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちしています。

出展概要

【開催期間】

2026年6月17日(水) -19日(金) 10:00～17:00

【展示会場】

東京ビッグサイト 西展示棟

【小間番号】

23-44

【出展内容】

・OptiTrack×Captury：スーパーパワーを手に入れる、爽快感抜群の体験コンテンツ

・MOVIN：デジタルアートのような美しい世界を歩む体験コンテンツ

・AI搭載型バーチャルヒューマン：次世代インフォメーションサービス

・スパイスWeb AR：AR体験を付加するデジタルノベルティ

・Lumio3D：高精細な3Dフェイシャルスキャナー

・最新モーションキャプチャー機器展示

・3DCG、バーチャルライブ制作事例展示

招待券の発行はこちらから :https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1650511870139104-2HJ上記のリンクよりご招待券が発行されますので、フォームにて事前にお申込みの上でご参加ください。

○会社概要

社 名 株式会社スパイス

取締役社長 岡田 亮大

設 立 1984年

資 本 5,100万円

社 員 数 252名（2026年6月1日時点）

住 所 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル7F・2F・3F

事 業 内 容 グラフィック・Web・映像・3DCG制作、XRコンテンツ開発、モーションキャプチャーシステム販売

○WEB

コーポレートサイト：https://spice-group.jp/

モーションキャプチャ事業部：https://mocap.jp/

研究開発事業部：https://spice-group.jp/lab/