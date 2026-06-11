FlashLabs、AI開発ツール「Cursor Directory」にOrcaRouterを公式掲載 ― 200+モデル対応のアダプティブルーティングで開発コスト最大70%削減

FlashLabs株式会社

FlashLabs株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:細井 洋一、以下「FlashLabs」)は、次世代AIインフラを開発する研究機関Continuum AI(本社:米国)との日本独占ディストリビューション提携を通じて、AI開発者向けコミュニティプラットフォーム「Cursor Directory」にアダプティブ

推論ゲートウェイ「OrcaRouter」を公式掲載したことを発表しました。

背景・狙い

2026年、AI開発ツール市場は急速な成長を遂げています。AI搭載コードエディタ「Cursor」は、最新の公開ARRは20億ドル規模となっており、AI開発ツールのリーディングプラットフォームとなっています。

一方で、AI開発における新たな課題も顕在化しています。多くの開発チームが、すべての処理を高性能モデルに投げることで品質を確保する一方、本来そこまで高性能モデルを必要としない定型処理にも高単価を払い続けている現状があります。LLM(大規模言語モデル)の運用コストは、プロダクト成長とともに増え続ける新しい原価として、企業の経営課題となっています。

この課題に対し、OrcaRouterはプロンプトごとに難易度を判定し、難しい推論はフロンティアモデルへ、定型処理は高性能なオープンモデルへ自動ルーティングすることで、品質を守りながらLLM支出を約40%削減する仕組みを提供してきました。

今回、AI開発者コミュニティの中心的プラットフォームである「Cursor Directory」への公式掲載により、Cursorユーザーを含む世界中のAI開発者がOrcaRouterを容易に発見・導入できる環境を整えます。

OrcaRouterの概要

価格:

- 従量課金プラン: プロバイダー原価+定額プラットフォーム手数料のみ(トークン上乗せ0%)- エンタープライズプラン: プライベートエンドポイント、国内データルーティング、日本語対応SLA含む

主要機能:

- 200+モデル対応(OpenAI、Anthropic、Google、xAI、Meta、Mistral、DeepSeek、Alibaba、Moonshot、ByteDance等)- ひとつのエンドポイント、ひとつのAPIキー、ひとつの請求書に統合- プロンプト難易度の自動判定によるアダプティブルーティング- リクエスト単位の可視化(判定根拠、モデル、プロバイダー、価格)- 8つのガードレール機能(PII Shield、Secrets & API Keys、Prompt Injection等)

対応環境/URL:

- Cursor Directory公式ページ(https://cursor.directory/plugins/orcarouter)- OrcaRouter公式サイト(https://www.orcarouter.ai/ja/)

利用可能モデル例:

企業にもたらす価値

- Anthropic Claude Fable 5 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/anthropic/claude-fable-5)- Anthropic Claude Opus 4.8 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/anthropic/claude-opus-4.8)- OpenAI GPT 5.5 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/openai/gpt-5.5)- Gemini 3.5 Flash(https://www.orcarouter.ai/ja/models/google/gemini-3.5-flash)- MiniMax M3(https://www.orcarouter.ai/ja/models/minimax/minimax-m3)- DeepSeek V4 Pro API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/deepseek/deepseek-v4-pro)- Qwen3.7 Max(https://www.orcarouter.ai/ja/models/qwen/qwen3.7-max)1. AI開発コストの劇的削減

プロンプト難易度の自動判定により、定型処理(約65%)はオープンモデルで約1/15のコストで処理、高度な推論(約35%)はフロンティアモデルで処理することで、品質を損なわずにコストを最適化します。月1万ドル規模のLLM利用で年間約47,700ドルのコスト削減を実現(回収期間1日未満)。

2. 開発者体験の向上

Base URLとAPIキーを書き換えるだけで導入完了。既存のOpenAI SDKコードは無改修で動作します。再設計も調達サイクルも書き直しも不要で、5分で移行が完了します。

3. 透明性と監査性の確保

トークン課金はプロバイダー公開価格と同額(上乗せ0%)。リクエスト単位で判定根拠、モデル、プロバイダー、価格を可視化し、監査性を確保します。

Cursor Directoryについて

Cursor Directoryは、AI搭載コードエディタ「Cursor」の利用体験を高めるためのコミュニティ型プラットフォームです。ユーザーはプロジェクトやチームに合わせたカスタムルールを探索・生成し、共有されたベストプラクティスを取り入れてワークフローを最適化できます。

さらに、MCP(Model Context Protocol)サーバーのカタログを横断して適切なエンドポイントを見つけたり、最新ニュースやチュートリアルを投稿・フォローして学習を継続できます。開発者同士のつながりを促進するフォロー機能やコメント、ジョブの発見の場も用意され、学ぶ・繋がる・働くを一体化しています。

公式サイト: https://cursor.directory

今後の展開

FlashLabsは、Continuum AIとの日本独占ディストリビューション提携を通じて、OrcaRouterの日本市場での普及を支援してまいります。今後も最新のLLMモデルへの対応、ルーティング精度の向上、エンタープライズ機能の拡充を継続的に実施し、企業のAI活用における「品質」と「コスト」の両立を実現してまいります。

また、Human-AI Hybridのビジョンのもと、機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させ、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらすことを目指します。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井洋一

「今回のCursor Directory公式掲載により、世界中のAI開発者がOrcaRouterを容易に発見・導入できる環境が整いました。AI開発ツールのリーディングプラットフォームとなっているCursorのエコシステムの中で、私たちはAI開発コストの最適化という重要な課題を解決してまいります。」

OrcaRouterについて

OrcaRouterは、Continuum AI(米国)が開発する次世代適応型推論ゲートウェイです。プロンプトごとに難易度を判定し、最適なモデルへ自動ルーティングすることで、品質を保ちながらLLM運用コストを約40%削減します。トークン上乗せ0%、200+モデルを1エンドポイントで提供し、エンタープライズAIエージェントワークフローに最適化された設計となっています。

OrcaRouter 公式サイト(https://www.orcarouter.ai/ja/)

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

オープンソース音声モデルChromaシリーズの開発元として、NTTデータ、シャオミ、カカオ、Intel、G42、MBZUAIの開発者・機械学習エンジニアに利用されています。また、Continuum AI(米国)との日本独占ディストリビューション提携により、次世代適応型推論ゲートウェイ「OrcaRouter」を日本市場に提供しています。

会社名: FlashLabs株式会社

所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役 細井 洋一

事業内容: AI応用研究、音声モデル開発、AIゲートウェイ日本独占販売、営業・CX自動化ソリューション

FlashLabs 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

Continuum AIについて

Continuum AIは、次世代AIインフラを開発する米国の研究機関です。適応型推論ゲートウェイ「OrcaRouter」を開発し、企業のAI活用における品質とコストの両立を実現する技術を提供しています。

Continuum AI 公式サイト(https://www.continuum01.ai/)

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

担当: 小林 光喜

Email: koki.kobayashi@myflashcloud.com

URL: https://www.flashlabs.ai/