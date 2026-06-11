マイケル・コース、2026年 父の日キャンペーンをローンチ

マイケル・コースジャパン合同会社

マイケル・コースは、2026年 父の日キャンペーンを発表します。本キャンペーンでは、「世界でいちばん誇らしい背中へ贈る」ギフトセレクションを展開。

上質なシボ感のペブルドレザーに“MK”のシグネチャーロゴをエンボス加工したシリーズからは、オン・オフ様々なシーンで活躍する「ジェットセット」トートバッグやクロスボディ、「HUDSON」ウォレットセットなどのスモールレザーグッズをラインナップ。ほかにも、これからの季節に最適な軽やかなウェアや、端正なフェイスデザインで人気の「LEXINGTON」シリーズをはじめとしたウォッチ、アイウェアやフレグランスに至るまで、日常をシックにアップデートする豊富なラインナップを取り揃えます。

日頃の感謝の気持ちを添えて贈りたいこの父の日ギフトセレクションは、公式オンラインストアで特設ページを設け、ご紹介しています。また現在、公式オンラインストアでは期間限定でギフトラッピングも無料で対応しています。

主な商品ラインナップ

JET SET トートバッグ \75,900JET SET クロスボディ \46,200HUDSON ビルフォールド ウォレット & パスケース \34,100OVERSIZED LEXINGTON シルバートーン & レザー ウォッチ \37,400CAPE TOWN サングラス \30,300POUR HOMME ABSOLU オーデパルファム 50ml \16,170

父の日ギフトセレクションはこちら :https://michaelkors.jp/pages/gifts-father-s-day

マイケル・コースについて

マイケル・コースは、ラグジュアリーアクセサリーおよびレディトゥウェアの分野で世界的に知られる、数々の受賞歴を誇るデザイナーです。1981年に自身の名を冠し設立したブランドは、現在「Michael Kors Collection」「Michael Kors Mens」「MICHAEL Michael Kors」の各ラインのもとアクセサリー、フットウェア、ウィメンズ／メンズのレディトゥウェアをはじめ、ウォッチ、ジュエリー、アイウェア、さらにフレグランスのフルラインに至るまで、多彩なラインナップを取り揃えています。成長を続けるこのブランドの中核には、生まれながらのグラマラスな感性と、タイムレスでシックなスタイルを見抜く確かな審美眼を備えた、唯一無二のデザイナーの存在があります。マイケル・コースはファッション業界において数多くの賞を受賞しているだけでなく、慈善活動における功績でも高く評価されています。

マイケル・コース ストアは世界の主要都市に出店しており、さらに北アメリカ、ヨーロッパ、アジアでデジタル旗艦店を運営し、お客様にシームレスなオムニチャネル体験を提供しています。