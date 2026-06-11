【新刊情報】うれしいとき、たのしいとき、どうぶつも子どもも、みんなとんだ！ しいきさいこが描く、いのちのエネルギーあふれる絵本『とんだ』発売！6/10配本

株式会社 岩崎書店https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10168770.html

～美容室での何気ない会話から生まれた、子どもから大人まで「生きるよろこび」を思い出す一冊～

本作は、詩的な言葉とステンシルの美しい色彩で、生きものたちが「とんだ」瞬間の躍動感と、世界のかがやきを描き出した一冊です。

■絵本の概要

うれしいとき、たのしいとき、どうぶつも子どもも、みんなとんだ！

ねこはちょうちょうに向かって空高く、

うさぎは月明かりの下の花畑で、

子どもたちは雨上がりの水たまりの上で。

本作は、生きものたちが「とんだ」瞬間の躍動感あふれる姿を描いています。

「自然から受ける恩恵」と、そして「とんだ」の連続で、生きるよろこびをストレートに表現。

すべてのページから、世界のかがやきといのちのエネルギーがあふれています。

■ 制作の背景（作者あとがきより抜粋）

ある午後のこと。

美容院で髪を切ってもらいながら窓の外をながめていると、

下校中の子どもたちが楽しそうにとびはねながら歩いているのが見えた。

「子どもは元気ですね。」と私が小さくつぶやくと、美容師さんはこう返した。

「子どもや犬ってうれしい時にぴょんぴょんとびはねますよね。

大人と子どもの境目はそこなのかもしれませんね。」

私はもう、ずいぶん前から とびはねることはなくなってしまったけれど。

どんな時でも思い切りとんでいくようなうれしい気持ちを大切にしたい。

ーーー

日々の忙しさの中でとぶことを忘れてしまった大人たちへ。

そして、今まさに全身でよろこびを表現している子どもたちへ。

世代を超えて「生きるよろこび」を共有できるストーリーです。

●書誌情報

書名：とんだ

著者名：しいきさいこ・作・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

判型：A4変

頁数：32ページ

対象年齢：3歳くらいから大人まで

配本日：2026年6月10日

ISBM：978-4-265-83261-3

岩崎書店商品ページ

https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10168770.html

■著者プロフィール

しいきさいこ

画家・絵本作家。絵と言葉の表現を探る中で、近年は人の言葉を採集するワークショップ、作品づくりを展開する。絵本の仕事にこどものとも0.1.2『あーちゃんはなかよし』（福音館書店）、『きいろいカラス』（私家版）がある。