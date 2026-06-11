【JPIセミナー】内閣官房「“防災立国” 実現に向けた防災庁設置の進捗状況と今後の設置スケジュール・体制整備」6月24日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、内閣官房 防災庁設置準備室 参事官 御手洗 哲郎 氏を招聘し、防災立国」実現に向けた防災庁設置の進捗状況と今後の設置スケジュール・体制整備について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17770(https://www.jpi.co.jp/seminar/17770?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

内閣官房:「防災立国」実現に向けた防災庁設置の進捗状況と今後の設置スケジュール・体制整備

〔開催日時〕

2026年06月24日(水) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

内閣官房

防災庁設置準備室

参事官

御手洗 哲郎 氏

▶国土交通省にて都市政策・観光・道路・建設業政策などを歴任し、複数分野を横断した制度設計と

政策推進に従事してきた実務責任者

〔セミナーで得られる実務知見〕

・防災・危機管理体制の構築を担う自治体・公共機関の担当部門

・インフラ・建設・不動産分野における事業企画・経営企画部門

・PPP／PFI・官民連携事業に関わる金融機関・コンサルティング部門

・BCP（事業継続計画）・リスクマネジメントを担当する企業部門

〔対象業種・部門〕

・自治体の下水道事業・インフラ管理部門

・上下水道分野の官民連携・PPP推進担当者

・建設会社・エンジニアリング企業の公共事業部門

・インフラファンド・金融機関の地域インフラ投資担当者

〔講義概要〕

世界有数の災害発生国である我が国において、南海トラフ地震や首都直下地震など国難級の災害発生が切迫する中、人命・人権最優先の「防災立国」の実現をすべく、「防災庁」を設置する。防災庁は我が国の防災全体を俯瞰的にとらえ、産官学民のあらゆる力を結集し、徹底した事前防災の推進と発災時の対応から復旧・復興まで一貫した司令塔機能を担うこととしており、その準備状況や防災体制の強化に向けた取り組みについて最新の動向を詳説する。

〔講義項目〕

1. 今後想定される災害とこれまでの取り組み

2. 防災庁設置に向けた全体スケジュール

3. 防災立国の推進に向けた基本方針

4. 防災庁の組織体制

5. 防災庁設置に向けた予算確保の方向性

6. 防災庁設置法案等

7. 最近の防災体制の強化に関する取り組み

8. 関連質疑応答

9. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,350円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17770(https://www.jpi.co.jp/seminar/17770?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。