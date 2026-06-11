ブース訪問予約で最大3,000円分のAmazonギフトカードがもらえるキャンペーンを開始。展示会を“情報収集の場”から“商談の場”へ。

株式会社イプロス

株式会社イプロスは、2026年7月29日（水）～31日（金）に有明GYM-EX（ジメックス）で開催する「イプロスAI 2026 夏」において、事前ブース訪問予約数に応じてAmazonギフトカード最大3,000円分を進呈する来場者向けキャンペーンを実施いたします。

キャンペーンの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260611_18_iprosai2026summer_prpress&utm_content=campaign_button&rg_src=20260611_18_iprosai2026summer_prpress

展示会では、多くの来場者が「限られた時間の中で効率よく情報収集したい」「担当者が不在で詳しい話を聞けなかった」「混雑で十分に商談できなかった」といった課題を抱えています。

そこで本展示会では、来場前に出展企業との面談を予約できる「事前ブース訪問予約機能」を提供。事前予約を行うことで、会場での待ち時間を削減し、課題に応じた具体的な提案や商談を受けられる環境を整えています。

さらに今回、より多くの方に事前予約をご活用いただくため、予約数に応じてAmazonギフトカードを進呈するキャンペーンを実施します。

■ キャンペーン概要

◆対象期間：2026年7月29日（水）～7月31日（金）

◆応募条件：展示会アプリで1社以上のブース訪問予約を行い、会期中に来場すること

◆特典内容：1社予約：Amazonギフトカード500円分

3社予約：Amazonギフトカード1,000円分

5社予約：Amazonギフトカード3,000円分

◆特典送付：会期終了後、受取希望の意思確認後、ご登録のメールアドレス宛に2026年8月中に送付

■ なぜ事前ブース訪問予約がおすすめなのか

- 待ち時間なくスムーズに商談できる混雑時でも予約時間に合わせてブースを訪問できるため、会場内を効率的に回ることができます。- 技術責任者や決裁者との面談を事前に調整できる出展企業側も事前に準備ができるため、専門知識を持つ担当者や決裁権を持つキーマンとの面談が実現しやすくなります。- 課題に応じた具体的な提案を受けられる事前に相談内容を共有することで、自社の状況に合わせた提案やデモンストレーションを受けることが可能です。

展示会当日を単なる情報収集の場ではなく、具体的な商談や課題解決の場として活用いただけます。

■ キャンペーン参加方法

- STEP1：来場登録（無料）およびブース訪問予約来場登録後、展示会アプリの「ブース訪問予約機能」から1社以上のブース訪問予約を行います。- STEP2：展示会へ来場会期中に会場へ来場し、受付にて来場者バッジを提示いただきます。- STEP3：特典を受け取る会期終了後に送付される受け取り確認メールへ回答いただいた方へ、予約数に応じたAmazonギフトカードを送付します。

▼キャンペーンの詳細・申込はこちら

https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-2/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260611_18_iprosai2026summer_prpress&utm_content=campaign_link&rg_src=20260611_18_iprosai2026summer_prpress)

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/164_1_515159354056d4b23153ac3ed9d79cfe.jpg?v=202606110451 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/