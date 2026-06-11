「人口が減る時代、企業はどう売る？」 厚生労働省の出生率低下発表で注目集まる“市場縮小時代”。“選ばれるため”の最新マーケティングが集結

人口減少・顧客減少時代に企業の「売り方」はどう変わるのか？AI・ファンマーケティング・インバウンド対応など最新ソリューションを展示

RX Japan合同会社

先日、厚生労働省が公表した人口動態統計では、出生率の低下傾向が続き、日本の人口減少が改めて注目を集めて います。 国内市場の縮小が見込まれる中、企業では「大量に売る」から「限られた顧客に深く選ばれる」マーケティングへの 転換が加速しています。



こうしたなか、2026年6月24日（水）より開催する日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek【夏】」では、 人口減少時代に対応する最新のマーケティングソリューションが一堂に集結します。

出生率低下で変わる“日本のマーケット”、企業への影響も

少子化による人口減少は、企業の顧客構造にも大きな影響を与えています。 若年人口の減少により、「新規顧客が自然に増える時代」は変化しつつあり、企業には既存顧客との関係強化や、顧客一人ひとりへの最適化が求められています。

その結果、ファンマーケティング、コミュニティ形成、LTV（顧客生涯価値）の最大化、パーソナライズ広告など、“深くつながるマーケティング”が注目されています。

さらに、インバウンド需要や越境ECなど、国内市場にとどまらない「世界に向けて売る」戦略も広がっています。

日本最大級のマーケティング展示会 「マーケティングWeek」とは？

「マーケティングWeek」は、販促・広告・ブランディング・営業支援・CX・データ活用など、企業のマーケティング活動を支援する製品・サービスが集結する日本最大級のマーケティング専門展示会です。

広告代理店、メーカー、小売、EC、自治体など幅広い業界関係者が来場し、最新のマーケティングトレンドや販促手法を比較検討できる場として年４回開催されています。

本展の出展製品・サービスを一部ご紹介

【新製品】“音で食欲を動かす、新しい売り場体験”

食品サンプル展示を「見る」だけの静的なものから、“開ける → 音が鳴る → 想像が広がる” 体験型の販促ツールへ進化させる、 音声組み込み型の食品サンプル・什器。

展示什器に音の演出を組み込むことで、視覚だけでなく聴覚にも訴える体験型販促ツールです。

音声は自由にカスタマイズ可能で。“できたて感”や臨場感を伝え、購買意欲を高める次世代型売場ソリューションです。

出展社：(株) マウビック



【実演アリ】 人手不足も解消！パーソナライズな体験を届ける「AI刺しゅう機」

AI機能を搭載し、刺繍の仕上がり品質を自動最適化する「AI刺しゅう機」。独自技術により、素材や条件に応じた調整を自動で行い、初心者から経験者まで安定した高品質の刺繍加工を実現。人手に依存しがちな加工工程を効率化し、少人数でも高品質なパーソナライズ商品を提供可能にします。

人口減少・人材不足が進む中、品質のバラつきを抑えながら顧客ごとのカスタマイズ対応をスムーズに実現する、注目の生産・販促ソリューションです。出展社：タジマ工業(株)

ファミリー丸ごとファン化を実現！「ごっこランド」

「ごっこランド」は子どもと企業をつなげる社会体験アプリです。

イメージはキッザニアのデジタル版で、デジタル上での「職場・工場見学」「お仕事体験」「製品・ サービス体験」など身の回りの生活や社会に関わる「ごっこ遊び」を通じて、インタラクティブに社会の仕組み・社会を支える産業を学べる世界観を目指しています。顧客接点を“体験”として設計することで、単なる認知ではなくファン化を促進します。出展社：(株)キッズスター

“外国人のリアルな声が、次の顧客を動かす”「 レビュー型マーケティングプラットフォーム」

多国籍目線で伝える日本の「これ」と「ここ」をコンセプトとしたグローバル・デイリーが運営する複数の外国人のコミュニティを１か所にまとめる多国籍レビューマーケティングサイト。

リアルな体験に基づく口コミにより信頼性の高い訴求が可能。

国内市場の縮小が進む中、インバウンド集客や海外展開への足がかりとしても活用できます。

出展社：(株) グローバル・デイリー

スマートな決済体験で“売り切りから、続く売上へ”

サブスクリプション型の決済・顧客管理を一体化したサービス。定期課金や継続購入の仕組みを簡単に導入でき、顧客との継続的な関係構築を支援。

人口減少により新規顧客の獲得が難化する中、一度獲得した顧客から継続的に収益を生み出す仕組みを構築。解約防止やリピート促進を通じてLTV（顧客生涯価値）の最大化を実現し、顧客数に依存しない安定した売上モデルを支えます。

出展社：(株) ROBOT PAYMENT

＜取材案内＞

本展示会では、人口減少時代に企業の「売り方」がどう変わるのかをテーマに、最新マーケティング事例を一度にご取材いただけます。

・出生率低下が企業マーケティングに与える影響

・「顧客が増えない時代」の売上戦略

・AI・データ活用による効率化

・ファン化・コミュニティ化の最新事例

・インバウンド・海外市場への展開

また、出展企業・来場者・主催者へのインタビューも可能です。経済ニュース、情報番組、マーケティング専門媒体など、幅広いテーマでご取材いただけます。



◆ご取材のお申し込みはこちら

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（6月23日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

【会社概要・お問合せ】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

Web：https://www.rxjapan.jp/

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

マーケティングWeek（RX Japan合同会社）広報担当

TEL：03-6739-4128 MAIL：spex.jp@rxglobal.com

公式HP：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html