【九州のラーメン業界初】もう並ばない！『博多一幸舎』でファストパスサービス『SuiSui』を2026年6月1日（月）より本格導入

株式会社ウインズジャパンホールディングス

世界10カ国90店舗以上を展開、ラーメンのグローバルブランド、博多一幸舎や幸ちゃんラーメンを運営する、株式会社ウインズジャパンホールディングス（所在地 福岡県福岡市博多区、代表取締役社長 吉村 幸助 以下当社）は、運営する「博多一幸舎 博多駅筑紫口店」において、ファストパスサービス『SuiSui』を2026年6月1日（月）より本格導入いたしました。

同店では2026年4月19日（土）より試験的に『SuiSui』の運用を開始しており、ご利用いただいたお客様よりご好評をいただき、あわせて店舗運営面においても一定の成果と効果が確認できたことから、このたび本格導入する運びとなりました。

博多駅筑紫口という観光・ビジネス需要の高いエリア特性を踏まえ、混雑時でも快適かつ円滑にご利用いただける環境を整備し、お客様の利便性向上に努めてまいります。

■導入背景

「博多一幸舎 博多駅筑紫口店」は、九州の玄関口である博多駅に隣接し、国内外から多くのお客様にご利用いただいております。近年は訪日外国人観光客の増加や国内旅行需要の回復に伴い、時間帯によっては入店待ちが発生するケースも増えてまいりました。

当社では、お客様により快適にお食事をお楽しみいただくため、待ち時間のストレス軽減と利便性向上を目的として、ファストパスサービス『SuiSui』を導入いたしました。お客様の限られた時間の中でもスムーズにご利用いただける環境づくりを進めてまいります。

■店舗責任者からのコメント

これまで、遠方から博多のラーメンを楽しみに来ていただいたお客様が、行列や時間の都合で来店を諦めてしまうケースもありました。SuiSuiの導入により、そうしたお客様にもスムーズにご案内でき、博多での時間をより満足して過ごしていただけると感じています。

また、地元のお客様にも、お昼休みなど限られた時間の中でご利用いただきやすくなり、より身近に足を運んでいただけることを期待しています。

■今後の展望

当社では、今回の『SuiSui』導入による運用実績やお客様からのご意見をもとに、さらなるサービス向上に取り組んでまいります。今後は、店舗ごとの立地や利用状況に応じて導入効果を検証しながら、他店舗への導入も視野に入れ、お客様により快適にご利用いただける環境づくりを進めていく所存です。

引き続き、デジタル技術を活用した店舗運営の効率化と顧客体験の向上を図り、これまで以上に国内外のお客様に選ばれるラーメンブランドを目指してまいります。

■元祖泡系「博多一幸舎」とは

博多一幸舎は、2004年に福岡県福岡市中央区大名で開業した博多豚骨ラーメンブランドです。創業者・吉村幸助の「どこにもない、どこにも属さない、本物の豚骨ラーメンを追求したい」という想いのもと、試行錯誤を重ねて誕生しました。その味の核となるのが、唯一無二の「醤油ダレ」と「豚骨スープ」、そしてスープとの相性を追求して開発された「製麺屋慶史」の特注麺です。ラーメンの味を決定づけるカエシ（醤油ダレ）には、数種の地醤油に魚介の要素をブレンドした門外不出の醤油ダレを使用。豚骨スープは、豚の頭骨・背骨・丸骨を砕けるまで炊き込み、「若いスープ」と「熟したスープ」を継ぎ足しながら仕上げる「熟成追い炊き製法」によって生み出されています。この製法により、旨みが凝縮されたクリーミーな口当たりと、博多一幸舎ならではのきめ細やかな“泡”が生まれます。また、麺には、泡立つクリーミーな豚骨スープに合うよう博多一幸舎のためだけに特別配合した小麦粉を使用。小麦本来の香りを残しながら、もっちりとした食感に仕上げた「細平打ち麺」が特徴です。さらに、大判チャーシュー、ネギ、きくらげを合わせた一杯は、味わいだけでなく見た目の美しさにもこだわった博多豚骨ラーメンとなっています。創業翌年には京都府へ出店し、それを機に国内外への展開を加速。現在では、アメリカ、中国、オーストラリアなどを含む世界10カ国60店舗以上で展開するグローバルブランドへと成長しています。

■博多一幸舎 博多駅筑紫口店 グランドメニュー

博多一幸舎の看板商品『泡系豚骨ラーメン』

◆豚骨ラーメン：930円

熟成追い炊き製法の「泡スープ」、唯一無二の「醤油ダレ」、そしてスープとの絡みの良い「細平打ち麺」。大判の肩ロースを使用した「チャーシュー」やシャキシャキ食感の「ネギ」、食感にアクセントを加える「きくらげ」で完成するとことんこだわる一杯。

塩豚骨ラーメン肉盛り中華そば

◆塩豚骨ラーメン：930円

豚骨スープにこだわりの塩ダレを使用した塩豚骨ラーメンはあっさり食べやすく仕上げた一杯。

◆【博多駅筑紫口店限定】肉盛り中華そば：1,130円

鶏ガラと煮干しの出汁が効いたスープとじっくり炊き上げた豚バラチャーシューを贅沢に載せた一杯。

肉飯博多一口餃子（5個）

◆【博多駅筑紫口店限定】肉飯：420円

じっくり炊き上げたたっぷりの豚バラチャーシューに秘伝のタレを和えたこだわりの丼。

◆博多一口餃子（5個）：400円

皮も具材も手作りし、皮はもちもちかつパリッと。具材はジューシーで食感にもこだわった一品。

■店舗情報

博多一幸舎 博多駅筑紫口店 外観

【博多一幸舎 博多駅筑紫口店】

住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

営業時間：11:00～23:00 (L.O.22:30)

店 休 日 ：施設に準ずる

席 数 ：25席（カウンター 9席、テーブル席 4名掛け4卓）

駐車場：施設駐車場あり

公式HP：https://www.ikkousha.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ikkousha_hakata/

※営業時間、店休日は施設や店舗の運用状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPや各店SNSにて掲載いたします。予めご了承ください。

■博多一幸舎 公式オンラインストアのご紹介

公式オンラインストア内では「博多一幸舎」の各種商品をご購入できます。

ご自宅でも、「博多一幸舎の味」をお楽しみください。

博多一幸舎 公式オンラインストア：https://ikkousha.net/

■会社概要

会社名：株式会社ウインズジャパンホールディングス

代表取締役社長：吉村 幸助

所在地：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル101

創業：2004年

設立：2007年

事業内容：博多一幸舎の運営、幸ちゃんラーメンのプロデュース事業

博多一幸舎 公式HP https://www.ikkousha.com/

博多一幸舎 公式オンラインストア https://ikkousha.net/

博多一幸舎 公式facebook https://www.facebook.com/hakataikkousha.japan

博多一幸舎 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/hakata_ikkousha

博多一幸舎 公式Instagram https://www.instagram.com/ikkousha_hakata/

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株式会社ウインズジャパンホールディングスのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33016

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株式会社SuiSui

九州のラーメン店における飲食店向けファストパスサービス『SuiSui』の導入において

（2026年6月時点）

■博多一幸舎 博多駅筑紫口店 メニュー表

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