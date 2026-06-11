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住信SBIネット銀行、NTTドコモおよびタイミーとの金融領域を中心とした協業検討について
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」、2026年８月３日(月)より「ドコモSMTBネット銀行※」）は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：前田 義晃、以下「ドコモ」）および株式会社タイミー（本社：東京都港区、代表取締役：小川 嶺、以下「タイミー」）と、金融領域を中心とする協業（以下、本協業）に向け、基本合意書を締結し、サービス設計に向けた検討を本格化することをお知らせします。
住信SBIネット銀行は、開業以来培ってきたデジタルバンキングのシステム基盤や金融サービスの運営ノウハウを活用し、パートナー企業さまに銀行機能を提供するBaaS（Banking as a Service）事業を推進してまいりました。
当社のBaaSは、パートナー企業さまの顧客接点やサービス体験に銀行機能を組み込むことで、金融サービスを通じた新たな顧客接点の創出や本業サービスの付加価値向上を支援できる点に特長があります。これにより、パートナー企業のお客さまに対して、より身近で利便性の高い金融サービスを提供することが可能となります。
本協業の検討では、住信SBIネット銀行が有するBaaS事業の知見、ドコモが有する顧客基盤やサービス展開力を活かし、タイミーを通じて働く人々を主な対象とした金融領域における新たな価値提供の可能性について協議してまいります。
具体的なサービス内容や提供時期については、現時点で決定している事項はありません。
なお、本件は、2025年12月19日（金）に住信SBIネット銀行、ドコモ、三井住友信託銀行株式会社の３社で実施した共同記者会見にて発表した「スマートライフプラットフォーム」構想（※）に基づく初の取組みとなります。
※「スマートライフプラットフォーム」構想とは、住信SBIネット銀行のBaaS提携を軸に、ドコモグループの金融サービスである「ｄ払い」「ｄカード」などの決済、投資、保険、ローンに加え、
ｄポイントなど非金融サービスを組み合わせることで、パートナー企業さまのサービス特性やお客さまニーズに応じた柔軟なサービス提供を実現する取組みです。これによりパートナー企業さまは必要なサービスを自在に組み込み、自前でシステムや機能を揃える必要がなくなるため、お客さまからの多様なニーズに応え、一人一人に寄り添った体験をスピーディーに実現できます。
各社コメント
住信SBIネット銀行株式会社 代表取締役社長 円山 法昭
住信SBIネット銀行は、2026年８月３日より「ドコモSMTBネット銀行」として新たなスタートを切ります。
これまで、UI/UXやセキュリティー、AI審査などの様々な領域において最先端のテクノロジーを活用し、デジタルバンクとして培ってきた金融機能を基盤に、金融をハブとして通信をはじめとする多様な生活サービスをつなぐ「スマートライフプラットフォーム」構想の実現に取り組んでまいります。
今回のタイミーさまとの連携は、その具体化を大きく前進させるものと考えております。
３社それぞれが有する顧客基盤やサービス、知見を掛け合わせることで、はたらく人々をはじめとするお客さま一人ひとりに寄り添い、金融の枠を超えた新たな価値の提供をめざしてまいります。
株式会社NTTドコモ 代表取締役社長 前田 義晃
当社は、成長の柱である金融事業において、「くらしと金融の境目のない未来」の実現をめざしております。
「スマートライフプラットフォーム」構想においては、グループ会社である住信SBIネット銀行が提供するBaaS機能に、当社のdポイントクラブ会員をはじめとする１億超の強固な顧客基盤や様々なサービスを掛け合わせることで、パートナー企業の事業拡大を強力に支援してまいります。同時に、その先にある人々の暮らしや働き方にポジティブな変化をもたらし、持続可能な社会の実現と社会課題の解決につなげていく所存です。
本構想の最初のパートナーとなるタイミー様は、人々の「はたらく」を支え、より豊かな社会を実現するという想いを当社と共有する重要なパートナー企業です。３社による本取り組みを通じて、タイミー様を利用されるワーカーの皆さまをはじめ、多様な働き方を選択する一人ひとりが、安心して可能性を広げていける社会の実現へ向け、ともに貢献してまいります。
株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺
当社がめざすのは、「はたらく」を通じて人生の可能性を広げていくことができる社会の実現です。その歩みに向け、NTTドコモ様、住信SBIネット銀行様という心強いパートナーと協業させていただくことを大変光栄に思います。３社の知見を合わせ、新たな金融サービスを展開していくことで、一人ひとりの可能性に光をあて、誰もが自身の可能性に挑戦できる社会のさらなる実現に貢献してまいります。また、NTTドコモ様、住信SBIネット銀行様が取り組む「スマートライフプラットフォーム」構想において、当社が初めてのパートナー企業として参画できることを大変意義深く受け止めております。社会課題の解決を通じて人々の豊かな暮らしに貢献する２社と共に、スマートライフプラットフォーム構想の拡大に向けても尽力してまいります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
※本商号変更は関係当局の認可を前提としております。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
当社のBaaSは、パートナー企業さまの顧客接点やサービス体験に銀行機能を組み込むことで、金融サービスを通じた新たな顧客接点の創出や本業サービスの付加価値向上を支援できる点に特長があります。これにより、パートナー企業のお客さまに対して、より身近で利便性の高い金融サービスを提供することが可能となります。
本協業の検討では、住信SBIネット銀行が有するBaaS事業の知見、ドコモが有する顧客基盤やサービス展開力を活かし、タイミーを通じて働く人々を主な対象とした金融領域における新たな価値提供の可能性について協議してまいります。
具体的なサービス内容や提供時期については、現時点で決定している事項はありません。
なお、本件は、2025年12月19日（金）に住信SBIネット銀行、ドコモ、三井住友信託銀行株式会社の３社で実施した共同記者会見にて発表した「スマートライフプラットフォーム」構想（※）に基づく初の取組みとなります。
※「スマートライフプラットフォーム」構想とは、住信SBIネット銀行のBaaS提携を軸に、ドコモグループの金融サービスである「ｄ払い」「ｄカード」などの決済、投資、保険、ローンに加え、
ｄポイントなど非金融サービスを組み合わせることで、パートナー企業さまのサービス特性やお客さまニーズに応じた柔軟なサービス提供を実現する取組みです。これによりパートナー企業さまは必要なサービスを自在に組み込み、自前でシステムや機能を揃える必要がなくなるため、お客さまからの多様なニーズに応え、一人一人に寄り添った体験をスピーディーに実現できます。
各社コメント
住信SBIネット銀行株式会社 代表取締役社長 円山 法昭
住信SBIネット銀行は、2026年８月３日より「ドコモSMTBネット銀行」として新たなスタートを切ります。
これまで、UI/UXやセキュリティー、AI審査などの様々な領域において最先端のテクノロジーを活用し、デジタルバンクとして培ってきた金融機能を基盤に、金融をハブとして通信をはじめとする多様な生活サービスをつなぐ「スマートライフプラットフォーム」構想の実現に取り組んでまいります。
今回のタイミーさまとの連携は、その具体化を大きく前進させるものと考えております。
３社それぞれが有する顧客基盤やサービス、知見を掛け合わせることで、はたらく人々をはじめとするお客さま一人ひとりに寄り添い、金融の枠を超えた新たな価値の提供をめざしてまいります。
株式会社NTTドコモ 代表取締役社長 前田 義晃
当社は、成長の柱である金融事業において、「くらしと金融の境目のない未来」の実現をめざしております。
「スマートライフプラットフォーム」構想においては、グループ会社である住信SBIネット銀行が提供するBaaS機能に、当社のdポイントクラブ会員をはじめとする１億超の強固な顧客基盤や様々なサービスを掛け合わせることで、パートナー企業の事業拡大を強力に支援してまいります。同時に、その先にある人々の暮らしや働き方にポジティブな変化をもたらし、持続可能な社会の実現と社会課題の解決につなげていく所存です。
本構想の最初のパートナーとなるタイミー様は、人々の「はたらく」を支え、より豊かな社会を実現するという想いを当社と共有する重要なパートナー企業です。３社による本取り組みを通じて、タイミー様を利用されるワーカーの皆さまをはじめ、多様な働き方を選択する一人ひとりが、安心して可能性を広げていける社会の実現へ向け、ともに貢献してまいります。
株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺
当社がめざすのは、「はたらく」を通じて人生の可能性を広げていくことができる社会の実現です。その歩みに向け、NTTドコモ様、住信SBIネット銀行様という心強いパートナーと協業させていただくことを大変光栄に思います。３社の知見を合わせ、新たな金融サービスを展開していくことで、一人ひとりの可能性に光をあて、誰もが自身の可能性に挑戦できる社会のさらなる実現に貢献してまいります。また、NTTドコモ様、住信SBIネット銀行様が取り組む「スマートライフプラットフォーム」構想において、当社が初めてのパートナー企業として参画できることを大変意義深く受け止めております。社会課題の解決を通じて人々の豊かな暮らしに貢献する２社と共に、スマートライフプラットフォーム構想の拡大に向けても尽力してまいります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
※本商号変更は関係当局の認可を前提としております。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp