「いきなり！うな重」　本格的な「うな重」を宅配専門「PFS笹塚店」で販売開始

写真拡大 (全13枚)

1尾 約330gの大ぶりサイズの鰻を贅沢に使用！

株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年6月13日（土）より、宅配専門「PFS笹塚店」にて、新ブランド「いきなり！うな重」を開始いたします。また、オープン記念として特別価格にて販売いたします。





























【ふっくら厚切り。食べ応えある“いきなり！”な、うな重】

使用する鰻は、1尾 約330g程度の大ぶりサイズ。

香ばしく焼き上げた鰻を特製タレで仕上げ、厚みがあり、ふっくらとした食感にもこだわりました。

■商品概要

・うな重（並）うなぎ半身　1,700円（税込）







・うな重（上）うなぎ3/4身　2,300円（税込）







・うな重（特上）うなぎ1尾　2,700円（税込）







※価格は全てオープン記念価格。

※オープン記念価格は予告なく終了する場合がございます。

※全商品お新香付き

※鰻は約330gサイズを使用。

※特製タレでお召し上がりいただきます。

※写真はイメージです。

■販売開始日：6月13日(土)

※いきなり！うな重　吉祥寺店 は 6月15日(月)販売開始

■「いきなり！うな重」取り扱い店

・宅配専門「PFS笹塚店」　　 　 ※『Uber Eats』『出前館』を中心としたデリバリー店舗

・いきなり！うな重　吉祥寺店 ※『Uber Eats』『出前館』を中心としたデリバリー店舗

【宅配専門「PFS笹塚店」とは】

『いきなり！ステーキ』『いきなり！焼肉』『かつき亭』などを展開する宅配専門店舗です。深夜帯まで営業するデリバリー業態において、新たな需要・マーケットへの挑戦として展開してまいります。