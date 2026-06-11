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「いきなり！うな重」 本格的な「うな重」を宅配専門「PFS笹塚店」で販売開始
1尾 約330gの大ぶりサイズの鰻を贅沢に使用！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年6月13日（土）より、宅配専門「PFS笹塚店」にて、新ブランド「いきなり！うな重」を開始いたします。また、オープン記念として特別価格にて販売いたします。
【ふっくら厚切り。食べ応えある“いきなり！”な、うな重】
使用する鰻は、1尾 約330g程度の大ぶりサイズ。
香ばしく焼き上げた鰻を特製タレで仕上げ、厚みがあり、ふっくらとした食感にもこだわりました。
■商品概要
・うな重（並）うなぎ半身 1,700円（税込）
・うな重（上）うなぎ3/4身 2,300円（税込）
・うな重（特上）うなぎ1尾 2,700円（税込）
※価格は全てオープン記念価格。
※オープン記念価格は予告なく終了する場合がございます。
※全商品お新香付き
※鰻は約330gサイズを使用。
※特製タレでお召し上がりいただきます。
※写真はイメージです。
■販売開始日：6月13日(土)
※いきなり！うな重 吉祥寺店 は 6月15日(月)販売開始
■「いきなり！うな重」取り扱い店
・宅配専門「PFS笹塚店」 ※『Uber Eats』『出前館』を中心としたデリバリー店舗
・いきなり！うな重 吉祥寺店 ※『Uber Eats』『出前館』を中心としたデリバリー店舗
【宅配専門「PFS笹塚店」とは】
『いきなり！ステーキ』『いきなり！焼肉』『かつき亭』などを展開する宅配専門店舗です。深夜帯まで営業するデリバリー業態において、新たな需要・マーケットへの挑戦として展開してまいります。
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年6月13日（土）より、宅配専門「PFS笹塚店」にて、新ブランド「いきなり！うな重」を開始いたします。また、オープン記念として特別価格にて販売いたします。
【ふっくら厚切り。食べ応えある“いきなり！”な、うな重】
使用する鰻は、1尾 約330g程度の大ぶりサイズ。
■商品概要
・うな重（並）うなぎ半身 1,700円（税込）
・うな重（上）うなぎ3/4身 2,300円（税込）
・うな重（特上）うなぎ1尾 2,700円（税込）
※価格は全てオープン記念価格。
※オープン記念価格は予告なく終了する場合がございます。
※全商品お新香付き
※鰻は約330gサイズを使用。
※特製タレでお召し上がりいただきます。
※写真はイメージです。
■販売開始日：6月13日(土)
※いきなり！うな重 吉祥寺店 は 6月15日(月)販売開始
■「いきなり！うな重」取り扱い店
・宅配専門「PFS笹塚店」 ※『Uber Eats』『出前館』を中心としたデリバリー店舗
・いきなり！うな重 吉祥寺店 ※『Uber Eats』『出前館』を中心としたデリバリー店舗
【宅配専門「PFS笹塚店」とは】
『いきなり！ステーキ』『いきなり！焼肉』『かつき亭』などを展開する宅配専門店舗です。深夜帯まで営業するデリバリー業態において、新たな需要・マーケットへの挑戦として展開してまいります。