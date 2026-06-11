社会保険労務士業務支援クラウド「社労夢」にAIエージェント機能を搭載した「AI社労夢」をリリース

株式会社エムケイシステム

社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアのシステム開発及びクラウドサービスを提供する株式会社エムケイシステム（本社：大阪市北区、代表取締役：三宅 登）は、2026年7月23日（予定）に「AI社労夢」をリリースします。正式リリースを記念し、既存ユーザー・新規導入ユーザー向けのお得な導入キャンペーンも実施。また、2026年6月22日には、製品のデモ実演や活用方法を紹介するセミナーを開催予定です。

https://www.mks.jp/shalom/aishalom/

■「AI社労夢」とは

従来の生成AIのように質問へ回答するだけではなく、社会保険労務士業務支援システム「社労夢」と連携し、“読む・探す・入力する・確認する”といった日常業務を支援するAIエージェントです。

処理前データの事前チェックや解析、入力支援などを行い、人が判断しやすい状態を先につくります。

例えば、

・入退社手続き時の確認支援

・算定基礎届・月額変更届のチェック支援

・公文書・返戻内容の読解支援

・送信前のミス検出

など、社労士事務所の日常業務をサポートします。

AIが前処理を支援することで、人は重点確認や判断業務へ集中でき、手戻り削減や業務品質向上につながります。人による最終確認・承認を前提としながら、AIと人が役割分担する新しい社労士業務を目指しています。

■開発背景

近年、社労士業界では、人手不足、法改正対応増加、業務量増大、属人化による品質ばらつき

などが課題となっています。特に、“読む・確認する・探す”といった日常業務の負荷が高まり、

重点確認や顧問先対応など、本来注力すべき業務へ十分な時間を確保しづらい状況が生まれています。

AI社労夢は、こうした課題に対し、AIが日常業務を支援することで、人が判断へ集中できる環境づくりを目指して開発しました。

■「AI社労夢」の3つの特徴

（１）人材不足の解消へ

AIが「読む」「入力」「探す」「確認」を先回りして行い、AI社労夢が日常業務の下準備をサポートし、業務負荷軽減とスムーズな業務進行につなげます。

（２）業務の高品質に平準化

AI社労夢が業務を支援することで、人は「重点確認」「判断」「顧問先対応」など、本来注力すべき業務に集中できます。

（３）強い事務所運営へ

“人がすべて対応する”業務体制から、AIと協働する新しい働き方へ。

人とAIで、仕事の進め方を変え、業務品質の安定化と持続可能な事務所運営につなげます。

■人に変わって「作業」を引き受ける社労夢のAIエージェント機能

◯手続き支援エージェント

◯給与支援エージェント

◯社会保険支援エージェント

◯雇用保険支援エージェント

◯労働保険支援エージェント

■ご提供方法・お得なキャンペーンのご案内



AI社労夢は、お使いの社労夢に追加することで利用可能です。

利用規模に応じたプラン制となっており、必要な範囲からスモールスタートできます。

リリースを記念し、AI社労夢を始めやすい導入キャンペーンを実施します。

◯AI社労夢スタートダッシュキャンペーン！

現在社労夢をご利用中の方に、AI活用を始めやすい特別導入キャンペーンを実施します。

・スタータープラン・コンパクトプラン・スタンダードプランを対象に、初期費用50％OFF

・2026年7月～2027年3月までの月額利用料20％OFF

◯社労夢お得に乗り換え ＆ AI社労夢利用応援キャンペーン

新たに社労夢をご導入いただく方向けに、下記特典をご用意しています。

・ハウスプランの初期費用50万円OFF（通常200万円）

・ベーシックプランの初期費用0円（通常10万円）

・他社製品からのデータ移行支援サービス移行支援費用50％OFFで提供

・スタータープラン・コンパクトプラン・スタンダードプランを対象に、初期費用50％OFF

・2026年7月～2027年3月までの月額利用料20％OFF

詳細はこちら(https://www.mks.jp/shalom/aishalom/#campaign)をご参照ください

■「AI社労夢」ご紹介セミナー開催

社労士事務所でAIを徹底活用して経営変革を考えられている方向けの必見セミナーです。

社労士業界でAI先駆者の3名がエムケイセミナーに集結！「AI社労夢」への期待や今後についてセッションしていただきます。

また、弊社から「AI社労夢リリース直前情報」として、デモ実演を交えて最新情報や、ご導入プラン、価格感、スケジュールなどを具体的にお伝えします。注目の「AI社労夢」がいよいよベールを脱ぎます。

【「AI社労夢」セミナーリリース直前】

「AI社労夢」いよいよベールを脱ぎます！

ここまでできる「AI社労夢」デモンストレーションと今後の展開

日時：2026年6月22日（月）15:00～17:20

場所：全国オンライン（Zoom）

申し込み：https://www.mks.jp/shalom/seminar/real41/

タイムスケジュール：

・15:00～15:20

『AI社労夢の全貌～エージェントが変える社労士業務の未来～』

営業統括 石原久史

・15:20～16:00

『AI社労夢リリース直前・緊急セッション どうなる社労士事務所のAI導入』

BIZARQ社会保険労務士法人 八木雄大 様

社会保険労務士法人総合経営サービス 肥後労務管理事務所 白井章稔 様

ファシリテーター：株式会社iDOOR岡田湧真 様

・16:10～16:50

『AI社労夢の5つのエージェントの中から、「入退社処理」・「電子申請処理」・「タイムカードデータ処理」・「住民税決定通知書取り込み」などのデモをお見せします！』

開発統括 木山洋

・17:00～17:20

『いよいよAI社労夢の価格がベールを脱ぎます～利用タスクの考え方、7つのプランを詳細説明！』

営業統括 石原久史

セミナー参加特典：

契約時の初期導入費用無償（サービス利用料は別途必要）

＊視聴後のアンケートに必ずご回答ください。

■今後の展開

今後は、対応業務・AIエージェント機能の拡張を進め、

社労士業務全体を支援するAI基盤として展開を予定しています。

《株式会社エムケイシステム》について

「人にやさしいシステムの提供で社会に貢献する」という経営理念のもと、1989年に設立した人事労務領域の総合サービスを提供する会社です。

「Shalom（社労夢）」製品を始め、社会保険労務⼠に選ばれ続けて20年以上の信頼と実績を積み上げて参りました。社会保険労務⼠事務所と企業のDX推進を応援すべく、「社労夢Company Edition」「eNEN」「DirectHR」「Cloud Pocket」「社労夢ポスト」「GooooN」などの多くの社労夢ファミリー製品を展開。当社のサービスによってお客様の業務を効率化し生産性を上げることはもちろん、企業全体そして個々の従業員が付加価値を生む支援をします。



会社名：株式会社エムケイシステム

所在地：（本社）大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル30F

代表者：三宅 登

設立：1989 年2月

資本金：219,110千円（2024年3月末時点）

コーポレートサイト： https://www.mks.jp/company/

社労⼠業務支援クラウドシステム「Shalom（社労夢）」サイト： https://www.mks.jp/shalom/



（本記事内容に関するお問合せ）

マーケティング戦略部 Tel：０３-６６９１-４０００



（製品に関するお問い合わせ）

ＳＲ営業部東京オフィス Tel：０３-６６９１-４０００

ＳＲ営業部大阪オフィス Tel：０６-７２２２-３３８９

ＳＲ営業部福岡オフィス Tel：０９２-７１６-９０６２