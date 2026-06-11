頭皮クレンズで、突き抜ける冷涼感。ヴェレダ『ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール』6月12日より全国発売開始。

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」より、-4.6℃*1の冷感Max*2処方で、頭皮のベタつき・ニオイ*3をクールにケアする「ローズマリー スカルプクレンジングスーパークール」が

6月12日より数量限定で全国発売が開始いたします。

1本でシャンプー・頭皮クレンズ・髪のトリートメントまで完了するオーガニックヘッドスパクレンジング。目の覚めるような強い冷感と爽快感で頭皮をすっきりとリフレッシュ。

夏のベタつき・蒸れが気になる頭皮を涼やかに整えます。

1 アスマーク調べ：ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール使用後と普段の洗髪後を比較したときの主観評価（n=48）2 当社比 3 天然精油の香りによるマスキング効果

1. -4.6℃*1の冷感Max*2処方で、突き抜ける爽快感

『もっと、スッキリひんやりしたい！』そんな声にお応えし、ヴェレダ人気製品の「ローズマリー スカルプクレンジング」よりも4倍のメントールを配合する「スーパークール」タイプを数量限定で発売。目の覚めるような強い冷感と爽快感で、汗ばむ季節の頭皮をすっきりリフレッシュします。

1 アスマーク調べ：ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール使用後と普段の洗髪後を比較したときの主観評価（n=48） 2 当社比 *3 ローズマリースカルプクレンジングと比較

2. 汗ばむ季節のベタつき・ニオイ*1・フケかゆみを抑える処方

夏に気になりやすい、汗や皮脂によるフケ・かゆみを抑える成分*2を新配合。すっきりと洗い上げながら、快適な頭皮環境を保ちます。

また、竹炭やモロッコ溶岩クレイの配合バランスを調整し、汗ばむ季節の頭皮ケアに心地よく使える処方に仕上げました。

1 天然精油の香りによるマスキング効果 2 (カプロイル/ラウロイル)ラクチレートNa

3. 2種のクレイ*と竹炭*で、毛穴汚れまですっきり

ミネラル豊富なクレイと炭を配合したクレンジングペーストが、頭皮の汚れや皮脂、古い角質をからめとって洗い流します。毎日のシャンプーでは落としきれない皮脂詰まりやスタイリング剤の残留物まで、すっきりオフ。

*洗浄成分

ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール

200g 3,300 円( 税込)

2026 年6 月12 日新発売( 数量限定）

https://www.weleda.jp/products/detail/12031210

ヴェレダについて

1921年にスイスで誕生したオーガニック化粧品ブランドの世界的パイオニア「ヴェレダ」。サステナビリティを企業理念として、現在『人と自然は本来、一体であること』を語りかけ、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等に関し、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。